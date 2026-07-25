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Dharmendra Pradhan Resignation: మొదటి వికెట్ పడింది.. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాపై అభిజీత్ దిప్కే భావోద్వేగ వ్యాఖ్యలు

Dharmendra Pradhan Resignation:ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా అనంతరం ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్‌లో విద్యార్థులు, నిరసనకారులు సంబరాలు నిర్వహించారు. ఈ రాజీనామా ప్రజాస్వామ్య విజయమని అభిజీత్ దిప్కే పేర్కొంటూ, శాంతియుత ఉద్యమం మార్పును తీసుకువచ్చిందని అన్నారు. నీట్ వివాదం నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 25, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:20 PM IST
Dharmendra Pradhan Resignation: మొదటి వికెట్ పడింది.. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాపై అభిజీత్ దిప్కే భావోద్వేగ వ్యాఖ్యలు
Image Credit: Dharmendra Pradhan resignation(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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