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Nepal Elephant Attack: పగబట్టిన ఏనుగు.. 14 ఏళ్ల తర్వాత వెతుక్కుంటూ వచ్చి మరీ దాడి.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?

Nepal Elephant attack news:  డిసెంబర్‌ 2012 లో మాడి అనే పట్టణంలో ధ్రుబే ఏనుగు దాడి చేయడంతో శనిచర తల్లిదండ్రులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆ తర్వాత ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని, రాప్తి నది దాటి దాదాపు 9 మైళ్ల అవతల జగత్‌పూర్‌లో ఉంటున్నారు. అయిన కూడా ఏనుగు వదల్లేదు. నేపాల్ లో జరిగిన ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 14, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:33 PM IST
Nepal Elephant Attack: పగబట్టిన ఏనుగు.. 14 ఏళ్ల తర్వాత వెతుక్కుంటూ వచ్చి మరీ దాడి.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?
Image Credit: nepalielephantattcknews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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