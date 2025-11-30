English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Colgate Toothpaste: కోల్గేట్ టూత్ పేస్ట్ తయారు చేయకముందే.. ఏవి తయారు చేసేదో తెలుసా?

Colgate Toothpaste: కోల్గేట్ టూత్ పేస్ట్ తయారు చేయకముందే.. ఏవి తయారు చేసేదో తెలుసా?

Colgate Toothpaste Latest Viral News: కోల్గేట్ ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో నిత్యవసర వస్తువుగా మారింది. ప్రతి ఒక్కరు కోల్గేట్ రోజు ఉదయం వినియోగించడం ప్రారంభించినప్పటి నుంచి.. ఈ బ్రాండ్ అంచలంచెలుగా ఎదుగుతూనే వచ్చింది. అయితే ఈ బ్రాండ్ వెనుక ఉన్న చరిత్ర ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 30, 2025, 02:00 PM IST

Colgate Toothpaste Latest Telugu Viral News: ప్రతి ఒక్కరూ ఉదయం లేచిన వెంటనే చేసే పనుల్లో పళ్ళు తోమడం కూడా ఒకటి. దంత రక్షణలో భాగంగా చాలామంది ఏదో ఒక టూత్ పేస్ట్ తో పళ్ళు తోముతూ ఉంటారు. చాలామంది మార్కెట్లో లభించే వివిధ రకాల టూత్ పేస్టులను కొనుగోలు చేసి వాడుతూ ఉంటారు. అయితే మార్కెట్లో చాలామంది టూట్ పేస్టులను కొనుగోలు చేసే క్రమంలో ఎక్కువగా కోల్గేట్ బ్రాండ్ కి సంబంధించిన టూత్ పేస్టులను కొనుగోలు చేస్తారు. ఈ బ్రాండ్ కు సంబంధించిన టూత్ పేస్టులకు 200 ఏళ్ల చరిత్ర ఉందంటే మీరు నమ్ముతారా? ప్రతి ఒక్కరు నమ్మాల్సిందే. ఇంతటి ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన కంపెనీ ఒకప్పుడు సభ్యులతో పాటు కొవ్వొత్తులు తయారు చేసే చిన్న సంస్థ. చిన్న సంస్థ నుంచి ఇప్పుడు కొన్ని వందల కోట్ల సామ్రాజ్యంగా ఎదిగింది. దీని వెనుకున్న అసలు కారణమేంటో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ముందుగా ఈ కంపెనీ ప్రారంభం న్యూయార్క్‌లో మొదలైంది. విలియం కోల్గేట్ 186 సంవత్సరంలో న్యూయార్క్ లోని సబ్బులతో పాటు క్యాండిల్స్ తయారీని ప్రారంభించారు. అయితే, అప్పట్లో పూర్వికులు అంతా దంతాలను శుభ్రం చేసుకోవడానికి వేప పుల్లలతో పాటు బొగ్గు, ఉప్పు వినియోగించే వారు. 1780 సమయంలో టూత్ బ్రష్ కూడా కనిపెట్టారు. దీనివల్లనే తూత్ పౌడర్ వాడకం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతూ వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఓరల్ హైజిన్ గురించి ప్రజల్లో కూడా అవగాహన పెరిగింది. దీని కారణంగా ప్రజలు ఉదయాన్నే లేచి పళ్ళను శుభ్రం చేసుకోవడం ప్రారంభించారు.

పెరుగుతున్న డిమాండ్ ను గుర్తించి విలియం కోల్గేట్ 1873 సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారిగా టూత్ పేస్ట్ పౌడర్ ను తయారుచేసి అరోమాటిక్ టూత్ పేస్ట్ పేరుతో మార్కెట్లో విక్రయించడం ప్రారంభించాడు. అప్పట్లో ఈ పౌడర్ ను కేవలం గ్లాస్ జార్లలో మాత్రమే అమ్మేవారు. కొద్దిరోజులైన తర్వాత ఈ గ్లాస్ జార్లలో టూత్ పేస్ట్ పౌడర్ నింపడం మరింత కఠినతరమైంది.. అంతేకాకుండా వాడకంలో కూడా అనేక ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. దీనిని గుర్తించి 1896 సంవత్సరంలో కోల్గేట్ రిబ్బన్ డెంటల్ క్రీమ్ పేరుతో టూత్ పేస్ట్ ప్లాస్టిక్ ట్యూబుల్లో అమ్మడం ప్రారంభించాడు. ఇదే మార్కెట్లో విప్లవాత్మక మార్పుకు శ్రీకారం చుట్టింది. దీనికి ప్రజల నుంచి మంచి ఆదరణ కూడా లభించింది.

1929 ప్రాంతంలో కోల్గేట్ కంపెనీ అప్పట్లో నెంబర్ వన్ సోప్ కంపెనీగా విస్తరించింది. అయితే ఈ కంపెనీ పాల్మోలివ్ పీటర్ కంపెనీతో విలీనమై 'కోల్గేట్-పాల్మోలివ్' గా రూపాంతరం చెందుతూ వచ్చింది. దీంతో ఇప్పటినుంచి మార్కెట్లో మంచి బ్రాండ్ గా ఎదిగింది. అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోల్గేట్ కంపెనీ విస్తరణ కూడా జరిగింది. దీంతోపాటు ఈ కంపెనీ ఎంత సక్సెస్ అవ్వడానికి మార్కెటింగ్ వ్యూహం కూడా ప్రధాన కారణం. అప్పట్లో ఈ టూత్ పేస్టును కేవలం ధనవంతులు మాత్రమే కొనుగోలు చేసేవారు. అందుకే ఇది లగ్జరీ వస్తువుల్లో ఒక భాగం అయిపోయింది. అయితే, ఇదే సమయంలో తమ మార్కెటింగ్ వ్యూహాలను వినియోగించి.. మధ్య పేద తరగతి కుటుంబాలకు కూడా కోల్గేట్ను అందించేందుకు ప్రత్యేకమైన ధరల్లో కొత్త కొత్త ట్యూబ్స్ తో విక్రయాలను ప్రారంభించింది. దీంతో టూత్ పేస్ట్ ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక నిత్యవసర వస్తువుగా మారిపోయింది. ప్రస్తుతం కోల్గేట్ 200 దేశాలకు పైగా విస్తరించింది.. పర్సనల్ కేర్, హౌస్ హోల్డ్ ఐటమ్స్ వంటి పలు రంగాల్లో విజయవంతంగా ముందుకు దూసుకుపోతూ, విశ్వసనీయ బ్రాండ్‌గా నిలిచింది.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

