  Doctor assaults Patient Video: ఓర్నాయనో చికిత్స కోసం వస్తే.. రోగిని చావబాదిన డాక్టర్.. వీడియో వైరల్..

Doctor assaults Patient Video: ఓర్నాయనో చికిత్స కోసం వస్తే.. రోగిని చావబాదిన డాక్టర్.. వీడియో వైరల్..

Doctor attacks on patient in shimla: రోగిని బెడ్ మీద పడుకుని ఉండగా డాక్టర్ వచ్చి పిచ్చ కొట్టుడు కొట్టాడు. ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ  సీరియస్ అయింది. దీనిపై విచారణకు ఆదేశించింది.  ఈ క్రమంలో నెటిజన్లు సైతం దీనిపై సీరియస్ గా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 22, 2025, 07:41 PM IST
  • రోగిపై డాక్టర్ దాడి..
  • వీడియో వైరల్..

Doctor assaults Patient Video: ఓర్నాయనో చికిత్స కోసం వస్తే.. రోగిని చావబాదిన డాక్టర్.. వీడియో వైరల్..

Doctor assault patient in igmc shimla hospital video: సాధారణంగా ప్రజలంతా కూడా డాక్టర్ లను చాలా గౌరవంగా చూస్తారు. వైద్యుల్ని దేవుళ్లలా కొలుస్తారు. తల్లి జన్మనిస్తే.. వైద్యులు పునర్జన్మనిస్తారని భావిస్తారు. అందుకే డాక్టర్ ల దగ్గరకు వెళ్లినప్పుడు వారి మాట్లాడే మాటలతో పెద్ద పెద్ద రోగాలు సైతంఇట్టే తగ్గిపోతుందని చాలా మంది నమ్ముతారు.అయితే కొంత మంది మాత్రం పవిత్రమైన డాక్టర్ గా ఉంటూ పాడు పనులు చేస్తారు. అమ్మాయిలను, డ్యూటీలో ఉండే తొటి డాక్టర్లను, నర్సులను వేధిస్తారు. కొంత మంది నిండు ప్రాణం పొతున్న డబ్బులు కట్టకుంటే సరైన ట్రీట్మెంట్ మాత్రం అందించరు.  

రోగులకు వైద్యం పట్ల నెగ్లీజెన్సీగా ఉంటారు. ఇలాంటి ఘటనలు మనం తరచుగా చూస్తాం. ఇటీవల కొంత మంది డాక్టర్లు ట్రీట్మెంట్ విషయంపై ప్రశ్నలు వేస్తేదాడులు కూడా చేస్తున్నారు.  అచ్చం ఇలాంటి కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం సిమ్లాలో వెలుగులోకి వచ్చింది. 

హిమచల్ ప్రదేశ్‌ లోని సిమ్లాలోని ఇందిరా గాంధీ మెడికల్ కాలేజీ ఆస్పత్రిలో జరిగిన ఘటన దేశంలో సంచలనంగా మారింది. అర్జున్  పన్వార్ అనే వ్యక్తి ఎండోస్కోపి వైద్యం కోసం వచ్చాడు. అతను బెడ్ మీద విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు. మరీ ఏమైందో కానీ డాక్టర్ రావడంతోనే బెడ్ మీద ఉన్న పెషెంట్ పై కసితీరా దాడి చేశారు. అంతేకాకుండా అతడి మీద పిడిగుద్దులు కురిపించి , రక్తం కారేలా కొట్టాడు. మరీ అంతగా కోపం తెప్పించేలా పెషెంట్ ఏంచేశాడో కానీ మొత్తంగా డాక్టర్ వీరంగాన్ని కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. ఇది కాస్త వైరల్గా మారింది.

దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  మరీ అంతఘోరంగా కొడతారా అంటూ నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. దీనిపై వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు విచారణకు ఆదేశించారు. ఈ ఘటన దేశంలో సంచలనంగా మారింది. ఇప్పటి వరకు డాక్టర్ లపై పెషెంట్ బంధువుల దాడి చూశాం.. కానీ ఇదెంటీ బెడ్ మీద ఉన్న రోగిపై డాక్టర్ ఇలా దాడి చేస్తున్నాడని నెటిజన్లు ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు.

 

 

