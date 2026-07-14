/Nepal Elephant Attack: పగబట్టిన ఏనుగు.. 14 ఏళ్ల తర్వాత వెతుక్కుంటూ వచ్చి మరీ దాడి.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?

Dhurbe Elephant attack on same nepali family: సాధారణంగా మనం తరచుగా పాములు పగబడుతాయని వింటూ ఉంటాం. దానికి ఎవరైన హనీ తలపెట్టిన లేదా, తోక తోక్కిన కూడా కోపంతో ఆ పనిచేసి వారిపై కాటు వేస్తాయి. కొన్నిసార్లు ఎన్ని రోజులైన కూడా పాములు పగ బడతాయని, ఎక్కడికైన వస్తాయని కొంత మంది నమ్ముతుంటారు. అయితే కొన్నిసార్లు ఇతర జంతువులు సైతం తమ పిల్లలకు అపకారం తలపెడితే దాడులు చేస్తాయి. నేపాల్ లో జరిగిన ఒక ఘటన స్థానికంగా అందరిని ఆశ్చర్యంకు గురిచేస్తుంది.
నేపాల్లోని చిత్వాన్ నేషనల్ పార్క్ సమీపంలో 'ధ్రుబే' అనే ఏనుగు సంచరిస్తుంది. ఈ ఏనుగు అక్కడ నివసించే వారి మీద దాడి చేసి వారిని పొట్టన పెట్టుకుంది. ఈ క్రమంలో 2012 డిసెంబర్లో మాడి అనే పట్టణంలో ధ్రుబే ఏనుగు దాడి చేయడంతో శనిచర తల్లిదండ్రులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆ తర్వాత నుంచి శనిచర ఈ ఏనుగు ప్రమాదం నుంచి బైటపడేందుకు.. ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని, రాప్తి నది దాటి దాదాపు 9 మైళ్ల దూరంలోని జగత్పూర్కు చేరుకున్నారు.
ఇంత దూరం వస్తే ఆ 'ధ్రుబే' ఏనుగు తమను ఏమిచేయదని భావించారు . కానీ వారు అనుకున్నదానికి రివర్స్ లో జరిగింది. 'ధ్రుబే' ఏనుగు దాదాపు.. 14 సంవత్సరాల తర్వాత, అదే ధ్రుబే ఏనుగు వాసన పసిగట్టి ... జగత్పూర్లోని శనిచర ఇంటిపై దాడి చేసింది. అతని 25 ఏళ్ల కోడలు ఆషికా బోటేను, నాలుగేళ్ల మనవడు భరత్ బోటేను అతి కిరాతకంగా కాళ్లతొ తొక్కి, తుండంతో దాడిచేసి చంపింది. ఈ ఏనుగు వారిపై ఎందుకంత పగను పెంచుకుందో మాత్రం విషయం బైటపడలేదు.
'ధ్రుబే' అత్యంత ప్రమాద కర ఏనుగు అని 2010 నుంచి ఇప్పటివరకు ఈ ఒక్క ఏనుగే 25 మందిని చంపినట్లు చిత్వాన్ నేషనల్ పార్క్ అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనతో అసలు ఆ ఏనుగు అక్కడి వారిని ఎందుకంత టార్గెట్ చేసుకుందని అధికారులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు.
మరోవైపు శనిచర అక్కడి నుంచి మరో ప్రాంతంకు వెళ్లాలని స్థానికులు సూచించారు. ఇక ఫారెస్ట్ అధికారులు.. ధ్రుబే కదలికలను పర్యవేక్షించడానికి 2016 నుంచి దానికి ట్రాకింగ్ కాలర్ కూడా అమర్చారు. 2020, 2023లో ఆ కాలర్ను మార్చినప్పటికీ, దానిని పూర్తిగా నియంత్రించలేకపోయారు. ఈ క్రమంలో ఏనుగు కూడా పగబడుతుందా అని జనాలు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్గా మారింది.
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