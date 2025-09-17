Divorce PF Money: విడాకుల తర్వాత PF డబ్బు ఎవరికి వస్తుంది? ఉద్యోగులు తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి!

PF Money Divorce: ఉద్యోగుల జీవితంలో PF ఒక ముఖ్యమైన పొదుపు. రిటైర్మెంట్ సమయంలో చాలా ఉపయోగకరమైన డబ్బు. ఈ కారణంగా జీతంపై ఆధారపడిన ఉద్యోగులకు భవిష్యత్తులో ఆర్థిక భద్రతను కాపాడుకోవడానికి, ఉద్యోగి, కంపెనీ/సంస్థ ఇద్దరూ ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్లో తెరిచిన PF ఖాతాలో వాయిదాలలో డబ్బును జమ చేస్తారు. ఏ ఉద్యోగి అయినా రిటైర్మెంట్ తర్వాత తమ పీఎఫ్ డబ్బు వారికి ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ మారుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం అటువంటి PF డబ్బుపై వడ్డీ కూడా చెల్లిస్తారు. PFలో పెన్షన్ పథకం కూడా అమలు చేశారు. అందువల్ల ఉద్యోగి జీవితంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న PF డబ్బు, భార్యాభర్తల మధ్య వైవాహిక సమస్య తలెత్తి వారు విడాకులు తీసుకుంటే, దానిని ఎవరికి ఇవ్వాలో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
ఒక వ్యాపారవేత్త తన భార్యను నామినేట్ చేసి విడాకులు తీసుకుంటే, అతనికి పిల్లలు లేకుంటే లేదా అతను చనిపోతే, భార్యకు పిఎఫ్ డబ్బు పొందడానికి మొదటి హక్కు ఉంటుంది. దీని అర్థం భార్యకు మాత్రమే హక్కు ఉందని కాదు, ఉద్యోగిపై ఆధారపడిన తల్లిదండ్రులకు కూడా దానిపై హక్కు ఉంటుంది. చాలా మంది ఉద్యోగులు వివాహం తర్వాత తమ భార్యలను పిఎఫ్ డబ్బు కోసం నామినేట్ చేస్తారు కాబట్టి, వారు అలాంటి హక్కులు లేదా నియమాల గురించి తెలుసుకోవాలి.
వివాహం తర్వాత ఎవరిని నామినేట్ చేయాలి?
EPFO నిబంధనల ప్రకారం.. పురుష ఉద్యోగికి, అతని భార్య, పిల్లలు, ఆధారపడిన తల్లిదండ్రులు, మరణించిన కొడుకు పిల్లలను కుటుంబంగా పరిగణిస్తారు. మహిళా ఉద్యోగికి, అతని భర్త, పిల్లలు, ఆధారపడిన తల్లిదండ్రులు, మామ, భార్య, మరణించిన కొడుకు పిల్లలను కుటుంబంగా పరిగణిస్తారు. అటువంటి పరిస్థితిలో నామినీ మాత్రమే PF మొత్తాన్ని పొందగలరు.
వివాహం తర్వాత, కుటుంబం కాని వ్యక్తి నామినేషన్ ఆటోమేటిక్గా రద్దవుతుంది. ఉద్యోగి స్నేహితుడిని లేదా బంధువును నామినీగా చేస్తే, వివాహం తర్వాత వారి పేరు ఆటోమేటిక్గా రద్దవుతుంది.
PFకి ఎంత వడ్డీ వస్తుంది?
కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరం PF ఉద్యోగులకు వడ్డీని ప్రకటిస్తోంది. 2024-2025 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ప్రభుత్వం 8.25 శాతం వడ్డీని ఇచ్చింది. ఈ మొత్తాన్ని మొత్తం PF మొత్తం ప్రకారం అందిస్తారు. పెద్ద సంఖ్యలో ఉద్యోగులు వారి ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా PF ఖాతాలో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందో కూడా మీరు సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.
