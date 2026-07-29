DMart Shopping Discount Offers: దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో ఆదరణ పొందిన డీమార్ట్ (DMart), కిరాణా సామాగ్రి నుంచి గృహోపకరణాలు, దుస్తులు, వంటగది వస్తువులు, వ్యక్తిగత సంరక్షణ ఉత్పత్తుల వరకు అన్నీ ఒకే చోట సరసమైన ధరలకు అందించే ప్రముఖ షాపింగ్ కేంద్రం. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాలు భారీ తగ్గింపులతో షాపింగ్ చేయడానికి డీమార్ట్ను ఎంతగానో ఇష్టపడతాయి. అయితే, చాలా మందికి తక్కువ రద్దీ ఉండే సమయాలు, ఉత్తమమైన ఆఫర్లు లభించే రోజులు ఏవో తెలియక ఇబ్బంది పడుతుంటారు.
డీమార్ట్లో ప్రతి వస్తువు ధర రోజువారీగా ఒకేలా ఉంటుందని చాలామంది భావిస్తారు. కానీ వాస్తవానికి వివిధ ఉత్పత్తులపై ఇచ్చే డిస్కౌంట్లు, ప్రత్యేక ఆఫర్లు ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి. కొన్ని రోజుల్లో కిరాణా సరుకులపై భారీ తగ్గింపు ఉంటే, మరికొన్ని రోజుల్లో గృహోపకరణాలు లేదా బట్టలపై ప్రత్యేక డీల్స్ లభిస్తాయి. ఇక్కడ చాలా వస్తువులు గరిష్ట చిల్లర ధర (MRP) కంటే తక్కువకే లభించడంతో పాటు "ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం", కాంబో ఆఫర్లు, పండుగ డిస్కౌంట్లు వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకర్షిస్తున్నాయి.
రద్దీ ఎప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటుంది?
వారాంతాలు (వీకెండ్స్): శుక్రవారం నుండి ఆదివారం వరకు డీమార్ట్లో రద్దీ తారాస్థాయిలో ఉంటుంది. సెలవు దినం కావడంతో కుటుంబాలన్నీ షాపింగ్కు క్యూ కట్టడంతో బిల్లింగ్ కౌంటర్ల వద్ద గంటల తరబడి సమయం వృధా అవుతుంది. అయితే ఈ సమయంలోనే కొన్ని ప్రత్యేక కాంబో ఆఫర్లు లభించే అవకాశం ఉంది.
అతి తక్కువ రద్దీ ఉండే రోజులు, సమయాలు
మీ షాపింగ్ ప్రశాంతంగా, వేగంగా పూర్తి కావాలంటే క్రింది సమయాలను ఎంచుకోవడం ఉత్తమం. సోమవారం నుండి గురువారం మధ్య షాపింగ్ చేయడం చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నెలలో 10వ తేదీ నుండి 25వ తేదీ మధ్య స్టోర్ను సందర్శిస్తే రద్దీ చాలా వరకు తక్కువగా ఉంటుంది. జీతాలు వచ్చే నెల ప్రారంభం, చివరి రోజుల్లో స్టోర్కు జనం తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఉత్తమ సమయాలు..
స్టోర్ తెరిచిన వెంటనే ఉదయం వేళల్లో మధ్యాహ్నం 12 నుండి 3 గంటల మధ్య సమయంలో బిల్లింగ్ కౌంటర్ల వద్ద పెద్దగా రద్దీ ఉండదు. వారాంతం తర్వాత మిగిలిపోయిన సరుకును త్వరగా క్లియర్ చేయడానికి కొన్ని డీమార్ట్ బ్రాంచ్లు సోమవారాల్లో ప్రత్యేక తగ్గింపులను అందిస్తుంటాయి. దీనినే అనధికారికంగా "క్లీన్-అప్ సేల్" అంటారు. ఈ సమయంలో కొన్ని ఎంపిక చేసిన ఉత్పత్తులపై అదనపు డిస్కౌంట్లు లభించే అవకాశం ఉంది (అయితే ఇది అన్ని బ్రాంచ్లలో ఉండకపోవచ్చు).
డీమార్ట్ రెడీ యాప్తో అదనపు ఆదా
ఆన్లైన్ షాపింగ్ ప్రియుల కోసం డీమార్ట్ రెడీ యాప్ చక్కటి ప్రత్యామ్నాయంగా మారింది. ఇందులో ప్రత్యేక కూపన్లు, డిజిటల్ ఆఫర్లు, ఆన్లైన్కు మాత్రమే పరిమితమైన ప్రత్యేక డిస్కౌంట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ యాప్ను క్రమం తప్పకుండా పరిశీలించడం ద్వారా మీరు మరింత డబ్బు ఆదా చేసుకోవచ్చు.
మెరుగైన షాపింగ్ కోసం ముఖ్యమైన చిట్కాలు
1) వారాంతాలకు బదులుగా వారపు రోజులను (సోమవారం - గురువారం) ఎంచుకోండి.
2) స్టోర్కు వెళ్లే ముందే ఖచ్చితమైన షాపింగ్ జాబితా తయారు చేసుకోండి.
3) ప్రత్యేక ఆఫర్లను పరిశీలించిన తర్వాతే వస్తువులను ఎంపిక చేసుకోండి.
4) అవసరానికి మించి అనవసరమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం మానుకోండి.
5) డిజిటల్ కూపన్లు, మెంబర్షిప్ ఆఫర్లను సద్వినియోగం చేసుకోండి.
సరిైన రోజు, సరైన సమయాన్ని ఎంచుకోవడం ద్వారా డీమార్ట్లో షాపింగ్ చేయడం వల్ల మీ డబ్బుతో పాటు విలువైన సమయం కూడా ఆదా అవుతుంది. ప్రశాంత వాతావరణంలో ఇబ్బంది లేకుండా షాపింగ్ పూర్తి చేసుకోవడానికి పై చిట్కాలు ఎంతగానో సహాయపడతాయి!
(గమనిక: ఇక్కడ పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే పొందుపరిచినది. దీన్ని వ్యాపార ప్రకటనగా పరిగణించవద్దు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
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