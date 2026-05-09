/Cheapest Cars: రూ.95 వేలకే ఫ్యామిలీ కార్లు.. స్కార్పియో, క్రెటా చీప్‌ ధరలకే.. సగం ధరకే థార్, ఫార్చ్యూనర్!

Dream Cars At Dirt Cheap Prices: సొంత కారు కొనాలని కల ఉన్న మధ్యతరగతి ప్రజలకు హర్యానాలోని చర్కీ దాద్రి సమీపంలో ఉన్న సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ మార్కెట్ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. కొత్త కొత్త సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లను అత్యంత చీప్ ధరలకే విక్రయిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన కార్లు సగం ధరలకే లభిస్తున్నాయి. ఢిల్లీకి సుమారు 150 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల మార్కెట్లో కొన్ని రకాల కార్లపై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్స్ ను ప్రకటిస్తూ సంచలనం సృష్టిస్తూ వస్తున్నారు. మార్కెట్ ధర కంటే చాలా తక్కువ ధరల్లోనే.. పెద్ద పెద్ద కార్లను రూ.15 లక్షలు లోపే విక్రయిస్తున్నారు..
ఈ సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లకు సంబంధించిన మార్కెట్లో మహీంద్రాతో పాటు హ్యుందాయ్, మారుతీ సుజుకి వంటి ప్రముఖ కంపెనీల కార్లు అత్యంత తక్కువ ధరలకే లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా యువత ఎక్కువగా ఇష్టపడే మహీంద్రా థార్ (Thar), స్కార్పియో (Scorpio), ఫార్చ్యూనర్ (Fortuner) వంటి లగ్జరీ కార్లపై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. కొత్తగా షో రూమ్ నుంచి వచ్చే అన్రిజిస్టర్డ్ వాహనాలపై కూడా రూ. 2 లక్షల నుంచి రూ. 4 లక్షల వరకు స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ను కూడా అందిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా ఈ కార్లకు సంబంధించిన మార్కెట్లో కేవలం రూ.95 వేల నుంచి ఇక్కడ కార్లు ప్రారంభమవుతున్నాయి. పాత డీజిల్ కార్లు అయితే, ఇక్కడ రూ.1.5 లోపే లభించడం విశేషం. ఇక ఇవే కాకుండా 2019 మోడల్ డీజిల్ వేరియంట్కు సంబంధించిన హ్యుందాయ్ క్రెటా (Creta) కేవలం ఇక్కడ ఐదు లక్షల కే లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా మార్కెట్లో ఎంతో క్రేజీ ఉన్న స్కార్పియో క్లాసిక్ s-11 మోడల్ దాదాపు రూ.13 లక్షలకి విక్రయిస్తూ వస్తున్నారు. ఇవే కాకుండా టాప్ ఎండ్ డీజిల్ ఆటోమేటిక్ మహేంద్ర థార్ కారుపై ఏకంగా నాలుగు లక్షల వరకు ప్రత్యేకమైన బంపర్ డిస్కౌంట్ అందిస్తున్నారు.
అంతేకాకుండా మారుతి స్విఫ్ట్తో పాటు i20, వాగన్ ఆర్ వంటి ఫ్యామిలీ కార్లు కూడా ఇక్కడ కేవలం రూ.2 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతున్నాయి. కొత్త మోడల్స్ అయితే కేవలం ఇక్కడ రూ.4 లక్షల లోపే అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. అలాగే కేవలం ఇక్కడ క్యాష్ పైనే కాకుండా.. కస్టమర్లకు లోన్స్ సదుపాయాన్ని కూడా కల్పిస్తున్నారు. కేవలం 30 నిమిషాల్లో లోన్ అర్హతను చెక్ చేసి.. రెండు రోజుల్లోనే వాహనాన్ని డెలివరీ చేస్తామని నిర్వాహకులు హామీ కూడా ఇస్తున్నారు. అంతేకాకుండా 2025 తర్వాత మోడల్స్ కార్లన్నీ ఫైనాన్స్లో అందుబాటులో ఉన్నట్లు కూడా చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా వీరు విక్రయించే వాహనాలపై ప్రత్యేకమైన వారంటీతో పాటు ఎన్ఓసి సౌకర్యాలను కూడా అందిస్తున్నారు.
