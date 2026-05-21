  • /Heat Stroke Policy: ఎండల తీవ్రతకు హాస్పిటల్ పాలైతే.. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు డబ్బులు ఇస్తాయా? రూల్స్ ఇవే!

Does health insurance pay for heatstroke: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు బాగా పెరిగిపోయాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే 50 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే 48 డిగ్రీలు దాటిపోయింది. ఇంతటి తీవ్రమైన ఎండల వల్ల హీట్ స్ట్రోక్‌కు గురైతే బీమా కంపెనీలు చికిత్సకు డబ్బులు ఇస్తాయా? ఆసుపత్రిలో చేరితే మీరే బిల్లు చెల్లించాల్సి ఉంటుందా? లేదా ఇన్సూరెన్స్ వర్తిస్తుందా? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
Written By Renuka Godugu
Published: May 21, 2026, 10:10 AM IST|Updated: May 21, 2026, 10:10 AM IST
Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

