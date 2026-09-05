Nagpur Wife Death Case: మహారాష్ట్రలోని నాగపూర్లో ఒక ఘోర ఘటన వెలుగు చూసింది. మద్యం మత్తులో విచక్షణ కోల్పోయిన ఓ భర్త, భోజనం పెట్టలేదన్న చిన్న కారణంతో కట్టుకున్న భార్యపై దాడి చేసి ప్రాణాలు తీసేశాడు. చిన్నారుల ముందే జరిగిన ఈ గోరం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. అసలు భర్త ఇంత ఘోరానికి దిగజారడానికి గల కారణాలేంటి? అసలు ఏం జరుగుంటుంది? ఈ ఘటనలో భార్యదేమైనా తప్పుందా? దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
వివాదానికి దారితీసిన డ్యాన్స్ క్లాస్..
నాగపూర్ లోని మంకాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గోవిందు సిటీ సొసైటీలో కృష్ణాలాల్ యాదవ్ (41), యామిని (31) దంపతులు తమ ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి జీవితం గడుపుతున్నారు. అయితే శుక్రవారం సాయంత్రం కృష్ణలాల్ పీకల లోతున్దాకా మద్యం సేవించి ఇంటికి వచ్చాడు. ఆ సమయంలో యామిని తమ అపార్ట్మెంట్ ప్రాంగణంలో జరిగే డ్యాన్స్ క్లాస్ కు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతోంది.. ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే భోజనం పెట్టాలని కృష్ణాలాల్ పట్టుబట్టగా.. క్లాస్ ముగించుకొని వచ్చిన తర్వాత మంచి వంట చేస్తానని ఆమె చెప్పింది..
దీంతో ఆగ్రహంతో కృష్ణలాల్ అరవడం మొదలుపెట్టాడు.. అంతేకాకుండా కోపంతో ఊహించని స్థాయిలో ఊగిపోయాడు.. పిల్లల ముందే భార్యతో తీవ్రవాగ్వాదానికి దిగాడు.. కోపం నషాలానికి ఎక్కి.. విచక్షణ కోల్పోయి ఆమె మెడతోపాటు పొట్ట భాగంలో పిడిగుద్దులతో బలంగా దాడి చేశాడు.. పిల్లలు ఎంతగానో అరుస్తున్నప్పటికీ తండ్రి ఏమాత్రం వినకుండా భార్యపై విచక్షణారహితంగా దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఇలా దాదాపు కొన్ని నిమిషాల పాటు ఆమెపై దాడి చేసినట్లు తెలుస్తోంది..
ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి..
దాడి అనంతరం యామినికి పొట్టతో పాటు మెడ భాగంలో తీవ్రమైన నొప్పి ప్రారంభమైంది.. అయితే నొప్పి తట్టుకోలేక మాత్రలు తీసుకురావాలని భర్తను అడిగిందట.. అతడు బయటకు వెళ్లినప్పటికీ మెడికల్ షాపులు మూసి ఉండడంతో ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు.. కొద్దిసేపటికి ఆమె పొట్ట ఉబ్బిపోయి.. ఆమె లోపలి పొట్ట భాగంలో రక్తస్రావం ఎక్కువ కావడంతో పరిస్థితి విషమించింది.. కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించగా.. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ ఆమె చనిపోయింది..
పోస్టుమార్టంలో ఆశ్చర్యపరిచే నిజాలు..
ప్రారంభంలో దీనిని సాధారణ మరణంగా భావించినప్పటికీ.. పోస్టుమార్టం నివేదికలు కొన్ని ఆశ్చర్యం కలిగించే అంశాలు బయటపడ్డాయి. కృష్ణాలాల్ విచక్షణ రహితంగా దాడి చేయడంతో యామిని మెడ ఎముకలు విరిగిపోయిందని.. అలాగే పొట్ట పై ఎంతో బలంగా కొట్టడం వల్ల లోపల పేగులు చిట్లిపోయాయని వైద్యులు నిర్ధారించారు.. ఊపిరి ఆడకుండా మెడ బాగా మొత్తం కదిలిపోవడంతో అంతర్గత అవయవాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని వైద్యులు తెలిపారు.. పోస్టుమార్టం నివేదిక ఆధారంగా కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కృష్ణ లాల్ పై హత్య కేసు నమోదు చేశారు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
..Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి