/తండ్రి శ్రీ నంద్ కిషోర్ గోయోంకా జ్ఞాపకార్థం రూ. 100 కోట్ల వ్యయంతో విశ్వవిద్యాలయం.. డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ప్రకటన..

Dr Subhash Chandra Announces Nand Kishore Goenka University: ఎస్సెల్ గ్రూప్, జీ మీడియా టైకూన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తన తండ్రి జ్ఞాపకార్థం 32 ఎకరాల్లో రూ.100 కోట్ల వ్యయంతో 'శ్రీ నంద్ కిషోర్ గోయెంకా విశ్వవిద్యాలయం' నిర్మించనున్నట్లు ప్రకటించారు.త్వరలోనే దానికి సంబంధించిన విధి విధానాలను రూపొందించనున్నారు. వచ్చే యేడాది ప్రారంభం నుంచే ఈ యూనివర్సిటీ కార్యకలాపాలు నిర్వహించేలా చేస్తామన్నారు. ఈ సందర్బంగా తన తండ్రి పేరు చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుందన్నారు. ఈ సందర్బంగా పేద విద్యార్ధులకు తన విశ్వవిద్యాలయంలో తగిన స్థానం ఉంటుందున్నారు.
మొత్తంగా 32 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో రూ.100 కోట్ల వ్యయంతో "శ్రీ నంద్ కిషోర్ గోయెంకా విశ్వవిద్యాలయం" నిర్మించనున్నట్లు డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ప్రకటించారు. తన తండ్రి వారసత్వాన్ని, విలువలను రాబోయే తరాలకు అందించే లక్ష్యంతో ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో "సామాజిక సేవ మరియు దాతృత్వం" పై ఒక ప్రత్యేక కోర్సును ప్రారంభించనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
నంద్ కిషోర్ గోయోంకా విషయానికొస్తే.. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఈ సోమవారం తన సొంత ఇంట్లో తుది శ్వాస విడిచారు. తన చివరి శ్వాస వరకు సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ కోసం ఎంతో పాటుపడ్డారు. 1930 సెప్టెంబర్ 28న జన్మించిన నంద్ కిషోర్ గోయెంకా ఎంతో క్రమశిక్షణతో పెరిగారు. మానవీయ విలువలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంలో ముందు వరసలో ఉన్నారు. సేవాభావంతో రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ లో సుదీర్ఘకాలం ఎలాంటి ఫలితం ఆశించకుండా పనిచేశారు. వ్యాపార కుటుంబానికి చెందిన గొయెంకా... వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉంటూ… సామాజిక సేవకుడిగా గుర్తింపు పొందారు.
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