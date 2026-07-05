/Jharkhand: వామ్మో.. రెండు పాముల్ని తినేసి మరో పామును పట్టుకున్న వ్యక్తి.!. అసలు విషయం ఏమిటంటే..?..

Jharkhand man swallowing two snakes: కొంత మంది తప్పతాగి మద్యం మత్తులో వింతగా ప్రవర్తిస్తారు. ఆడ, మగ అతి తేడా లేకుండా తాగి ఇటీవల రోడ్లపై న్యూసెన్స్ చేస్తున్నారు. తాగిన మైకంలో కొంత మంది ఏంచేస్తున్నారో వారికే తెలియదు. చాలా వింతగా వెరైటీ పనులు చేస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో జార్ఖండ్ లోని బర్వాడిహ్ టోలా ప్రాంతంలో ఒక షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది.
స్థానికుల కథనం ప్రకారం... జార్ఖండ్ లోని ఛత్రా జిల్లాలో బుధన్ భారతి తన స్నేహితులతో కలిసి మద్యం తాగుతూ పొలం గట్టున పేకాట ఆడుతుండగా, సమీపంలోని చెట్ల పొదల్లో నుంచి ఒక పాము అతని వైపు పాకుతూ వచ్చి కాటు వేయడానికి ప్రయత్నించింది. దీంతో అతను మద్యం మత్తులో దాన్ని పట్టుకుని తినేశాడు.
చుట్టుపక్కల వారు పదేపదే హెచ్చరిస్తున్నప్పటికీ అతను వినలేదు. మొదటి పామును తిన్న తర్వాత, భారతి సమీపంలోని పొలం వైపు పరుగెత్తాడని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. అక్కడ గ్రామస్తులు అంతకు ముందు మరో పామును చంపి పడేశారు. అతను చనిపోయిన ఆ పామును కూడా తీసుకుని తిన్నాడని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత కూడా భారతి మద్యం తాగుతూనే ఉన్నాడని, మూడో పామును పట్టుకోబోతుండగా, స్థానికులు వెంటనే కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే అతడ్ని CHC ఆస్పత్రికి తరలించారు.
సంఘటన జరిగిన వెంటనే భారతి ఆరోగ్యం క్షీణించి, అతని శరీరం పాలిపోయినట్లుగా కనిపించడం మొదలైందని అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం అక్కడ అతనికి చికిత్స జరుగుతోంది.
అతని పరిస్థితిపై వైద్యులు ఇంకా అధికారిక ప్రకటన జారీ చేయలేదు. అలాగే పాములను తినడం వల్ల అతనికి ఏమైనా విష ప్రభావాలు కలిగాయో లేదో కూడా ధృవీకరించలేదు. ఆ పాముల జాతి కూడా తెలియరాలేదు. ఈ ఘటన మాత్రం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది.
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