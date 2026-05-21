/Heat Stroke Policy: ఎండల తీవ్రతకు హాస్పిటల్ పాలైతే.. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు డబ్బులు ఇస్తాయా? రూల్స్ ఇవే!

Does health insurance pay for heatstroke: ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల ద్వారా కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలను సులభంగా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ కొన్ని సమస్యలకు మాత్రం కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయి. ఎండలు తీవ్రంగా ఉండడంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 48 డిగ్రీలు దాటుతున్నాయి. అయితే, ఈ ఎండల తీవ్రత వల్ల హీట్ స్ట్రోక్ వస్తే, ఇన్సూరెన్స్ ద్వారా మనం ఆరోగ్య సేవలు పొందవచ్చా? ఆసుపత్రిలో బీమా కంపెనీలు డబ్బులు చెల్లిస్తాయా? కొన్ని నివేదికల ప్రకారం, ఆరోగ్య బీమా ఉంటే హీట్ స్ట్రోక్ వల్ల వచ్చే అనారోగ్యానికి బీమా వర్తిస్తుంది. అయితే, దీనికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. మీరు తీసుకున్న బీమా పాలసీలో వడదెబ్బకు గురైతే చికిత్సకు డబ్బులు వస్తాయని ఉంటేనే మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోగలరు. లేకపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది. దీంతోపాటు రూమ్ రెంట్, డాక్టర్ ఫీజులు, టెస్టులు, మందుల ఖర్చులు కూడా మీరే పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది.
పాలసీ నిబంధనలు ఇవే:
మీరు ఏదైనా ఆరోగ్య బీమా తీసుకుంటే, ముందుగా ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే, వేసవి కాలం ప్రతి సంవత్సరం వస్తుంది. కాబట్టి వడదెబ్బ తగిలే ఛాన్స్ ఉంది. రోజురోజుకు ఎండలు పెరిగిపోతున్నాయి. బయటకు వెళ్లినప్పుడు ఎండ దెబ్బ తగిలే అవకాశం ఉంది. అందుకే, అలాంటి ఆరోగ్య బీమా తీసుకోవడం మంచిది. కొన్ని షరతులతో కూడిన పాలసీలు మాత్రమే డబ్బులు చెల్లిస్తాయి.
ఆరోగ్య బీమా షరతుల ప్రకారం, పేషెంట్ ఆసుపత్రిలో చేరి 24 గంటలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటేనే ఆ ఖర్చులను ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు భరిస్తాయి. వడదెబ్బ తగిలినప్పుడు ఆసుపత్రి రిపోర్టులో స్పష్టంగా రాసి ఉంటేనే క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. పాలసీ ప్రకారం, మీరు ప్రతి సంవత్సరం ప్రీమియం కడుతూ ఉండాలి. పాలసీ యాక్టివ్ గా ఉంటేనే హీట్ స్ట్రోక్ గురైనప్పుడు చికత్సికు మీరు ఈజీగా క్లెయిమ్ చేసుకోగలరు.
ఇలాంటి రూల్స్ పాటించకపోతే ఆసుపత్రిలో బిల్లులు కట్టినా కూడా మీరు డబ్బులు పొందలేరు. అంతేకాదు, మీరు కేవలం ఓపీ(OP)లో హీట్ స్ట్రోక్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కూడా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు డబ్బులు ఇవ్వవు. పాలసీలో కొన్ని మినహాయింపులు ఉంటాయి. కాబట్టి అన్ని విషయాలు సరిగ్గా ఉంటేనే మీరు ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ పొందగలరు. లేకపోతే మీ బీమా కంపెనీలు మీ అప్లికేషన్ ను రిజెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది.
ఇవి ముఖ్యమైనవి:
కొన్ని రూల్స్ ప్రకారం, ఆసుపత్రిలో 24 గంటలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటేనే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు డబ్బులు ఇస్తాయి. అంతేకాదు, ఎండ దెబ్బ వల్లే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నట్లు డాక్టర్ స్పష్టంగా రిపోర్టులో రాయాలి. లేకపోతే మీ క్లెయిమ్ రిజెక్ట్ అవుతుంది. పాలసీ కట్టినా కూడా మీరు డబ్బులు పొందలేరు. మీరు ఎంచుకునే బీమా కంపెనీలో హీట్ స్ట్రోక్ క్లెయిమ్ ఉన్న వాటిని మాత్రమే ఎంచుకోవడం మేలు.
