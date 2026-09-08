/రైల్వే ప్రయాణీకులకు శుభవార్త.. దీపావళి సందర్భంగా 20 ప్రత్యేక రైళ్లు, హైదరాబాద్‌ మీదుగా ఎన్నంటే?

Indian Railways Special Trains 2026: దీపావళి కోసం అదనంగా నడిచే ప్రత్యేక రైళ్ల కోసం రిజర్వేషన్ ప్రక్రియ ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. ప్రయాణ తేదీకి 60 రోజుల ముందు నుంచే రిజర్వేషన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రతిరోజూ ఉదయం 8 గంటలకు రిజర్వేషన్లు ప్రారంభమవుతాయి. టికెట్లు బుక్ చేసుకునేటప్పుడు ప్యాసింజర్ వివరాలను ముందుగానే నమోదు చేసుకోవాలి. ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు, చెన్నై, హైదరాబాద్ వంటి నగరాల నుండి బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్, పంజాబ్ వంటి ప్రాంతాలకు ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ముఖ్యంగా పండుగ సీజన్లో రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ఢిల్లీ నుంచి పాట్నా, పాట్నా నుంచి అహ్మదాబాద్, ముంబై నుంచి పాట్నా, హౌరా నుంచి పాట్నా, బెంగళూరు నుంచి పాట్నా, ఫిరోజ్పూర్ నుంచి పాట్నా, వారణాసి నుంచి ఢిల్లీ, కాన్పూర్ నుంచి ఢిల్లీ, లుధియానా నుంచి పాట్నా, చెన్నై నుంచి పాట్నా, హైదరాబాద్ నుంచి పాట్నా, ఢిల్లీ నుంచి గోరఖ్పూర్ వంటి మార్గాల్లో అదనపు రైళ్లను ప్రకటించారు.
అంతేకాకుండా ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, పంజాబ్, చండీగఢ్, మహారాష్ట్ర వంటి కీలక రాష్ట్రాలకు కనెక్టివిటీని కూడా పెంచారు. వారణాసి నుంచి ఢిల్లీ, అయోధ్య నుంచి ఆనంద్ విహార్, చండీగఢ్ నుంచి పాట్నా, ఫిరోజ్పూర్ నుంచి పాట్నా, ఆనంద్ విహార్ నుంచి పాట్నా వంటి ప్రధాన మార్గాల్లో రైళ్ల సంఖ్యను పెంచారు. మీరు కూడా ఈ మార్గాల్లో ప్రయాణించాలనుకుంటే, ముందుగానే టికెట్లు బుక్ చేసుకోవడం మంచిది. టికెట్ బుక్ చేసేటప్పుడు ట్రైన్ నంబర్, ప్రయాణ తేదీ, బోర్డింగ్ స్టేషన్, గమ్యస్థానాన్ని సరిగ్గా చూసుకోవాలి. సీట్ల లభ్యత గురించి తెలుసుకోవడానికి రైల్వే హెల్ప్ లైన్ నంబర్ 139 లేదా ఇతర యాప్స్ ఉపయోగించవచ్చు.
హైదరాబాద్ స్టేషన్ ద్వారా కూడా ప్రత్యేక రైళ్లు నడుస్తున్నాయి. టికెట్లు ఓపెన్ అవ్వగానే సులభంగా బుక్ చేసుకోవడానికి ఐఆర్సీటీసీ రైల్ కనెక్ట్లో ప్యాసింజర్ పేరు, వయసు, బెర్త్ వివరాలతో 'మాస్టర్ లిస్ట్'ను ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలి. బుకింగ్ సమయానికి ఐదు నిమిషాల ముందే లాగిన్ అవ్వడం ఉత్తమం. అలాగే, ఐఆర్సీటీసీ వాలెట్లో డబ్బులు ఉంచుకోవడం ద్వారా పేమెంట్ ప్రక్రియ వేగంగా పూర్తవుతుంది.
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