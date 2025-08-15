English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PM Modi: దీపావళి డబుల్‌ బొనాంజా.. గుడ్‌న్యూస్‌ చెప్పిన మోదీ, భారీగా తగ్గనున్న జీఎస్టీ..!

GST Reforms Announced PM Modi: దేశ ప్రజలకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభవార్త చెప్పారు. దీపావళి లోపు ప్రజలపై జీఎస్టి భారాన్ని భారీగా తగ్గించినట్లు అయిన ప్రకటించారు. సామాన్య ప్రజలకు దీపావళి డబుల్ బోనంజా ఇవ్వనున్నట్లు ఆయన అన్నారు. ఇప్పటికే జీఎస్టీ పై హై పవర్ కమిటీ కూడా ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 15, 2025, 09:49 AM IST

GST Reforms Announced PM Modi: 79వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఎర్రకోటపై జాతీయ జెండా ఎగరవేసిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దేశ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అదేవిధంగా జీఎస్టీ భారాన్ని కూడా భారీగా తగ్గించనున్నట్లు మరో శుభవార్త కూడా చెప్పారు. దీపావళి లోపు డబుల్ బోనాంజా ప్రజలకు ఇవ్వనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. జీఎస్టీ భారాన్ని భారీగా తగ్గించనున్నారు. ఇప్పటికే జీఎస్టీ పై హై పవర్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసి దాన్ని రివ్యూ చేయిస్తున్నట్లు కూడా ఆయన ప్రకటించారు. ఇక త్వరలోనే నెక్ట్స్‌ జనరేషన్ జీఎస్టీ అమల్లోకి తీసుకువచ్చి ప్రజలపై భారాన్ని భారీగా తగ్గిస్తామన్నారు. 

 అంతే కాదు రాబోయే తరం అన్ని రకాల సంస్కరణలు తీసుకురావడమే మా లక్ష్యం. ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేసి ఈ నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు అన్నారు. జీఎస్ట రేట్లు సమీక్షించి తగిన విధంగా చర్యలు తీసుకుంటామని సామాన్యులపై పన్ను భారం తగ్గించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. 

 అయితే ఈ పన్నుల భారం తగ్గితే దీనివల్ల పన్ను వ్యవస్థ మరింత సరళీకృతం కూడా అవుతుంది. సామాన్యులకు, వ్యాపారులకు ప్రత్యక్ష ప్రయోజనాలు పొందుతారు అని మోదీ అన్నారు. ఇక వ్యాపారులకు కూడా ఇది భారీ ఉపశమనం లభిస్తుంది. పన్నుల వ్యవస్థ పారదర్శకంగా కూడా తమ హయాంలో జరిగిందన్నారు. ఇక దీపావళికి జీఎస్టీ రేటుకు తగ్గించడంతో వ్యాపార ప్రపంచానికి భారీ ఉపశమనం కలిగించడమే కాకుండా ద్రవ్యోల్బణం నుండి కూడా వారికి కాస్త ఉపశమనం లభిస్తుంది అన్నారు.

 

 

 ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అసిఫ్ మునీర్ మొన్న చేసిన వ్యాఖ్యలకు తీవ్రంగా స్పందించారు. భారత్ ఎప్పుడూ అణు బెదిరింపులకు, బ్లాక్ మెయిల్‌లకు భయపడదు అని హెచ్చరించారు. తమ ధైర్యవంతులైన సైనికులు శత్రువులకు ఊహకు మించి శిక్షించారు అని ఎర్రకోట వేదికగా మోదీ గర్జించాడు. మన దేశం దశాబ్దాలుగా ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కొంటుంది. ఉగ్రవాదులకు వారికి మద్దతు ఇచ్చే దేశానికి తేడా లేదు. ఇద్దరు మానవాళికి శత్రువులే అని మోడీ ఆగ్రహించారు.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

pm ModiGST ReformsGST Reforms Announced PM ModiIndependebce Day 2025PM Modi On GST Reforms

