/పండుగకు సొంతూళ్లకు వెళ్తున్నారా? దీపావళి రైలు టికెట్ల బుకింగ్స్ షురూ, వెంటనే బుక్ చేసుకోండి!

Diwali Trains 2026: ఈ ఏడాది దీపావళి పండుగ నవంబర్ 8వ తేదీన రానుంది. చాలామంది పండుగ వేడుకల కోసం సొంత ఊళ్లకు వెళ్లాలని అనుకుంటారు. దీపావళి సందర్భంగా లక్ష్మీ పూజలు నిర్వహించుకోవడానికి ప్రయాణికులు అధిక సంఖ్యలో రైలు మార్గాల్లో ప్రయాణిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇండియన్ రైల్వే ఒక బిగ్ అప్డేట్ ఇచ్చింది; ఈరోజు ఉదయం 8 గంటల నుంచి మీరు దీపావళికి సంబంధించిన ట్రైన్ టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు. పండుగ రద్దీ దృష్ట్యా టికెట్లకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉండటంతో, ముందే టికెట్లు రిజర్వ్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.
IRCTC వెబ్సైట్లో ఈరోజు ఉదయం 8 గంటల నుంచి టికెట్ బుకింగ్ ప్రారంభం అవుతుంది. సాధారణంగా రైల్వే రెండు నెలల ముందే టికెట్లు బుక్ చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తుంది. దీపావళి కోసం టికెట్ల బుకింగ్ ఈరోజే ప్రారంభమవుతుంది. పండుగకు ముందే వెళ్తారు కాబట్టి ఈరోజు నుంచి బుక్ చేసుకోండి. సామాన్యంగా ప్రజలు పండుగకు రెండు రోజుల ముందు టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటారు, ఆలస్యం చేయకుండా వెబ్సైట్ లేదా యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవాలి.
సాధారణంగా ఏ రైలు అయినా 60 రోజుల ముందే బుక్ చేసుకోవచ్చు. నవంబర్ 8 పండుగ కాబట్టి, మీరు ముందే రిజర్వ్ చేసుకుంటే సీట్లు దొరికే అవకాశం ఉంటుంది. దీపావళి,ఛత్ పూజ సందర్భంగా ఎక్కువ మంది సొంత ఊళ్లకు వెళ్తుంటారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో నివసించే బీహార్కు చెందిన వారు దీపావళి వేడుకల కోసం తప్పకుండా వెళ్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో రైళ్లలో రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ప్రధానంగా బీహార్కు వెళ్లే రైళ్లలో, అలాగే ఢిల్లీ, వారణాసి, పాట్నా, అహ్మదాబాద్, ముంబై, హౌరా, రాంచీ, లుధియానా వంటి ప్రాంతాలకు వెళ్లే రైళ్లలో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రయాణికులు ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఢిల్లీ, గోరఖ్పూర్ మార్గాల్లో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, దీనివల్ల టికెట్ కౌంటర్లు తెరిచిన గంటలోపే రైళ్లు నిండిపోతున్నాయి.
सावधान!
यात्रियों से निवेदन है की टिकट हमेशा अधिकृत माध्यमों व एजेंट्स से ही बुक करें तथा बुकिंग के समय अपने नाम, लिंग, उम्र एवं मोबाइल नंबर की जांच करें।
गलत जानकारी से न सिर्फ यात्रा के समय परेशानी हो सकती है, बल्कि टिकट रद्द करने या रिफंड में कठिनाई आ सकती है।
सही टिकट =… pic.twitter.com/jtBPEGujpc
— IRCTC (@IRCTCofficial) September 2, 2026
రైలు టికెట్లు ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి?
రైలు టికెట్ బుక్ చేసుకోవడానికి దగ్గరలోని రిజర్వేషన్ కౌంటర్కు వెళ్లవచ్చు, లేదా ఫోన్ ద్వారా కూడా సులభంగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. IRCTC Rail Connect యాప్ లేదా వెబ్సైట్ ద్వారా మీరు క్షణాల్లో టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. రద్దీగా ఉన్న సమయంలో టికెట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు ఇంటర్నెట్ సరిగ్గా పనిచేస్తుందో లేదో చూసుకోండి; వీలైతే వైఫై మాత్రమే ఉపయోగించండి. Rail Connect యాప్లో మీ వివరాలను ముందుగానే నమోదు చేసుకుని, క్లాస్ వంటి ఆప్షన్లను కూడా ముందుగానే ఎంచుకోండి. ఒకవేళ ఒక రైలు టికెట్ దొరకకపోతే, ప్రత్యామ్నాయ రైలును బుక్ చేసుకునేందుకు కూడా సిద్ధంగా ఉండండి.
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