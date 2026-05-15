/ Udhayanidhi stalin: సనాతన ధర్మంపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. డీఎంకే నేత ఉదయ నిధి స్టాలీన్ వివరణ.. ఏమన్నారంటే..?..

Udhayanidhi stalin reacts and clarifies about his comments sanatan dharma: తమిళనాడు రాజకీయాలు దేశంలోనే కాకరేపుతున్నాయి. ఏ మూహూర్తంకు సీఎంగా విజయ్ దళపతి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారో ఏదో ఒక కాంట్రవర్సీతో తమిళనాడు రాజకీయాలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. మొత్తంగా సంకీర్ణ పార్టీలతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన టీవీకే విజయ్ కు మాత్రం పార్టీల తీరు పెద్ద తలనొప్పిగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల తమిళనాడు అసెంబ్లీ సమావేశంలో డీఎంకే పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఉదయ నిధి స్టాలీన్ సనాతన ధర్మంపై చేసిన కామెంట్స్ దేశ వ్యాప్తంగా కాంట్రవర్సీగా మారాయి. ఆయన అసెంబ్లీలో ఏకంగా సనాతన ధర్మంను నిర్మూలించాలని వ్యాఖ్యలు చేశారు.
దీనిపై హిందూ సంఘాలు, బీజేపీ పార్టీలు భగ్గుమన్నాయి. ఉదయ నిధి స్టాలీన్ తీరుపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తాయి. కొండను చూసి కుక్క మొరిగితే కొండకు చెటా అంటూ ఫైర్ అయ్యింది. ఈ వివాదం మరింతగా ముదురుతుండటంతో దీనిపై ఉదయ నిధి స్టాలీన్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. సనాతన ధర్మంపై తాను చేసిన వ్యాఖ్యల్ని కొంత మంది వక్రీకరించారన్నారు.
సమాజంలో అగ్రకులం, నిమ్న కులంగా విభజించే కుల వ్యవస్థలకు వ్యతిరేకంగా మాత్రమే తాను మాట్లాడానన్నారు. సమాజంలో అందరికి సమాన హక్కులు ఉండాలని మాత్రమే కొరుకున్నట్లు చెప్పారు. పెరియార్, అంబేద్కర్, అన్నాదురై వంటి మహనీయుల ఆశయాలనే తాను అసెంబ్లీలో ప్రస్తావించినట్లు మరోసారి గుర్తు చేశారు. అంతే కాకుండా.. సనాతన ధర్మాన్ని నిర్మూలించాలనడం అంటే ప్రజలు దేవాలయాలకు వెళ్లకూడదని తన వ్యాఖ్యల అర్థంకాదని తెల్చి చెప్పారు.
మరోవైపు ఉదయ నిధి అసెంబ్లీలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై దేశ వ్యాప్తంగా హిందు సంఘాలు పలు చోట్ల నిరసనలకు దిగాయి. వెంటనే ఉదయ నిధి స్టాలీన్ చేసిన వ్యాఖ్యల్ని వెనక్కు తీసుకుని బేషరతుగా హిందు సమాజంకు క్షమాపణలు చెప్పాలని పలు హిందూ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
