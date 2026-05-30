/DK Shivakumar: కర్ణాటక కాబోయే ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ రాజకీయ ప్రస్థానం ఇదే.. ఇంతకీ ఎవరీ డీకే..

Karnataka Futur CM DK Shivakumar Political Profile: రాజకీయాల్లో ఎత్తులకు పైఎత్తులు వేయడం... వ్యూహాత్మక పంధాతో ప్రత్యర్థును బోల్తా కొట్టించడం డీకే సాటి మరెవరు రారు. సొంతపార్టీలోనైనా... ప్రతిపక్షపార్టీవాళ్లైనా సరై రాజకీయంగా ఎదుర్కోవడంలో తిరుగులేని నాయకుడిగా ముద్ర వేశారు. క్షేత్ర స్థాయిలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండదండలుగా నిలిచే కార్యకర్తలకు ఆయనో ఓ భరోసాగా నిలిచారు. నాయకుల మధ్య విభేదాలు వస్తే పరిష్కరించే ట్రబుల్ షూటర్... కార్యకర్తగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి... అంతిమ శ్వాస విడిచేదాకా.. కట్టె కాలేదాక పార్టీని వీడనని ప్రమాణం చేశారు. ఇపుడు ఆ పార్టీ తరఫున కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేయబోతున్న డీకే శివకుమార్ రాజకీయ ప్రస్థానం అందరికీ పెద్ద ఇన్స్ప్రేషన్గా నిలుస్తుంది.
కర్ణాటక రాజకీయాల్లో ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురుచూసిన ముఖ్యమంత్రి పదవిని సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు డీకే శివకుమార్ కాంగ్రెస్ అధిష్టాన ఆశీస్సులతో చేపట్టబోతున్నారు. కాంగ్రెస్ కార్యకర్త నుంచి అంచెలు అంచెలుగా ఎదిగిన డీకే శివకుమార్... ఇపుడు కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహించబోతున్నారు. రాజకీయమంటే విమర్శలతో పేరుపొందడంకాదు... గ్రౌండ్ లెవల్లో పార్టీని స్థాపించడం.. ఏ ఎన్నికలు వచ్చిన తమ పార్టీ అభ్యర్థులను గెలిపించుకోవడమని ఆయన నిరూపించారు. పంచాయతి ఎన్నికలైనా... మున్సిపల్ ఎన్నికలైనా... అసెంబ్లీ ఎన్నికలైనా బరిలో దిగితే విజయం సాధించాలని అదే ఆయన సంకల్పం.
రాజకీయాల్లో కార్యకర్తల ఎదుగుదలతోనే తన ఎదుగుదలగా భావించే డీకే శివకుమార్... కర్ణాటక రాజకీయాల్లో స్ట్రాటజిక్ పొలిటీషియన్ గా గుర్తింపు సాధించారు. పార్టీలో ఎక్కడ పొరపొచ్చాలు చోటుచేసుకున్నా.. వాటిని తక్షణమే సరిజేసే నైపుణ్యం డీకే శివకుమార్ సొంతం. అందుకే ఆయన్ని పార్టీలో పొలిటికల్ ట్రబుల్ షూటర్ గా మార్చేశారు. కార్యకర్తలైనా... నాయకులైనా... డీకే శివకుమార్ మాటంటే శాసనం. హద్దులు దాటరు. మితి మీరరు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి డీకే కొండంత అండ. కేడర్కు గుండె ధైర్యంగా నిలిచారు. రాజకీయ నాయకుడిగానే కాకుండా డీకే శివకుమార్ విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్త. గనులు, విద్య, రియల్ ఎస్టేట్ రంగాల్లో ఆయనకు భారీ వ్యాపారాలు ఉన్నాయి. భారతదేశంలోనే అత్యంత సంపన్న రాజకీయ నాయకులలో ఆయన ఒకరిగా నిలిచారు. 2023 ఎన్నికల అఫిడవిట్ ప్రకారం ఆయన ఆస్తుల విలువ దాదాపు రూ. 1400 కోట్లకు పైగా ఉంది. డీకే చారిటబుల్ ట్రస్ట్' ద్వారా అనేక సామాజిక, విద్యా సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
మాటివ్వడమేకాదు... ఇచ్చిన మాట ప్రకారం పనిచేసి ఆ మాటను నిలబెట్టుకోవడం... వ్యక్తిగతంగా పార్టీకోసం నిరంతరం శ్రమించే తత్వం పుణికిపుచ్చుకున్ననేతగా డీకేశివకుమార్ గుర్తింపు పొందారు. రాజకీయాల్లో కీలకనేతగా రాణిస్తూ... బెంగళూరు నగర అభివృద్ధిలో తనదైన ముద్ర వేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఒక సామాన్య కార్యకర్త స్థాయి నుంచి కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. కర్ణాటక రాజకీయాల్లో డీకే శివకుమార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి దిక్సూచిగా మారారు.
కర్ణాటక రాజకీయాల్లో అగ్రనేతగా రాణిస్తున్న డీకే శివకుమార్... పక్కనే ఉన్న తెలంగాణ రాజకీయాల్లోనూ డీకేది ప్రత్యేక పాత్ర. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి కాంగ్రెస్ పార్టీలో పొలిటికల్ మెంటర్ గా వ్యవహరించారు. కాంగ్రెస్ నాయకులతో అత్యంత సన్నిహితంగా ఉంటూ పార్టీ కార్యకలాపాల్లోనూ, పార్టీ ఎదుగుదలలోనూ డీకేశివకుమార్ ముద్రవేసుకున్నారు. అంతేకాదు.. పొరుగు రాష్ట్రం కేరళంలోనూ కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపడేందుకు డీకే శివకుమార్ ప్రత్యేక కృషి చేశారు. ప్రత్యక్షంగానూ... పరోక్షంగానూ డీకే సూచనలు, సలహాలను కాంగ్రెస్ నాయకులు శిరోధార్యంగా భావిస్తారు. మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లోనే డీకే శివకుమార్ క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించారు. రాజకీయ పరిణామాలు ఇబ్బందికరంగా మారినపుడు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను కాపాడుకోడానికి బెంగళూరులో రిసార్ట్స్ పాలిటిక్స్ లో డీకే శివకుమార్ ది ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు. 2017లో జరిగిన గుజరాత్ రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో అహ్మద్ పటేల్ గెలుపు కోసం గుజరాత్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను బీజేపీ వైపు వెళ్లకుండా క్యాంప్ నిర్వహించి, కాంగ్రెస్ సీటును గెలిపించారు.
కర్ణాటక రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించేస్థాయికి ఎదిగి... ఇపుడు కర్ణాటక సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టే స్థాయికి ఎదిగిన డీకే శివకుమార్ ప్రస్థానం యువ రాజకీయ నాయకులకు ఆదర్శం. స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచింది. చిన్నవయసులోనే రాజీకీయాల్లోకి వచ్చిన డీకే శివకుమార్, రాజకీయాల్లో తలపండిన ఉద్ధండులు దేవెగౌడతో తలపడిన చరిత్ర ఆయనది. 1989లో జరిగిన ఎన్నికల్లో సాతనూరు నియోజకవర్గంలో తొలిసారిగా పోటీచేసి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన డీకే శివకుమార్ తిరుగులేని నేతగా ఎదిగారు. తన రాజకీయ జీవితంలో తొలిసారి ఓటమిని చూసి.. ఆ తర్వాత ఓటమి అంటే ఎరుగని నేతగా గుర్తింపు సాధించారు. వరుసగా 8 సార్లు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించారు.
బెంగళూరు గ్రామీణ జిల్లా దొడ్డలహళ్లిలో డీకే శివకుమార్ 1962 మే 15వతేదీన జన్మించారు. అమ్మ గౌరమ్మ. నాన్న కెంపే గౌడ. పూర్తిపేరు దొడ్డలహళ్లి కెంపేగౌడ శివకుమార్. అందరూ డీకేఎస్ గా పిలుచుకుంటారు. కర్ణాటకలో అత్యంత ప్రభావితమైన వొక్కలిగ సామాజిక వర్గానికి చెందిన డీకే శివకుమార్ ది సంపన్న కుటుంబం. బెంగళూరులోని నేషనల్ పబ్లిక్ స్కూల్, కార్మెల్ పాఠశాలల్లో ప్రాథమిక విద్యను పూర్తి చేశారు. అనంతరం బెంగళూరు విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని ఎస్జేఆర్సీ కాలేజీ నుండి డిగ్రీ పట్టా పొందారు. ఆ తర్వాత కర్ణాటక ఓపెన్ యూనివర్సిటీ నుండి పొలిటికల్ సైన్స్ లో మాస్టర్ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. విద్యార్థి దశలోనే డీకేఎస్ మంచి క్రీడాకారుడిగా కూడా రాణించారు.
కాంగ్రెస్ ట్రబుల్ షూటర్..
చదువుకునే రోజుల్లోనే నాయకత్వ లక్షణాలున్న డీకే శివకుమార్ 1980లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుబంధ విద్యార్థి సంస్థ NSUIలో చేరి అంచెలు అంచెలుగా ఎదిగారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో కర్ణాటకలో అత్యున్నతస్థాయికి ఎదిగిన నేతగా గుర్తింపు సాధించారు. తొలిసారిగా 1985 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సాతనూరు నియోజకవర్గంనుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున జనతాదళ్ నేత హెచ్ డి దేవెగౌడపై పోటీచేశారు. గట్టిపోటీనిచ్చి పరాజయాన్ని చవిచూశారు. 1989లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సాతనూరులో ఘన విజయం సాధించి తొలిసారిగా కర్ణాటక విధాన సౌధలో అడుగుపెట్టారు. ఆ తర్వాత 1994, 1999, 2004 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వరుసగా గెలుపొందారు.
కర్ణాటకలో బంగారప్ప హయాంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో జరిగిన మంత్రి వర్గ కూర్పులో అదృష్టం వరించింది. డీకే శివకుమార్ చిన్న వయసులోనే మంత్రి వర్గంలో ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశం లభించింది. 1991లో బంగారప్ప క్యాబినెట్లో జైళ్లు, హోంగార్డ్స్ శాఖల మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టి, రాష్ట్రంలోనే అతి పిన్న వయస్కుడైన మంత్రిగా రికార్డు సృష్టించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో డీకే శివకుమార్ కు మంచి గుర్తింపు లభించింది. 1999లో జరిగిన ఎన్నికల్లో గెలుపొందిన తర్వాత SMకృష్ణ నాయకత్వంలో పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రిగా కీలక బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ సమయంలో డీకే శివకుమార్ బెంగళూరు మహానగర అభివృద్ధికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.
మంత్రిగా బాధ్యతలు..
కర్ణాటకలో జరిగిన నియోజవర్గాల పునర్విభజనతో 2008లో కనకపుర నియోజకవర్గంనుంచి పోటీచేసి తిరుగులేని నేతగా ఎదిగారు. వరుసగా 2013, 2018, 2023 ఎన్నికల్లో భారీ మెజారిటీ సాధించి గెలుపొందిన డీకే శివకుమార్ కనకపురను కాంగ్రెస్ పార్టీకి కంచుకోటగా మార్చేశారు. 2013 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ బాధ్యతలు చేపట్టిన సిద్ధరామయ్య మంత్రి వర్గంలో డీకే శివకుమార్ ఇంధన వనరుల శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత 2018 లో ఏర్పడిన జేడీఎస్-కాంగ్రెస్ సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలో భారీ నీటి పారుదల, వైద్య విద్యా శాఖల మంత్రిగా సేవలందించారు.
కాంగ్రెస్లో తిరుగులేని నేత..
కాంగ్రెస్ పార్టీలో తిరుగులేని నేతగా ఎదిగిన డీకే శివకుమార్ పనితీరు, వ్యక్తిత్వాన్ని గుర్తించిన అధిష్టానం కర్ణాటక రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడి బాధ్యతలను అప్పగించింది. 2020లో కరోనా సంక్షోభ సమయంలో కర్ణాటక ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టి, కుంగుబాటులో ఉన్న పార్టీ శ్రేణుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపారు. మే 2023 లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్వ వైభవం తీసుకొచ్చారు. పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా పార్టీని విజయతీరాలకు చేర్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. అప్పుడే ముఖ్యమంత్రి పదవి చేపట్టేందుకు సంపూర్ణ అర్హత సాధించారు. సీఎం పదవిని ఆశించే వారిలో సిద్ధరామయ్య, డీకే శివకుమార్ మధ్యజరిగిన పోటీతో అధిష్టానం జోక్యం చేసుకుంది. కాంగ్రెస్ పెద్దలు చర్చించి అధికార బదలాయింపు ఒప్పందం చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతానికి కృషిచేసిన సిద్దరామయ్య, డీకే శివకుమార్ ఇద్దరూ చెరో రెండున్నర ఏళ్లపాటు సీఎం పదవిని పంచుకోవాలని సముదాయించారు. ఒప్పందంలో భాగంగా సిద్ధరామయ్యకు సీఎం పదవి చేపట్టే అవకాశం కల్పించారు. అపుడు డీకే శివకుమార్ డిప్యూటీ సీఎంగా, జలవనరులు, బెంగళూరు నగర అభివృద్ధి శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.పెద్దల ఒప్పందంతో ఇపుడు సిద్ధరామయ్య సీఎం పదవికి రాజీనామా చేసిన తర్వాత డీకే శివకుమార్ కర్ణాటక సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టబోతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R7
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.