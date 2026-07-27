/Dharmendra Pradhan: ఏమాత్రం తగ్గని చరిష్మా.. రాజీనామా తర్వాత పార్లమెంట్ ఆవరణలో తొలిసారి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్.. వీడియో..

Dharmendra Pradhan grand welcomed by nda mps: ఇటీవల నీట్ పేపర్ లీక్ పై ఢిల్లీ లోని జంతర్ మంతర్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చేపట్టిన నిరసనలు పీక్స్ కు చేరిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నిరసనలకు యువత నుంచి భారీగా రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అందరు ఢిల్లీకి చేరుకుని తమమద్దతు తెలిపారు. దీంతో ఢిల్లీలో కొన్ని రోజుల పాటు తీవ్ర గందర గోళం ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా నీట్ పేపర్ లీక్ బాధితులు, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ కేంద్ర మంత్రి దీనిపై నైతిక బాధ్యత వహిస్తు రాజీనామా చేయాలని తమ ప్రధాన డిమాండ్ గా నిరసనలు హోరెత్తించారు.
రాజీనామా అనంతరం పార్లమెంట్ సమావేశాలకు హాజరైన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ను సన్మానించిన బీజేపీ ఎంపీలు
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ జిందాబాద్, భారత్ మాతా కీ జై అంటూ నినాదాలు https://t.co/QttSWd7rgU pic.twitter.com/UZgVJEAEz3
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) July 27, 2026
కేంద్రం పలు మార్లు చర్చలు జరిపిన కూడా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాపై నిరసన కారులు వెనక్కు తగ్గలేదు. దీంతో ప్రధాని మోదీలోకి కీలక మంత్రుల్లో ఒకరైన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ఇటీవల ప్రకటించారు.
అదే విధంగా ప్రధాని మోదీకి ఒక లేఖను సైతం రాశారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తును కాపాడాలని, దేశ ఐక్యతను దెబ్బతీయకుండా చూడాలని లేఖలో పేర్కొన్నారు. దేశంలో కొన్ని అరాచక శక్తులు ఈ పరిస్థితిని ఆసరాగా చేసుకోకూడదని పేర్కొంటూ ప్రధానికి రాసిన లేఖలో పలు విషయాలను పేర్కొన్నారు.
పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్..
మరొవైపు పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆగస్టు 13 వరకు ఈ సమావేశాలు కొనసాగనున్నాయి. ఈరోజు పార్లమెంట్ ఆవరణలో ఆసక్తికర పరిణామంచోటు చేసుకుంది. కేంద్ర మాజీ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఉదయం పార్లమెంట్ కు వచ్చారు. ఆయన ఏదో అప్ సెట్ గా ఉంటారని భావించిన ఇండియా కూటమికి బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చేలా చిరునవ్వు చిందిస్తు ఆయన కారు నుంచి కిందకు దిగారు. ఆయన కారు దిగగానే ఎన్డీయే ఎంపీలు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ జిందాబాద్.. భారత్ మాతాకీ జై అంటూ గొప్ప హీరోకు మాదిరి గ్రాండ్ గా వెల్ కమ్ చెప్పారు. ఆయనకు టోపి తొడిగి ఫోటోలు దిగారు. విద్యా వ్యవస్థ బలోపేతంకు ఆయన ఎంతగానే పాటు పడ్డారని బీజేపీ కొనియాడింది.
అదే సమయంలో ఇండియా కూటమి నేతలు మాత్రం కేంద్రంకు, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఈ విధంగా పలు పార్టీల పరస్పర వ్యతిరేక నినాదాలతో పార్లమెంట్ అంతా మార్మోగిపోయింది.
ఇప్పటికి సైతం ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాను కొంత మంది వ్యతిరేకిస్తుండగా, మరికొంత మంది మాత్రం రాజీనామాపై ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయమే కరెక్ట్ అంటూ ఆయనకు తమమద్దతు తెలియజేస్తున్నారు.
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