AQI: బాంబుల మోత.. ప్రమాదకరంగా గాలి నాణ్యత హైదరాబాద్, ఢిల్లీ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఎంతంటే?

Diwali AQI in Hyderabad: దీపావళి సంబరాలు అంబరాన్ని అంటడంతో హైదరాబాద్ తో పాటు దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కూడా గాలి నాణ్యత పడిపోయింది. నగరంలో దీపావళి సంబరాలు అంబరాన్ని అంటడంతో పిల్లా పెద్ద అని తేడా లేకుండా అందరూ వైభవంగా జరుపుకున్నారు. ఎక్కువ మంది సుత్తిల్ బాంబులు పేల్చేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఇక కాలనీల్లో షాట్స్కు కూడా క్రేజ్ తగ్గడం లేదు. ఒక వైపు సంబరం.. మరోవైపు ప్రకృతి దెబ్బతింటుందని పర్యావరణ ప్రేమికుల మాట. రాత్రి సమయంలో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ 340 చేరడంతో ఆందోళనకంరంగా ఉంది అంటున్నారు. ఇక హైదరాబాదులో దీపావళి తర్వాత 340 కి రాత్రి 9 గంటల సమయంలో చేరుకుంది.
ఇక ఢిల్లీలోని ఓ గ్రామంలో దీని పరిస్థితి మరింత ఘోరంగా ఉంది అంటూ రాజ్యసభ ఎంపీ సంజయ్ సింగ్ ట్వీట్ చేశారు. దీపావళి వేళా దేశంలో చాలా ప్రాంతాల్లో వాయు నాణ్యత పడిపోయింది.. కాలుష్యం కమ్మేసింది. ఢిల్లీలో నరైనా గ్రామంలో నిన్న రాత్రి 11:30 గంటలకు ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ 1991 గా నమోదయిందని దీనికి సంబంధించిన స్క్రీన్ షాట్ ను కూడా ఆయన షేర్ చేశారు. 'హమారా ఢిల్లీ' అంటూ వ్యంగ్యంగా కామెంట్ చేశారు. కాగా హైదరాబాద్ లోనూ ఇదే పరిస్థితి కూడా భవిష్యత్తులో రానుందేమో అని ఆందోళన వాతావరణ నిపుణులు కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది అనారోగ్యానికి కూడా దారితీస్తుంది అంటున్నారు.
ఇక ఢిల్లీలో దీపావళి రోజున రాత్రి 8 నుంచి 10 గంటల మధ్యనే జరుపుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిచ్చినా కానీ, ప్రజలు పెడ చెవిన పెడుతున్నారు. అయితే రాత్రి 11 తర్వాత కూడా అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఆదేశాలను పట్టించుకోకుండా టపాసులు కాలుస్తున్నారని ప్రముఖ జర్నలిస్టు రాజ్దీప్ సర్దేశాయ్ కూడా ట్వీట్ చేశారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను అమలు చేయడంలో విఫలం అయ్యారని ఢిల్లీ ప్రభుత్వం, పోలీసులు సమాధానం చెప్పాల్సి ఉందన్నారు. ఇక సుప్రీంకోర్టు కూడా వాస్తవాన్ని పరిశీలించాలని ఆయన కోరారు .
మరోవైపు దీపావళి సందర్భంగా యూపీలోని ఫతేపూర్ జిల్లాలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం కూడా ఏర్పడింది. బాణాసంచా మార్కెట్లో అగ్ని ప్రమాదం జరగడంతో 70 షాపులు, 50 వాహనాలు కూడా దగ్ధమయ్యాయి. మొత్తంగా మూడు కోట్ల విలువైన క్రాకర్స్ కూడా కాలిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో పెద్ద ఎత్తున పొగలు కూడా వ్యాపించి రెండు కిలోమీటర్ల వరకు పేలుడు శబ్దాలు వినిపించాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ ఘటనలో పలువురికి గాయాలయ్యాయి.
ఇక హైదరాబాద్లో దీపావళి టపాసులు కాల్చే క్రమంలో దాదాపు 19 మంది గాయపడ్డారు. వీరిని మెహదీపట్నంలోని సరోజినీ దేవి కంటి ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇందులో ఇద్దరు పరిస్థితి కాస్త విషమంగా ఉంది అని అడ్మిట్ చేశారు. మిగతా వారికి చికిత్స అందించే పంపించినట్లు ఆర్ ఎం ఓ డాక్టర్ ఇబ్రహీం తెలిపారు. అత్యవసర సేవలు ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంచుతున్నామని ఆయన వెల్లడించారు.
Read more: పీఎం కిసాన్ 21వ విడుతపై బిగ్ అప్డేట్.. ఆ రోజే నిధులు విడుదల..
Read more: ఉద్యోగులకు ఆర్థిక శాఖ కీలక హెచ్చరిక.. ఇక ఆ వివరాలు ఇవ్వకపోతే జీతం రాదు..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.