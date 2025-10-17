Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దీపావళి గిఫ్ట్‌.. ఇక ఉద్యోగ కుటుంబాల్లో పండుగ సంబరమే!

Diwali Gift To Govt Employees: పండుగల వేళ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కానుకలు అందుతున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వంతోపాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉద్యోగులకు గిఫ్ట్లు ప్రకటిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం మూడు శాతం డీఏ ప్రకటించగా.. దేశంలోని మిగతా రాష్ట్రాలు భారీగా డీఏను పెంచాయి. తాజాగా అస్సాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఉద్యోగులకు దీపావళి కానుక ప్రకటించింది. డీఏ ప్రకటిస్తూ మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు అస్సాం రాష్ట్ర మంత్రివర్గం డీఎ పెంపును ఆమోదించింది. 3 శాతం డీఏ పెంచి 58 శాతానికి పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. పెంచిన కొత్త డీఏ 1వ తేదీ జూలై, 2025 నుంచి అమలులోకి రానుందని ప్రభుత్వం తెలిపింది. అస్సాం ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు డీఏలో 3 శాతం పెంపును ప్రకటించింది. అస్సాం సర్వీసెస్ నియమాలు-2017 ప్రకారం 1 జూలై, 2025 నుంచి అమలులోకి వచ్చేలా అన్ని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, కుటుంబ పెన్షనర్లకు డియర్నెస్ అలవెన్స్ (డీఏ), డియర్నెస్ రిలీఫ్ (డీఆర్) పెంపును కూడా మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. పెంచిన డీఏ, డీఆర్తో 55 శాతం నుంచి మూల వేతనం/పెన్షన్లో 58 శాతానికి పెంచారు. మంత్రివర్గ నిర్ణయంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు మరియు కుటుంబ పెన్షనర్లకు భారీ లబ్ధి చేకూరనుంది. దీపావళి పండుగకు ముందే ప్రభుత్వం ఉద్యోగ వర్గాలకు ఆర్థిక ఉపశమనం కల్పించే నిర్ణయం ప్రకటించింది. పెంచిన డీఏ, డీఆర్తో ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులకు కొంత ఆర్థిక వెసులుబాటు లభించింది.
ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణంగా ప్రతియేటా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు డీఏలు ప్రకటించే విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం అస్సాం ప్రభుత్వం ప్రకటించిన డీఏ జూలైకు సంబంధించినది. కాగా అక్టోబర్లో డీఏ ప్రకటించడంతో జూలై నుంచి చెల్లించాల్సిన డీఏను ఏరియర్స్ రూపంలో ప్రభుత్వం చెల్లించనుంది. వచ్చే నెల జీతంతో పెంచిన డీఏ జమ కానుంది. అయితే తెలంగాణతోపాటు ఏపీ ప్రభుత్వాలు మాత్రం ఇంకా డీఏపై ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. ఎప్పుడో ప్రకటించాల్సిన డీఏను పట్టించుకోకపోవడం విస్మయానికి గురి చేస్తోంది.
