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పండుగకు సొంతూళ్లకు వెళ్తున్నారా? దీపావళి రైలు టికెట్ల బుకింగ్స్ షురూ, వెంటనే బుక్ చేసుకోండి!

నవంబర్ నెలలో దీపావళి పండుగ రానున్న నేపథ్యంలో, ముందుగానే రైలు టికెట్లు బుక్ చేసుకునే వారికి రైల్వే శాఖ కీలక అలెర్ట్ జారీ చేసింది. సొంత ఊళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికుల కోసం ఈరోజు ఉదయం 8 గంటల నుంచే టికెట్ల బుకింగ్ ప్రారంభమవుతుందని సూచించింది. పండుగ సమయంలో రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల రైళ్లకు భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది, కాబట్టి చివరి నిమిషంలో ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండాలంటే ముందే టికెట్లు రిజర్వ్ చేసుకోవాలని భారతీయ రైల్వే సూచించింది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 06, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:57 AM IST
పండుగకు సొంతూళ్లకు వెళ్తున్నారా? దీపావళి రైలు టికెట్ల బుకింగ్స్ షురూ, వెంటనే బుక్ చేసుకోండి!
Image Credit: Diwali Trains 2026: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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పండుగకు సొంతూళ్లకు వెళ్తున్నారా? దీపావళి రైలు టికెట్ల బుకింగ్స్ షురూ, వెంటనే బుక్ చేసుకోండి!
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