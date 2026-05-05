DRDO Internship Programme 2026 Eligibility: ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూనే ప్రతి నెల రూ.30 వేల స్టైఫెండ్ పొందే అద్భుత అవకాశం. అది కూడా డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ సైంటిస్టులు, ఇంజినీర్లతో కలిసి పనిచేసే అద్భుత అవకాశం ఇది. రియల్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్టుల్లో మీరు కూడా కలిసి పని చేస్తారు. అంతే కాదు నెలవారీ రూ.30 వేల స్టైఫెండ్ కూడా పొందుతారు. ఇది మంచి అనుభవంతో పాటు స్టైఫెండ్ కూడా అందిస్తుంది.
డీఆర్డీఓ అందిస్తున్న ఈ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రాం 2026 సంబంధించి యంగ్ టాలెంట్ రక్షణ పరిశోధనలో తమ వంతు సహకారం అందించడానికి వీలుగా రూపొందించారు. ఎంపికైన వారికి అత్యాధునిక రక్షణ సాంకేతికతలను తెలుసుకొని అద్భుత అవకాశం లభిస్తుంది. ప్రతిభావంతులైన యువత ఆవిష్కరణ చేయడానికి ఇదొక అద్భుతమైన అవకాశమని చెప్పా.లి
ఇంటర్న్షిప్ స్టైఫెండ్ వివరాలు..
డీఆర్డీఓ అందిస్తున్న అద్భుతమైన ఈ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రాంలో మీరు కూడా భాగం కావాలంటే 4 నుంచి 6 నెలల వ్యవధి ఉంటుంది. ఇది మే లేదా జూన్ 2026 లో ప్రారంభం అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇందులో ఎంపికైనవారికి స్టైఫెండ్ రూపంలో రూ. 30,000 పొందుతారు.
ఈ ఇంటర్న్షిప్కు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు బిఇ/ బిటెక్ లేదా ఎంఈ/ ఎంటెక్ చదివిన వారు అర్హులు. కేవలం ఇంజనీరింగ్ విభాగంలోని అభ్యర్థులు మాత్రమే ఈ ప్రోగ్రాంకు అర్హత సాధిస్తారు.
ఇందులో ఎంపికైన అభ్యర్థులు నేరుగా డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్టుల్లో పనిచేసే అద్భుత అవకాశం లభిస్తుంది. అంతేకాదు టాప్ డీఆర్డీఓ సైంటిస్టులు, టెక్నికల్ నిపుణులతో కలిసి పని చేసే అవకాశం లభిస్తుంది. ఇందులో మంచి అనుభవం అడ్వాన్స్డ్ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ ప్రోగ్రాంలో భాగస్వామ్యం కూడా కావచ్చు. అంతేకాదు ఈ ప్రోగ్రామ్ విజయంవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న వారికి సర్టిఫికెట్ కూడా అందిస్తారు.
Also Read: ఉచితంగా ఆన్లైన్ క్లాసులు.. స్వయం ప్లాట్ఫామ్లో ఇంటర్ విద్యార్థుల కోసం సరికొత్త కోర్సులు!
Also Read: రేపు.. ఎల్లుండి తెలంగాణ ఈఏపీసెట్ ఎగ్జామ్స్, పరీక్ష రాయగానే మార్కుల డిస్ప్లే!
DRDO లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే 2026 ఏప్రిల్ 1 తేదీ నుంచి ప్రారంభమైంది. ఇక చివరి తేదీ 2026 మే 15వ తేదీ దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే అధికారిక వెబ్సైhttps://www.drdo.gov.in/drdo/en/offerings/vacancies ఓపెన్ చేసి అక్కడ 'ఇంటర్న్షిప్' సెక్షన్లో మీరు మీ అప్లికేషన్ వివరాలు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. విద్యార్థులు డెడ్ లైన్ ముగిసే ముందే అభ్యర్థులు ఈ డీఆర్డీఓ ప్రోగ్రాం కు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి