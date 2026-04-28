Mumbai water melon: పుచ్చకాయ తింటే చచ్చిపోతారా..?.. ముంబై కుటుంబం మృతిపై వైద్యులు బైటపెట్టిన సంచలన విషయాలు..

Doctors explains on Mumbai family deaths after eating biryani and water melon: దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఫుడ్ పాయిజనింగ్ కారణంగా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు చనిపోయారు. స్థానికంగా మొబైల్ యాక్సెసరీస్ దుకాణం నడిపే 40 ఏళ్ల స్థానిక వ్యాపారి అబ్దుల్లా అబ్దుల్ కదార్, అతని భార్య నస్రీన్ (35), పిల్లలు జైనాబ్ (13), అయేషా (16) శనివారం రాత్రి మరో ఐదుగురు బంధువులతో కలిసి విందులో పాల్గొన్నారు.ఆ తర్వాత రాత్రి ఇంటికి వెళ్లి వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ ను తాగారు. ఆ తర్వాత కొన్ని గంటలకే విపరీతమైన వాంతులు, విరేచనాలు అయ్యాయి. వెంటనే స్థానికంగా ఉన్న వైద్యుల వద్దకు వెళ్లారు. ఆ తర్వాత తెల్లవారు జామున వరకు ఒకరి తర్వాత మరోకరు చనిపోయారు.
ఈ ఘటన ముంబైలో తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురిచేసేదిగా మారింది. బిర్యానీ, పుచ్చకాయలు తిన్న తర్వాత చనిపోవడం ఏంటని అందరు తెగ చర్చలు చేసుకుంటున్నారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ల్యాబ్ రిపోర్ట్ వచ్చాక దీనిపైన క్లారిటీ వస్తుందని వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో వేసవిలో ఎక్కువగా దొరికే పుచ్చకాయ తినడం సురక్షితమేనా అనే చర్చలు కూడా మొదలైంది.
నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే..?
బిర్యానీ, పుచ్చకాయల వల్ల ఫుడ్ పాయిజనింగ్ జరిగి ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం ఉందని పోషకాహార నిపుణులు చెప్తున్నారు. పుచ్చకాయలో నీటి శాతం, సహజ చక్కెరలు ఎక్కువగా ఉండటాయని చెప్పారు. దీన్ని కట్ చేసి బైట పెడితే దీనిలో బ్యాక్టీరియా వేగంగా వృద్ధి చెందుతుందన్నారు. కొందరు వాటర్ మిలన్ లో గ్లూకోజ్ లు ఇంజెక్ట్ చేస్తారని కలుషితమైన సూదులు వాడటం వల్ల బ్యాక్టీరియా పండులోకి ప్రవేశించి ప్రాణాంతకంగా మారుతుందని అసలు విషయం బైటపెట్టారు.
అంతే కాకుండా. సాల్మోనెల్లా, ఈ-కోలై వంటి హానికర బ్యాక్టీరియాలు పండుపై చేరినప్పుడు అది ప్రమాదకరంగా మారి.. డీహైడ్రేషన్ జరిగి శరీరంలో పెనుమార్పులు సంభవిస్తాయని చెప్పారు. ఈ సమయంలో కనుక వైద్యం అందకపోతే ప్రాణాలు పోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
