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కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంలో అధికారుల మధ్య విభేదాలు.. అసలేం జరిగిందంటే..!!

SIR issue on EC: దేశవ్యాప్తంగా భారత ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియపై ఉన్నతాధికారుల మధ్య బేదాభిప్రాయాలున్నాయని ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఎన్నికల సంఘంలోని ముగ్గురు కమిషనర్లలో ఇద్దరు కమిషనర్లు అభ్యంతరాల వ్యక్తం చేశారనే విషయం అధికారుల్లో సఖ్యత లేదని సమాచారం. ఎన్నికల సంఘ ఉన్నతాధికారుల పనితీరుపై విపక్షాలనుంచి విమర్శలు వెల్లువెత్తున్నాయి. ఇంతకీ ఎన్నికల సంఘ ఉన్నతాధికారుల్లో అభిప్రాయబేదాలు ఎందుకు వచ్చాయి? ఎవరి అభిప్రాయం ఏంటి?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 24, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 11:10 AM IST
కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంలో అధికారుల మధ్య విభేదాలు.. అసలేం జరిగిందంటే..!!
Image Credit: Election commission (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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