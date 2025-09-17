Richest States: ఇండియాలో 10 రిచెస్ట్ స్టేట్స్ ఇవే.. టాప్‌-2లో నిలిచి షాకిచ్చిన ఆ రాష్ట్రం ఏదంటే..!

Top 10 Wealthiest States In India: భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ 28 రాష్ట్రాల ద్వారా బలం పొందుతోంది. ప్రతి రాష్ట్రం దేశ ఆర్థిక వృద్ధిలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తోంది. 2025లో కొన్ని రాష్ట్రాలు తమ పరిశ్రమలు, వ్యవసాయం, సేవల రంగాలతో ముందంజలో ఉన్నాయి. 2024–2025 సంవత్సరానికి స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తి ఆధారంగా భారతదేశంలోని టాప్ 10 ధనిక రాష్ట్రాల జాబితా వెలువడింది. 2030 నాటికి భారతదేశం ప్రపంచంలో మూడవ అతిపెద్ద ఆర్థిక శక్తిగా ఎదుగుతుందని అంచనా. ఆ సమయానికి దేశ జీడీపీ సుమారు రెట్టింపై, 7 ట్రిలియన్ డాలర్లను దాటుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
1. మహారాష్ట్ర
భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు పెద్ద ఊతం ఇచ్చే రాష్ట్రంగా మహారాష్ట్ర ఉంది. 2024–2025లో ఈ రాష్ట్రం సుమారు 42.67 లక్షల కోట్ల రూపాయల స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తిని సాధిస్తుందని అంచనా. దేశంలో రెండవ అత్యధిక జనాభా ఉన్న ఈ రాష్ట్రం సుదీర్ఘ చరిత్ర, సంస్కృతిని ఆధునిక అభివృద్ధితో కలిపి ముందుకు సాగుతోంది. రాజధాని ముంబై దేశ ఆర్థిక కేంద్రంగా ఉంది. ఇక్కడ పెద్ద ఆర్థిక సంస్థలు, కార్పొరేట్ కంపెనీల ప్రధాన కార్యాలయాలు ఉన్నాయి.
2. తమిళనాడు
తమిళనాడు ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా ఉంది. ఈ రాష్ట్రం సంవత్సరానికి సుమారు 31.55 లక్షల కోట్ల రూపాయల స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తిని సాధిస్తుందని అంచనా. తయారీ, వ్యవసాయం, సేవలు, పర్యాటక రంగాలు దీనికి పటిష్టమైన ఆధారం. రాష్ట్రం ఆటోమొబైల్, వస్త్రాలు, సమాచార సాంకేతిక రంగాల్లో కూడా పెద్ద కేంద్రంగా నిలిచింది.
3. కర్ణాటక
కర్ణాటక ఆర్థిక వ్యవస్థ 2024–2025 నాటికి సుమారు 28.09 లక్షల కోట్ల రూపాయల స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తిని సాధిస్తుందని అంచనా. సమాచార సాంకేతికత, తయారీ, వ్యవసాయం, పర్యాటక రంగాలు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి బలమైన ఊతమిస్తున్నాయి. బెంగళూరు భారతదేశ సిలికాన్ వ్యాలీగా పేరుగాంచి, సాఫ్ట్వేర్ ఎగుమతుల్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
4. గుజరాత్
2024–2025లో గుజరాత్ ఆర్థిక వ్యవస్థ సుమారు 27.9 లక్షల కోట్ల రూపాయల స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తిని సాధిస్తుందని అంచనా. బలమైన మౌలిక సదుపాయాలు, పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలమైన విధానాలు రాష్ట్రాన్ని పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు ఆకర్షించే కేంద్రంగా మార్చాయి.
5. పశ్చిమ బెంగాల్
పశ్చిమ బెంగాల్ ఆర్థిక వ్యవస్థ 2024–2025లో సుమారు 18.8 లక్షల కోట్ల రూపాయల స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తిని సాధిస్తుందని అంచనా. తయారీ, సేవలు, వ్యవసాయ రంగాలు దీనికి బలమైన మద్దతు ఇస్తున్నాయి. రాష్ట్రం బియ్యం, జనపనార, టీ ఉత్పత్తిలో ప్రముఖంగా ఉంది. కోల్కతా ఒక ముఖ్యమైన ఆర్థిక, సమాచార సాంకేతిక కేంద్రంగా ఉంది. వస్త్రాలు, రసాయనాలు, తోలు పరిశ్రమలు కూడా రాష్ట్ర ఆర్థిక వృద్ధికి ఎంతో దోహదం చేస్తున్నాయి.
6. ఉత్తరప్రదేశ్
ఉత్తరప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ వ్యవసాయం, తయారీ, సేవలు, పర్యాటక రంగాలపై ఆధారపడి ఉంది. 2024–2025లో ఈ రాష్ట్రం సుమారు 24.99 లక్షల కోట్ల రూపాయల స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తిని సాధిస్తుందని అంచనా.
7. రాజస్థాన్
రాజస్థాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ 2024–2025లో సుమారు 17.8 లక్షల కోట్ల రూపాయల స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తిని సాధిస్తుందని అంచనా. వ్యవసాయం, పర్యాటకం, గనుల తవ్వకం, తయారీ రంగాలు ఈ రాష్ట్ర ఆర్థిక వృద్ధికి ఊతమిస్తున్నాయి. ఆవాలు, బజ్రా, ఉన్ని ఉత్పత్తిలో రాజస్థాన్ ముందంజలో ఉంది. సున్నపురాయి, పాలరాయి వంటి ఖనిజాలు కూడా ఇక్కడ సమృద్ధిగా ఉన్నాయి.
8. తెలంగాణ
తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ 2024–2025లో సుమారు 16.5 లక్షల కోట్ల రూపాయల స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తిని సాధిస్తుందని అంచనా. సమాచార సాంకేతికత, వ్యవసాయం, ఔషధాలు, తయారీ రంగాలు రాష్ట్ర అభివృద్ధిని నడిపిస్తున్నాయి.
9. ఆంధ్రప్రదేశ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రధానంగా వ్యవసాయంపై ఆధారపడి ఉంది. 2024–2025లో రాష్ట్రం సుమారు 15.89 లక్షల కోట్ల రూపాయల స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తిని సాధిస్తుందని అంచనా. తయారీ, సేవలు, మత్స్య రంగాలు కూడా రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఎంతో తోడ్పడుతున్నాయి.
10. మధ్యప్రదేశ్
మధ్యప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ 2024–2025లో సుమారు 15.22 లక్షల కోట్ల రూపాయల స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తిని సాధిస్తుందని అంచనా. వ్యవసాయం, గనుల తవ్వకం, అటవీ రంగాలు రాష్ట్ర ఆర్థిక వృద్ధికి ప్రధానంగా తోడ్పడుతున్నాయి. గోధుమలు, సోయాబీన్, పప్పుధాన్యాల ఉత్పత్తిలో రాష్ట్రం ముందంజలో ఉంది. బొగ్గు, వజ్రాల వంటి ఖనిజ వనరులు కూడా ఇక్కడ సమృద్ధిగా ఉన్నాయి.
