Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Dharmendra Pradhan: ఏమాత్రం తగ్గని చరిష్మా.. రాజీనామా తర్వాత పార్లమెంట్ ఆవరణలో తొలిసారి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్.. వీడియో..

Dharmendra Pradhan: ఏమాత్రం తగ్గని చరిష్మా.. రాజీనామా తర్వాత పార్లమెంట్ ఆవరణలో తొలిసారి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్.. వీడియో..

Dharmendra pradhan at parliament monsoon session: పార్లమెంట్ ఆవరణలో కేంద్ర మాజీ మంత్రి రాగానే ఎన్డీయే ఎంపీలు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ కు గ్రాండ్ గా స్వాగతం పలికారు. ఈ క్రమంలో ఇండియా కూటమి, ఎన్డీయే ఎంపీల నినాదాలతో పార్లమెంట్ హోరెత్తిపోయింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 27, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:28 PM IST
Dharmendra Pradhan: ఏమాత్రం తగ్గని చరిష్మా.. రాజీనామా తర్వాత పార్లమెంట్ ఆవరణలో తొలిసారి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్.. వీడియో..
Image Credit: DharmendraPradhaninparliamentsession

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
రామాయణం ట్రైలర్‌కు విడుదల ఆగిపోవడానికి అసలు కారణం అదేనా..
Ramayana Part 1 Trailer Postponed0 min ago
2
Ranabali7 min ago
3
Dharmendra Pradhan18 min ago
4
Ap School Holidays20 min ago
5
How to Eat Eggs for Maximum Vitamin D29 min ago