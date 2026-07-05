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Jharkhand: వామ్మో.. రెండు పాముల్ని తినేసి మరో పామును పట్టుకున్న వ్యక్తి.!. అసలు విషయం ఏమిటంటే..?..

Drunk man eats two snakes: జార్ఖండ్ లోని  బర్వాడిహ్ టోలా ప్రాంతంలో ఒక వ్యక్తి రెండు సర్పాలను తినేసి మూడో పామును కూడా తినేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఇంతలో చుట్టుపక్కల వారు కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 05, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:59 PM IST
Jharkhand: వామ్మో.. రెండు పాముల్ని తినేసి మరో పామును పట్టుకున్న వ్యక్తి.!. అసలు విషయం ఏమిటంటే..?..
Image Credit: snakes(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Jharkhand: వామ్మో.. రెండు పాముల్ని తినేసి మరో పామును పట్టుకున్న వ్యక్తి.!. అసలు విషయం ఏమిటంటే..?..
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