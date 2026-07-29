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DMart Shopping Offers: డీమార్ట్‌లో షాపింగ్ ఏ రోజు చేస్తే బెటర్..ఈ టైమ్‌లో షాపింగ్ చేస్తే డబ్బు, సమయం రెండూ ఆదా!

DMart Shopping Discount Offers: దేశవ్యాప్తంగా ఫ్యామిలీలను ఆకర్షించిన డీ-మార్ట్ స్టోర్..మార్కెట్‌తో పోలిస్తే వస్తువులపై భారీ తగ్గింపును అందుబాటులోకి తెస్తుంది. ఈ క్రమంలో డీమార్ట్‌ షాపింగ్‌కు వెళ్లే వాళ్లు కొన్ని సీక్రెట్స్ తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. అవి తెలిస్తే డబ్బును మరింతగా ఆదా చేసుకోవచ్చు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 29, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:36 PM IST
DMart Shopping Offers: డీమార్ట్‌లో షాపింగ్ ఏ రోజు చేస్తే బెటర్..ఈ టైమ్‌లో షాపింగ్ చేస్తే డబ్బు, సమయం రెండూ ఆదా!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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