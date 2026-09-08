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రైల్వే ప్రయాణీకులకు శుభవార్త.. దీపావళి సందర్భంగా 20 ప్రత్యేక రైళ్లు, హైదరాబాద్‌ మీదుగా ఎన్నంటే?

దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ఊరికి వెళ్లాలనుకునే ప్రయాణికులకు భారతీయ రైల్వే బంపర్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. పండుగ వేళ పెరిగే రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, దీపావళి కోసం ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించింది. నవంబర్ 8వ తేదీన దీపావళి వేడుకలు జరగనున్న నేపథ్యంలో, దేశవ్యాప్తంగా 20 ప్రత్యేక రైళ్లను నడపాలని నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా హైదరాబాద్ నుంచి కూడా ప్రత్యేక రైళ్లు నడుస్తున్నాయి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 08, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:33 PM IST
రైల్వే ప్రయాణీకులకు శుభవార్త.. దీపావళి సందర్భంగా 20 ప్రత్యేక రైళ్లు, హైదరాబాద్‌ మీదుగా ఎన్నంటే?
Image Credit: Indian Railways Special Trains 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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రైల్వే ప్రయాణీకులకు శుభవార్త.. దీపావళి సందర్భంగా 20 ప్రత్యేక రైళ్లు, హైదరాబాద్‌ మీదుగా ఎన్నంటే?
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