Dr Subhash Chandra: దేశీయ టీవీ రంగంలో కొత్త శకానికి నాంది పలికిన డాక్టర్‌ సుభాష్‌ చంద్ర

Dr Subhash Chandra Creates New Era In Indian TV Industry: భారతీయ మీడియా రంగంలో చెరిగిపోని ముద్రవేసిన మీడియా దిగ్గజం డాక్టర్‌ సుభాష్‌ చంద్ర నేడు 75వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. దేశ మీడియా రంగానికి కొత్త శకానికి నాంది పలికిన డాక్టర్‌ సుభాష్‌ చంద్ర మీడియా ప్రస్థానం అందరూ తెలుసుకోవాలి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 30, 2025, 05:38 PM IST



Zee International Services: అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థలు భారతదేశంలో కొనసాగుతున్న సమయంలో స్వదేశీ మీడియాను మొట్టమొదట డాక్టర్‌ సుభాష్‌ చంద్ర ప్రారంభించారు. గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ దాకా సమాచారం అంతా ప్రజలకు అందించేందుకు టీవీ రంగంలో జీని స్థాపించారు. స్వదేశీ మీడియా సమ్మేళనం జీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ లిమిటెడ్‌ను డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర స్థాపించారు. భారతీయ తొలి టీవీ ఛానెల్‌గా ప్రారంభమైన జీ మీడియాను ప్రపంచ మీడియా పవర్‌హౌస్‌గా మార్చారు. 1992 అక్టోబర్ 2వ తేదీ గాంధీ జయంతి సందర్భంగా దేశంలో తొలి ప్రైవేట్ ఉపగ్రహ టీవీ ఛానల్ జీ టీవీని సుభాష్‌ చంద్ర ప్రారంభించి కొత్త శకానికి నాంది పలికారు.

Also Read: Reverse Walking: కిలోల కొద్దీ బరువు తగ్గేందుకు అద్భుతమైన ప్రక్రియ 'రివర్స్‌ వాకింగ్‌'

ఈ విప్లవాత్మకమైన అడుగుతో టీవీ ప్రసారాల్లో కొత్త దానిని పరిచయం చేయడమే కాకుండా జీ గ్రూప్‌ భవిష్యత్తు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పునాది వేశారు. ఆయన స్థాపించిన జీ గ్రూపు ఇప్పుడు 173 దేశాలలో 1.3 బిలియన్లకు పైగా వీక్షకులను చేరుకుంది. ఈ సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతుండడం విశేషం. ఈ గణాంకాలు ప్రముఖ మీడియా గ్రూప్‌గా గుర్తింపు రావడమే కాకుండా ప్రపంచ స్థాయిలో వివిధ భాషల్లో విస్తరించి ఉన్న విషయాన్ని సూచిస్తోంది. జీ మీడియా గ్రూపు లక్షలాది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని డాక్టర్ సుభాష్‌ చంద్ర దీర్ఘకాల ఆశయం.

స్థానిక మార్కెట్‌ను దాటి భారతదేశ గొప్ప సాంస్కృతిక కథనాలను ప్రపంచ ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయడం అనే వైపు సుభాష్‌ చంద్ర లక్ష్యంతో జీ మీడియాను పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు. అనుభవజ్ఞులైన నాయకత్వంలో జీ మీడియా బృందం స్పష్టంగా పని చేస్తోంది. 1992లో తొలి ప్రైవేట్ ఉపగ్రహ టీవీ ఛానెల్‌ను ప్రారంభించడం, జీ5 వంటి డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ ప్రారంభించడం చూస్తుంటే సుభాష్‌ చంద్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారో అర్థమవుతుంది.

సుభాష్‌ చంద్ర జీవితంలో కీలక ఘట్టాలు
==> జీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లారు. యూకే, యూరప్ (1995): జీ టీవీ యూకే ప్రారంభం. టీవీ ఆసియా కొనుగోలుతో యూరప్ అంతటా గ్రూప్ విస్తరణకు పునాది
==> 2025 నాటికి ప్రాంతీయ భాషలలో ప్రత్యేక ఆఫర్‌లతో సహా ఈ మార్కెట్లలో జీ ఛానెల్‌లు గణనీయమైన వాటాను కలిగి ఉన్నాయి.
==> అమెరికాలో 1998లో జీ ప్రసారాలు ప్రారంభం. జీ5 గ్లోబల్ వంటి డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్, ఉత్తర అమెరికా, దక్షిణ అమెరికాలో లక్షలాది మందికి జీ అందుబాటులోకి వచ్చింది.
==> 1990 చివరలో ఆసియా ప్రాంతంలో జీ విస్తరించింది. జీ వరల్డ్, ఇసిజులు భాషా జీ జోంకే వంటి ఛానెల్‌లు నైజీరియా, దక్షిణాఫ్రికా వంటి దేశాలలో ఇంటి పేర్లుగా మారాయి. స్థానిక అంశాలకు ప్రాధాన్యం, డబ్బింగ్‌లో జీ నైపుణ్యాన్ని ప్రత్యేకంగా నిలుపుతోంది.. భారతీయ కంటెంట్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింద.ఇ
==> మిడిల్ ఈస్ట్, నార్త్ ఆఫ్రికా (మేనా): జీ టీవీ మేనా ఎనిమిది సంవత్సరాలకుపైగా యూఏఈలో ప్రముఖ హిందీ జనరల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఛానల్‌గా అగ్రస్థానంలో ఉంది. 
==> వియాన్‌ గ్లోబల్ న్యూస్ (2016): జీ మీడియా ఆధ్వర్యంలో భారతదేశ అంతర్జాతీయ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ ఛానల్‌గా 2016 ఆగస్టు 15న ప్రారంభం
==> సింగపూర్, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక, ఇతర అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతాలలో జీ గ్రూపు విస్తరణ

