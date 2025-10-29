Drunk man Stunts tiger Video: ఓర్నాయనో.. ఏకంగా పెద్దపులికే లిక్కర్ తాగిస్తున్న మందు బాబు.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Drunk man patted a tiger and offering liquor in pench tiger reserve: కొంత మంది మందుబాబు తాగిన మత్తులో రోడ్ల మీద న్యూసెన్స్ లు చేస్తుంటారు. రోడ్డు మీద నానా రచ్చ చేస్తారు. నోటికొచ్చినట్లు తిట్టుకుంటూ నానా హంగామాలు చేస్తుంటారు. ఇదంతా మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. ఇటీవల కొంత మంది మందు బాబులు తాగిన మైకంలో అసలు తూలుతూ, రోడ్ల మీద రాత్రిళ్లు ఇష్టమోచ్చినట్లుప్రవర్తిస్తున్నారు.
తాగితే పులి లేదు ఏమి లేదు
ఫుల్గా తాగి మిగిలిన బీర్లో కొంత మొత్తాన్ని పులికి తాపబోయిన మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన రాజు పటేల్.
తెల్లవారుజామున 3 గంటల సమయంలో మద్యం తాగుతూ వెళ్తున్న రాజు పటేల్కు పులి ఎదురుకాగా, మత్తులో అది పెద్ద పిల్లి అనుకొని దానికి బీర్ తాపబోయిన వ్య… pic.twitter.com/yXFzfTpM9m
సాధారణంగా అడవులకు దగ్గరగా ఉన్న గ్రామాలలో తరచుగా క్రూర జంతువులు వస్తాయి. ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం. కొన్నిసార్లు అవి రోడ్ల మీద పడుకుని ఉన్నవారి మీద దాడులు చేస్తాయి. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువగా మారాయి. తాజాగా.. మధ్య ప్రదేశ్ లోని పెంచ్ టైగర్ రిజర్వ్ లో చోటు చేసుకున్న ఒక ఘటన నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది.
మధ్య ప్రదేశ్ లోని పెంచ్ టైగర్ రిజర్వ్ లో చోటు చేసుకున్న ఘటన నెట్టింట హల్ చల్ గా మారింది. ఈ ఘటన అక్టోబర్ 4, 2025న చోటు చేసుకుంది. 52 ఏళ్ల కూలీ రాజు పటేల్ ఫుల్ గా మద్యం తాగి, అర్థరాత్రి కార్డ్ గేమ్ తర్వాత రోడ్డు మీదకు వచ్చాడు. అతను రోడ్డు మీద నుంచి తన ఇంటికి వెళ్తున్నాడు. ఇంతలో ఆ మార్గంలో పెద్ద పులి వచ్చింది.
అయితే.. అతగాడు మద్యం మత్తులో దాన్ని పెద్దపిల్లి అనుకున్నాడు. దాన్ని భుజం తట్టాడు. ముద్దులు పెట్టుకున్నాడు. అంతటితో ఆగకుండా దానికి కూడా మద్యం తాగించడానికి ప్రయత్నించాడు. మరీ అతని లక్ బాగుందో లేదా పెద్దపులికి వాడి నుంచిలిక్కర్ వాసన వస్తుండటంతో అతడ్ని తినడం వద్దనుకుందో కానీ అతడిపైన దాడి చేయలేదు.
దాదాపు.. 5-10 నిమిషాలు, వారు కలిసి నిలబడ్డాడు. అయిన పెద్దపులి అతనిపై దాడి చేయలేదు. ఆతర్వాత అతను అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. పెద్దపులి కూడా అడవుల్లోకి వెళ్లి పోయింది. ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీ ఫుటేజీలో రికార్డు అయ్యింది. ఫారెస్ట్ సిబ్బంది ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది.
దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి అరాచకం మావా.. అంటూ షాక్ అవుతున్నారు. పెద్దపులికి ఏమన్న ఫాస్టింగ్ లో ఉందా.. ?.. ఏంటీ అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది.
