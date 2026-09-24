/కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంలో అధికారుల మధ్య విభేదాలు.. అసలేం జరిగిందంటే..!!

Election Commission issue on SIR: భారత ఎన్నికల సంఘం ముగ్గురు కమిషనర్ల పర్యవేక్షణలో పనిచేస్తోంది. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ గా జ్ఞానేశ్ కుమార్, ఎన్నికల కమిషనర్లుగా సుఖ్ బీర్ సింగ్ సంధు, వివేక్ జోషి ఎన్నికల సంఘంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఒక పౌరుడికి ఒకే ఓటుహక్కు నినాదంతో దేశవ్యాప్తంగా ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ తర్వాత బీహార్, వెస్ట్ బెంగాల్, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ చేపట్టారు. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ ఓటరు జాబితాను సమగ్ర సవరణ చేపట్టిన తర్వాత ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు అధికార యంత్రాంగం కసరత్తు చేస్తోంది.
కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంలో అంతర్గత విభేదాలు..
కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంలో అధికారుల అంతర్గత విభేదాలు దేశ రాజకీయాల్లో పెను దుమారం రేపుతోంది. భారతదేశంలోని ముగ్గురు ఎన్నికల కమిషనర్లలో ఇద్దరైన సుఖ్బీర్ సింగ్ సంధు, వివేక్ జోషి, స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR) ప్రక్రియకు సంబంధించి ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్పై 10 నెలల వ్యవధిలో 14 సార్లు అధికారికంగా అభ్యంతరం తెలిపారు.
ఎన్నికల సంఘం తరఫున తీసుకున్న నిర్ణయాలు, అమలు చేయాల్సిన విధానాలు, జారీచేసిన ఉత్తర్వులు తమకు ఎలాంటి సమాచారం లేదని ఇద్దరు కమిషనర్లు అసంతృప్తిని వెళ్లగక్కారని సమాచారం. దీంతో దేశంలో జరుగుతున్న ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణపై ఏకాభిప్రాయం లేదనే విమర్శలు వచ్చాయి. చీఫ్ కమిషనర్ జ్ఞానేశ్వర్ కుమార్, ఇద్దరు కమిషర్లు చేసిన అభ్యంతరాలను పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని సమాచారం.
తమకు తెలియకుండానే ఎన్నికల సంఘం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుని, ఉత్తర్వులు జారీ చేసిందని సంధూ, జోషీ తెలిపారు. రాష్ట్ర అధికారులను పక్కనపెట్టి, ఓటర్ల డేటాబేస్ యాక్సెస్ను పూర్తిగా ఢిల్లీకి తరలించడంపై వారు హెచ్చరించారు.
ఓటర్ సాఫ్ట్వేర్ సమగ్రతపై ఆందోళనల నిమిత్తం కమిషనర్లు క్యాబినెట్ కార్యదర్శిని కూడా సంప్రదించారు.
ఢిల్లీ, పశ్చిమ బెంగాల్ వంటి ప్రాంతాల్లోని ఓటర్ల జాబితాల నుండి SIR డ్రైవ్ లక్షలాది పేర్లను గుర్తించి తొలగించింది. SIR నోటీసు అందినంత మాత్రాన పేరు స్వయంచాలకంగా తొలగించబడదని, ఏదైనా పేరును తొలగించే ముందు సరైన విచారణ అవసరమని ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది.
కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంలో ఎలాంటి విభేదాలు లేవు..
దేశవ్యాప్తంగా ఓటర్ల జాబితా ప్రక్షాళన కోసం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ప్రక్రియలో అధికారుల మధ్య బేధాభిప్రాయాలు ఉన్నాయంటూ వస్తున్న వార్తలను ఎన్నికల సంఘం కొట్టిపారేసింది. SIRకు సంబంధించిన నిర్ణయాలన్నీ ముగ్గురు ఎన్నికల కమిషనర్ల సమ్మతితో, ఏకగ్రీవంగానే తీసుకున్నామని ఈసీ స్పష్టం చేసింది. చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్, ఎన్నికల కమిషనర్లు సుఖ్బీర్ సింగ్ సంధూ, వివేక్ జోషిల ఆమోదంతోనే అన్ని నిర్ణయాలు జరిగాయని ఈసీ స్పష్టం చేసింది. ఒక పెద్ద ప్రక్రియను చేపట్టేటప్పుడు కమిషనర్లు వివిధ రాష్ట్రాల్లో పేర్ల తొలగింపు, డేటా నిర్వహణపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తడం, చర్చించడం అనేది కమిషన్ పనితీరులో భాగమే అన్నారు. వాటిని విభేదాలుగా చూడకూడదని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా ఓటర్ల జాబితాలను సవరించే పూర్తి రాజ్యాంగబద్ధమైన అధికారం ఎన్నికల సంఘానికి ఉందని, ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు కూడా SIR ప్రక్రియ యొక్క రాజ్యాంగ బద్ధతను సమర్థించిందని గుర్తుచేశారు.
ఎన్నికల కమిషనర్లు సుఖ్బీర్ సింగ్ సంధూ, వివేక్ జోషిలు నవంబర్ 2025 నుండి ఆగస్టు 2026 మధ్య SIRకు సంబంధించిన కొన్ని ఉత్తర్వులు, నిబంధనలపై కనీసం 14 సార్లు రికార్డు పూర్వకంగా అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసిన ఇపుడు చర్చనీయాంశమైంది.
రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎలక్టర్స్ రూల్స్..
రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎలక్టర్స్ రూల్స్, 1960 చట్టాన్ని అధికారికంగా సవరించకుండానే, కొత్త ఓటర్ల నమోదుకు ఉపయోగించే ఫారమ్-6 లో మార్పులు చేయడంపై వారు అభ్యంతరం తెలిపినట్లు సమాచారం. క్షేత్రస్థాయి అధికారులను కాదని, ఓటర్ల డేటాబేస్ నియంత్రణను న్యూఢిల్లీ కేంద్రంగా కేంద్రీకరించడంపై కూడా విభేదాలు వచ్చినట్లు సమాచారం.
భారత ఎన్నికల సంఘంలో ఉన్నతాధికారుల మధ్య బేదాభిప్రాయాలు ఉన్నప్పటికీ, దేశవ్యాప్తంగా ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపబోదని ఎన్నికల సంఘ అధికారులు అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు.
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