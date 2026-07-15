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తండ్రి శ్రీ నంద్ కిషోర్ గోయోంకా జ్ఞాపకార్థం రూ. 100 కోట్ల వ్యయంతో విశ్వవిద్యాలయం.. డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ప్రకటన..

Nand Kishore Goenka University: ఎస్సెల్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర, తన తండ్రి శ్రీ నంద్ కిషోర్ గోయెంకా   ఈ సోమవారం తన స్వగృహంలో కన్నుమూసారు.ఈ రోజు ఆయన అంత్యక్రియలు బంధు మిత్రులు, అభిమానుల అశ్రునయనాల మధ్య హిస్సార్‌లోని అగ్రోహా ధామ్‌లోని గోయెంకా ఉద్యానంలో జరిగాయి. అంత్యక్రియల అనంతరం తన తండ్రి పేరు చిరస్థాయిలో నిలిచేలా ‘శ్రీ నంద్ కిషోర్ గోయోంకా’ విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 15, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:43 PM IST
తండ్రి శ్రీ నంద్ కిషోర్ గోయోంకా జ్ఞాపకార్థం రూ. 100 కోట్ల వ్యయంతో విశ్వవిద్యాలయం.. డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ప్రకటన..
Image Credit: Nand Kishore Goenka University (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తండ్రి శ్రీ నంద్ కిషోర్ గోయోంకా జ్ఞాపకార్థం రూ. 100 కోట్ల వ్యయంతో విశ్వవిద్యాలయం.. డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ప్రకటన..
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