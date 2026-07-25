/Dharmendra Pradhan Resignation: మొదటి వికెట్ పడింది.. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాపై అభిజీత్ దిప్కే భావోద్వేగ వ్యాఖ్యలు

Dharmendra Pradhan Resignation:కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసిన తర్వాత..సీజేపీ (CJP) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే మాట్లాడుతూ, శాంతియుతంగా చేసిన నిరసనలు ఫలించాయని అన్నారు. విద్యార్థులు భయపడకుండా తమ హక్కుల కోసం నిలబడితే మార్పు సాధ్యమవుతుందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. వేదికపై మాట్లాడిన దిప్కే, ఈ ఉద్యమం విద్యార్థుల ఐక్యతకు నిదర్శనమని చెప్పారు. వేలాది మంది విద్యార్థులు కలిసి చేసిన పోరాటం వల్లే ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ వివాదం తర్వాత ప్రాణాలు కోల్పోయిన విద్యార్థులను ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. వారి జ్ఞాపకార్థం అక్కడున్న వారందరూ రెండు నిమిషాల పాటు మౌనం పాటించాలని కోరారు. దీంతో నిరసన స్థలంలో భావోద్వేగ వాతావరణం నెలకొంది.
ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వం, సీజేపీ ప్రతినిధుల మధ్య జరగాల్సిన మూడో విడత చర్చలకు కొన్ని గంటల ముందు ఈ రాజీనామా రావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్పై నిరసనకారులు మొదటి నుంచే గట్టిగా నిలిచారు.
తన రాజీనామా లేఖలో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ స్పందిస్తూ, విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నానని తెలిపారు. పరీక్షల్లో అక్రమాలకు పాల్పడే ముఠాల వల్ల ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు అన్యాయం జరగకూడదన్నదే తన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.
గత కొన్ని రోజులుగా జరిగిన పరిణామాలు తనను తీవ్రంగా కలిచివేశాయని ఆయన చెప్పారు. ఈ నిర్ణయం వ్యక్తిగత గౌరవానికి సంబంధించినది కాదని, దేశ ప్రయోజనాలు మరియు విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ముఖ్యమని వివరించారు.
నీట్ పరీక్షలో జరిగిన అక్రమాల ఆరోపణలపై దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ రాజీనామా రాజకీయంగా కూడా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. పోటీ పరీక్షల్లో పారదర్శకత ఉండాలని విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, వివిధ సంఘాలు చాలా కాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
అయితే ఈ పరిణామాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మరిన్ని నిర్ణయాలు వెలువడే అవకాశం ఉంది. అలాగే నీట్ పరీక్షల నిర్వహణలో మార్పులు, అక్రమాలను అరికట్టేందుకు కొత్త చర్యలు ప్రకటించే అవకాశమూ ఉందని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ సాగుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ అంశం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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