  Kerala Police: రాష్ట్రపతి వెళ్లే రూట్‌లో ఆకతాయిలు బైక్‌ స్టంట్‌లు..కట్‌ చేస్తే ఎక్కడ ఉన్నారంటే?

Kerala Police: రాష్ట్రపతి వెళ్లే రూట్‌లో ఆకతాయిలు బైక్‌ స్టంట్‌లు..కట్‌ చేస్తే ఎక్కడ ఉన్నారంటే?

Droupadi Murmu Security Breach: కేరళ రాష్ట్రంలో ఇటీవలే భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పర్యటించిన విషయం తెలిసిందే. శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించిన రెండో రాష్ట్రపతిగా, తొలి మహిళా రాష్ట్రపతిగా ఆమె నిలిచారు. అయ్యప్ప దర్శనానికి ఆమె ఇరుముడి తలపై పెట్టుకొని 18 మెట్లు ఎక్కి, ఇరుముడిని దేవునికి సమర్పించారు. అయితే ఆమె పర్యటన సమయంలో కేరళలో ఓ ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 25, 2025, 09:44 PM IST

Kerala Police: రాష్ట్రపతి వెళ్లే రూట్‌లో ఆకతాయిలు బైక్‌ స్టంట్‌లు..కట్‌ చేస్తే ఎక్కడ ఉన్నారంటే?

Droupadi Murmu Security Breach: కేరళ రాష్ట్రంలో ఇటీవలే భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పర్యటించిన విషయం తెలిసిందే. శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించిన రెండో రాష్ట్రపతిగా, తొలి మహిళా రాష్ట్రపతిగా ఆమె నిలిచారు. అయ్యప్ప దర్శనానికి ఆమె ఇరుముడి తలపై పెట్టుకొని 18 మెట్లు ఎక్కి, ఇరుముడిని దేవునికి సమర్పించారు. అయితే ఆమె పర్యటన సమయంలో కేరళలో ఓ ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది. కేరళలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము వెళ్లే మార్గంలో కొందరు యువకులు బైక్ స్టంట్స్ చేశారు. కట్‌చేస్తే.. వాళ్లను పోలీసు స్టేషన్‌లో పెట్టారు. బైక్ సీజ్ చేశారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. అసలు ఆ రోజు ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం. 

ఏం జరిగిందంటే?
భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఇటీవలే కేరళ పర్యటనకు వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో పాల అనే ఏరియాలోని ఓ మార్గంలో ఆమె ప్రయాణించాల్సి ఉంది. అయితే అధికారులు ఆ రూట్‌ను హై సెక్యూరిటీ మార్గంగా వందల మంది పోలీసులతో బందోబస్తు నిర్వహించారు. అంతలోనే అదే రోడ్డుపై కొందరు ఆకతాయిలు బైక్ స్టంట్స్ చేశారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించి ఆ యువకులు ఆ హై సెక్యూరిటీ జోన్‌లోకి ప్రవేశించారు. 

అయితే ఆ బైక్ కుర్రాన్ని నిలువరించేందుకు ఓ పోలీసు అధికారి ప్రయత్నించినా.. బైక్ స్టంట్ చేస్తున్న కుర్రాళ్లు తప్పించుకున్నారు. కట్‌చేస్తే.. వారిని మరో చోట ఆకతాయిల స్టంట్స్‌కు పోలీసులు అడ్డుకట్ట వేశారు. బైక్ స్టంట్స్ వేసే వాళ్లని ఆపేసి.. ఆ బైక్‌ను సీజ్ చేశారు కేరళ పోలీసులు. ఆ వెంటనే బైక్ ‌పై ఉన్న ముగ్గురు కుర్రాళ్లను పోలీసులు అరెస్టు చేసి పోలీసు స్టేషన్‌కు తరలించారు. 

అయితే రోడ్డు భద్రత, వీఐపీ ప్రొటోకాల్ సెక్యూరిటీపై నేటి యువతరానికి అవగాహన కల్పించేందుకు ఈ వీడియోను కేరళ పోలీసులు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఇలాంటి వీఐపీ ప్రొటోకాల్స్ వంటి సెక్యూరిటీని ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఇంటర్నెట్‌లో పోస్ట్ చేశారు. ఇటీవలీ కాలంలో రోడ్లపై ఆకతాయిలు ఎక్కువగా బైక్ స్టంట్స్ చేస్తున్న క్రమంలో నెటిజన్లు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అలాంటి అకతాయిలకు తగిన బుద్ధి చెప్పారని కేరళ పోలీసులను నెటిజన్లు ప్రశంసించారు. 

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

