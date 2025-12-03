English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • DRDO: నిరుద్యోగులకు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. డిగ్రీ అర్హతతో డీఆర్‌డీఓ బంపర్‌ ఆఫర్..!

DRDO: నిరుద్యోగులకు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. డిగ్రీ అర్హతతో డీఆర్‌డీఓ బంపర్‌ ఆఫర్..!

DRDO Internship Programme 2025: కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ అయిన డిఫెన్స్‌ రీసెర్చ్‌ అండ్‌ డెవలప్మెంట్‌ ఆర్గనైజేషన్‌ (DRDO) నిరుద్యోగులకు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌ చెప్పిది. ఆరు నెలల ఇంటర్న్‌షిప్‌ ప్రోగ్రామ్‌కు అప్లికేషన్‌ స్వీకరణ చేపట్టింది. చంఢీగఢ్‌లోని డిఫెన్స్‌ జియోఇన్‌ఫర్మెటిక్స్‌ రీసెర్చ్‌ ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్‌ (DGRE) ప్రీమియర్‌ లాబొరేటరీస్‌లో ఈ ఇంటర్న్‌షిప్‌ నిర్వహించనున్నారు. ఈ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 3, 2025, 09:53 AM IST

DRDO Internship Programme 2025: డీఆర్‌డీఓ ఇంటర్న్‌షిప్‌ ప్రోగ్రామ్‌ 2025 చేపట్టింది. డీఆర్‌డీఓ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ ప్రకారం ఈ ఇంటర్న్‌షిప్‌ ప్రోగ్రామ్‌ ద్వారా 5 ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. ఈ పోస్టులకు డిగ్రీ, పీజీ చేసిన వారు అర్హులు. బీటెక్‌ కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌, ఇంజినీరింగ్‌ రెండు, సివిల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ ఇంటర్న్‌షిప్‌ నిర్వహించనున్నార. ఎంపికైన వారికి రూ.5,000 స్టైఫెండ్‌ ఇస్తారు. ఈ ఇంటర్న్‌షిప్‌ ప్రోగ్రామ్‌ ఆరు నెలలపాటు నిర్వహిస్తారు. ప్రోగ్రెస్‌ రీపోర్ట్‌, ఫైనల్‌ ప్రాజెక్ట్‌ రిపోర్టు కంప్లీట్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది. విజయవంతంగా పూర్తి చేసినవారికి సర్టిఫికేట్‌ కూడా అందజేస్తారు.

అర్హత..
డీఆర్‌డీఓ ఇంటర్న్‌షిప్‌కు అర్హత పొందడానికి డిగ్రీ, పీజీ ఇంజినీరింగ్‌ ఫుల్‌ టైమ్‌ పూర్తి చేసి ఉన్నవారు అర్హులు. గుర్తింపు పొందిన ఇండియన్‌ యూనివర్శిటీ నుంచి సర్టిఫికేట్‌ పొంది ఉండాలి. కనీసం సీజీపీఏ 7.5 లేదా 75 శాతం ఏఐసీటీఈ లేదా యూజీసీ నుంచి పొందిన వారు అర్హులు.  ఈ ప్రోగ్రామ్‌కు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి గరిష్టంగా 28  ఏళ్లు కలిగి ఉండాలి.  

ఎంపిక ప్రక్రియ..
డీఆర్‌డీఓ ఇంటర్న్‌షిప్‌ ప్రోగ్రామ్‌కు ఎంపిక కావాలంటే అకడమిక్‌ పరంగా సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. అభ్యర్థులను సీజీపీఏ మార్కు లిస్ట్‌ ఆధారంగా డీజీఆర్‌ఈ షార్ట్‌లిస్ట్‌ చేస్తుంది.  ఫైనల్‌ అప్రూవల్ ముందు అన్నీ డాక్యుమెంట్స్‌ను వెరిఫై చేస్తారు. మొత్తంగా మెరిట్‌ లిస్ట్‌ ఆధారంగా ఈ ఎంపిక చేస్తారు. అసంపూర్తిగా ఉన్న అప్లికేషన్‌లు రిజెక్ట్‌ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

స్టైఫెండ్‌ రూల్స్‌..
ఈ ఇంటర్న్‌షిప్‌ ప్రోగ్రామ్‌కు ఎంపికైన వారికి నెలకు స్టైఫెండ్‌ అందించనున్నారు. రెండు ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్స్‌లో ఈ స్టైఫెండ్‌ అందజేస్తారు. రెండోది ఆరునెలలు పూర్తయిన తర్వాత అందజేస్తారు. దీనికి నెలకు కనీసం 15 వర్కింగ్‌ డేస్‌ ప్రెజెంట్‌ అయి ఉండాలి. ఇక స్టైఫెండ్‌ నేరుగా అభ్యర్థుల ఖాతాల్లో నేరుగా జమా చేస్తారు. అయితే, డీజీఆర్‌ఈ ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి బోర్డింగ్‌ సదుపాయాలు కల్పించదని చెప్పింది.  అంతేకాదు ఇంటర్న్‌ సరైన లాబొరేటరీ రూల్స్‌ కూడా తప్పనిసరి పాటించాలి. క్రమశిక్షణ చర్యలు కూడా తీసుకుని టెర్మినేట్‌ చేసి అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ ఇంటర్న్‌షిప్‌ ప్రోగ్రామ్‌లో తక్కువ స్కోర్‌ చేసినవారికి ఎలాంటి  జాబ్‌ గ్యారెంటీ ఇవ్వదు.

డీఆర్‌డీఓ అప్లికేషన్‌ ప్రక్రియ..
అప్లికేషన్‌ స్వీడ్‌పోస్ట్‌ ద్వారా పంపించాల్సి ఉంటుంది.ఈ ఇంటర్న్‌షిప్‌ ప్రోగ్రామ్‌  ఎన్వలప్‌పై అప్లికేషన్‌ ఫర్‌ పెయిడ్‌ ఇంటర్న్‌షిప్‌: స్టార్టింగ్‌ ఆగష్టు 2025, బ్రాంచ్‌ కోడ్‌ కూడా క్షుణ్నంగా రాసి ఉండాలి. డిఫెన్స్‌ జియోఇన్‌ఫర్మెటిక్స్‌ రీసెర్చ్‌ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్‌ (DGRE) డిఫెన్స్‌, ఆర్‌ అండ్‌ డీ ఆర్గనైజేషన్‌, సెక్టార్‌ 37ఏ, చంఢీగఢ్‌-160036 డైరెక్టర్‌కు పంపించాల్సి ఉంటుంది. డీఆర్‌డీఓ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://www.drdo.gov.in/drdo/sites/default/files/vacancy/advtDGRE2511202... లో పూర్తి వివరాలు ఉన్నాయి.

Also Read: పీఎఫ్‌ ఖాతాదారులకు అలెర్ట్‌.. ఇక ఆ డెడ్‌లైన్‌ పొడగించే అవకాశమే లేదు..!

Also Read: విద్యార్థులకు పండగో.. రేపు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!

 

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

DRDO internship 2025DRDO internship notificationDRDO recruitment 2025DRDO stipend internshipDRDO DGRE internship

