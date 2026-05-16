/Alcohol Consumption: లిక్కర్ తాగుతున్నారా..! ఈ ముఖ్యమైన సమాచారం మీ కోసమే అసలు మిస్ కావొద్దు..

Alcohol Consumption Facts: ఆల్కహాల్ కు సంబంధించిన కొన్ని వాస్తవాలు: మద్యం తాగిన తర్వాత ఆల్కహాల్ కొన్ని గంటల పాటు మన మేనును ప్రభావితం చేస్తాయి. చాలా సేపు మన శరీరంలో ఉంటుంది. బహుశా మద్యపానం చేసేవారికి కూడా ఈ నిజాలు అంతగా తెలియకపోవచ్చు.
ఈ రోజుల్లో పార్టీలలో మద్యం తాగడం చాలా కామన్ అయిపోయింది. ఏదో కొంత మంది మాత్రమే మద్యపానానికి దూరంగా ఉంటున్నారు. మాములుగా పార్టీలలో చాలా మంది ఉచితంగా వస్తుందని మద్యం తాగేవారు కూడా ఉన్నారు. ఇక రాత్రి పార్టీలో తాగిన తర్వాత ఆ హ్యాంగోవర్ తర్వాత వరకు ఉంటుంది.
ఒక వ్యక్తి లిక్కర్ సేవించినప్పుడు, అది నేరుగా జీర్ణం కాదు. ఆల్కహాల్లో దాదాపు 20% కడుపులో ఉంటుందట. మిగిలిన 80% చిన్న ప్రేగు నుండి రక్తంతో నేరుగా కలుస్తుంది. ఇది రక్త ప్రవాహం ద్వారా లివర్ కు చేరుకుంటుంది. శరీరంలో ఆల్కహాల్ను 'జీవక్రియ' చేయడానికి పనిచేసే ప్రధాన అవయవం లివర్.
ఆల్కహాల్ శరీరంలో ఎంతకాలం ఉంటుందనే ప్రశ్నపై మీ లిక్కర్ గంటకు 1 సాధారణ పానీయాన్ని జీర్ణం చేసుకోగలదు. అయితే, శరీరంలోని వివిధ భాగాలలో ఆల్కహాల్ ఎంతసేపు ఉంటుందో తెలుసుకోవడం అత్యంత అవసరం అని చెప్పాలి. ఆల్కహాల్ రక్తంలో దాదాపు 6 నుండి 12 గంటల వరకు ఉంటుంది. దీనిని 'రక్త ఆల్కహాల్ సాంద్రత' (BAC) ద్వారా కొలుస్తారు. శ్వాసలో: ఆల్కహాల్ వాసన లేదా జాడలను మంన తీసుకునే శ్వాస పరీక్ష ద్వారా దాదాపు 12 నుండి 24 గంటల పాటు గుర్తించే అవకాశాలున్నాయి.
ఆల్కహాల్ జాడలు..
మూత్రంలో: ఆల్కహాల్ జాడలు సాధారణంగా సగం రోజు నుండి దాదాపు రెండు రోజులు వరకు దాని ఆనవాళ్లు కనిపిస్తాయి. అధునాతన పరీక్షలలో (EtG పరీక్ష), ఇది 4 రోజలు వరకు తెలుసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. అదే లాలాజలంలో: ఆల్కహాల్ 12 నుండి 48 గంటల వరకు ఉంటుందని తేలింది. ఇక జుట్టులో: మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు, కానీ ఆల్కహాల్ జాడలు వెంట్రుకల కుదుళ్లలో దాదాపు 90 రోజులు (3 నెలలు) ఉంటాయట.
పురుషులతో పోలిస్తే.. మహిళ్లలోనే ఎక్కువ లిక్కర్ శాతం..
పురుషులతో పోలిస్తే, స్త్రీల శరీరంలో నీరు తక్కువగా కొవ్వు ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల, మహిళల శరీరంలో ఆల్కహాల్ ఎక్కువసేపు ఉంటుందట. వయసు పెరిగే కొద్దీ, లిక్కర్ సామర్థ్యం తగ్గుతుంది. అంటే లిక్కర్ మన శరీరంలో జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది. మీరు ఏమీ తినకుండా మద్యం తాగితే, అది చాలా త్వరగా రక్తంలోకి కలిసిపోతుంది. మీరు కొన్ని మందులు తీసుకుంటుంటే, కాలేయంపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. అంతేకాదు మద్యం మన శరీరం నుంచి తొలిగిపోవడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది.
ప్రజలు తరచుగా బ్లాక్ కాఫీ తాగడం లేదా చల్లటి స్నానం చేయడం ద్వారా మద్యం వినియోగాన్ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. గుర్తుంచుకోవాల్సి విషయాలు ఏమిటంటే.. మద్యం మీ రక్తంలోని ఆల్కహాల్ మొత్తాన్ని లేదా మీ లిక్కర్ పనిచేసే వేగాన్ని మార్చలేవు. దీన్ని బాగు చేయడానికి ఏకైక మార్గం మీ శరీరం స్వయంగా ఆల్కహాల్ను ప్రాసెస్ చేయడానికి సమయం ఇవ్వడమే.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం సాధారణంగా ఇంటర్నెట్ ఇతరత్రా మాధ్యమాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. మీరు ఈ సలహా పాటించే ముందు నిపుణులైన డాక్టర్ల సలహా తీసుకోవడాన్ని మర్చిపోవద్దు. ZEE NEWS మద్యం సేవించడాన్ని ప్రోత్సహించదు. సరైన సమాచారం అందించడమే మా లక్ష్యం.
