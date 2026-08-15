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దిమాగీ నక్సల్స్‌తో జాగ్రత్త.. ఎర్రకోటపై ప్రధాని మోదీ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఎవరికి హెచ్చరికంటే?

PM Modi: దిమాగీ నక్సల్స్ అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కొత్త శత్రువు గురించి తన ప్రసంగంలో తెలిపారు. నేడు ఎర్రకోట నుంచి ఆయన జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. దిమాగీ నక్సల్స్ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. అంతేకాదు వారిని గుర్తించి.. వేరు చేయాలన్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 15, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:43 AM IST
దిమాగీ నక్సల్స్‌తో జాగ్రత్త.. ఎర్రకోటపై ప్రధాని మోదీ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఎవరికి హెచ్చరికంటే?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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