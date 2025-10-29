English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Drunk man Stunts tiger Video: ఓర్నాయనో.. ఏకంగా పెద్దపులికే లిక్కర్ తాగిస్తున్న మందు బాబు.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Drunk man Stunts tiger Video: ఓర్నాయనో.. ఏకంగా పెద్దపులికే లిక్కర్ తాగిస్తున్న మందు బాబు.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Drunk man stunts with Tiger in Madhya Pradesh: రాత్రి పూట పులి అడవి నుంచి వేట కోసం బైటకు వచ్చింది. ఇంతలో ఆ మార్గంలో ఒక మందుబాబు వెళ్తున్నాడు. అతను కాస్త పులి దగ్గరకు వెళ్లి దాన్ని పెంపుడు పిల్లిలా దాన్ని నిమిరాడు.  మధ్య ప్రదేశ్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనకు చెందిన  వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 29, 2025, 01:47 PM IST
  • పెద్దపులితో స్టంట్ లు..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Traffic Challan: వాహనదారులకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. చలాన్లు ఫ్రీగా ఇలా మాఫీ చేసుకోండి..!!
10
Lok Adalat
Traffic Challan: వాహనదారులకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. చలాన్లు ఫ్రీగా ఇలా మాఫీ చేసుకోండి..!!
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
Tomorrow Holiday: స్కూళ్ల సెలవులు పొడిగింపు.. ఎప్పుడు? ఎన్ని?
6
School Holiday
Tomorrow Holiday: స్కూళ్ల సెలవులు పొడిగింపు.. ఎప్పుడు? ఎన్ని?
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
5
November bank holidays 2025
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
Drunk man Stunts tiger Video: ఓర్నాయనో.. ఏకంగా పెద్దపులికే లిక్కర్ తాగిస్తున్న మందు బాబు.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Drunk man patted a tiger and offering liquor in pench tiger reserve: కొంత మంది మందుబాబు తాగిన మత్తులో రోడ్ల మీద న్యూసెన్స్ లు చేస్తుంటారు. రోడ్డు మీద  నానా రచ్చ చేస్తారు. నోటికొచ్చినట్లు తిట్టుకుంటూ నానా హంగామాలు చేస్తుంటారు. ఇదంతా మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. ఇటీవల కొంత మంది మందు బాబులు తాగిన మైకంలో అసలు తూలుతూ, రోడ్ల మీద రాత్రిళ్లు ఇష్టమోచ్చినట్లుప్రవర్తిస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

సాధారణంగా అడవులకు దగ్గరగా ఉన్న గ్రామాలలో తరచుగా క్రూర జంతువులు వస్తాయి. ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం. కొన్నిసార్లు  అవి రోడ్ల మీద పడుకుని ఉన్నవారి మీద దాడులు చేస్తాయి. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువగా మారాయి. తాజాగా.. మధ్య ప్రదేశ్ లోని పెంచ్ టైగర్ రిజర్వ్ లో చోటు చేసుకున్న ఒక ఘటన నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది.

మధ్య ప్రదేశ్ లోని పెంచ్ టైగర్ రిజర్వ్ లో చోటు చేసుకున్న ఘటన నెట్టింట హల్ చల్ గా మారింది. ఈ ఘటన అక్టోబర్ 4, 2025న చోటు చేసుకుంది. 52 ఏళ్ల కూలీ రాజు పటేల్ ఫుల్ గా మద్యం తాగి, అర్థరాత్రి కార్డ్ గేమ్ తర్వాత రోడ్డు మీదకు వచ్చాడు. అతను రోడ్డు మీద నుంచి తన ఇంటికి వెళ్తున్నాడు. ఇంతలో ఆ మార్గంలో పెద్ద పులి వచ్చింది.

అయితే.. అతగాడు మద్యం మత్తులో దాన్ని పెద్దపిల్లి అనుకున్నాడు. దాన్ని భుజం తట్టాడు. ముద్దులు పెట్టుకున్నాడు. అంతటితో ఆగకుండా దానికి కూడా మద్యం తాగించడానికి ప్రయత్నించాడు. మరీ అతని లక్ బాగుందో లేదా పెద్దపులికి వాడి నుంచిలిక్కర్ వాసన వస్తుండటంతో అతడ్ని తినడం వద్దనుకుందో కానీ అతడిపైన దాడి చేయలేదు. 

దాదాపు.. 5-10 నిమిషాలు, వారు కలిసి నిలబడ్డాడు. అయిన పెద్దపులి అతనిపై దాడి చేయలేదు. ఆతర్వాత అతను అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. పెద్దపులి కూడా అడవుల్లోకి వెళ్లి పోయింది. ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీ ఫుటేజీలో రికార్డు అయ్యింది. ఫారెస్ట్ సిబ్బంది  ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది.

Read more: Video Viral: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. స్కూటీని అమాంతం గాల్లో ఎత్తేసిన అమ్మాయి.. నెట్టింట నవ్వులు తెప్పిస్తున్న వీడియో..

దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి అరాచకం మావా.. అంటూ షాక్ అవుతున్నారు. పెద్దపులికి  ఏమన్న ఫాస్టింగ్ లో ఉందా.. ?.. ఏంటీ అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Madhya pradeshVideo ViralPench tiger reserveDrunk man with a tigersocial media

Trending News