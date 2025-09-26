English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dussehra 2025: దసరా రోజు రావణ దహనానికి శుభసమయం ఎప్పుడు? దేశంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా ఉత్సవాలు జరిగేది ఎక్కడ?

Dussehra Auspicious Date And Tithi 2025: దసరా అనేది చెడుపై మంచి విజయానికి ప్రతీక. మన దేశంలో ఈ పండుగ అత్యంత వైభవంగా దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటారు. నవరాత్రులతో ప్రారంభమై పదవరోజు దసరాతో ఈ పండుగ ముగియనుంది. ఆ సమయంలో బతుకమ్మ వేడుకలు కూడా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా జరుపుకుంటారు. అయితే సీతమ్మ తల్లిని అపహరించిన రావణుడిని రాముడు వధించినందుకు ఆ ప్రత్యేకంగా ఈ విజయోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు. దాన్నే విజయదశమి అని కూడా పిలుస్తారు.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 26, 2025, 12:48 PM IST

Dussehra 2025: దసరా రోజు రావణ దహనానికి శుభసమయం ఎప్పుడు? దేశంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా ఉత్సవాలు జరిగేది ఎక్కడ?

Dussehra Auspicious Date And Tithi 2025: మనదేశంలో దసరా పండుగ అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది. ఆ రోజు రావణ దహనం జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ. చెడుపై మంచి విజయానికి ప్రతీకంగా ఈ దసరా ఉత్సవాలు జరుపుకుంటారు. ప్రతి ఏడాది దసరా అంగరంగ వైభవంగా దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తారు. ఆ సమయంలో స్కూళ్లు, కాలేజీలో కూడా 10 రోజులకు పైగానే సెలువులు వస్తాయి. అయితే ఈ ఏడాది దసరా 2025 అక్టోబర్ 2వ తేదీ నిర్వహిస్తారు. ఈ దసరాను విజయానికి ప్రతీకగా విజయదశమి అని కూడా పిలుస్తారు. రావణాసురుడిని రాముడు వధించేందుకు ఈ విజయోత్సవం జరుపుకుంటారు.

 దసరా శుభ సమయం..
 దసరా రోజు శుభ సమయం 2025 అక్టోబర్ 1 రాత్రి 7:01 నుంచి 2025 అక్టోబర్ 2 రాత్రి 7:10 వరకు . ఇక విజయ ముహూర్తం 02:09 నుంచి 2:56 మధ్యాహ్నం వరకు ఉంటుంది. 

 ఈ విజయ దశ మీరు నవరాత్రుల్లో దుర్గామాతను పూజించడం ఆనవాయితీ. 9 రోజులపాటు 9 అవతారాల్లో అమ్మవారిని పూజిస్తారు. దుర్గా మాతను మహిషాసురమర్దనిగా కూడా పూజిస్తారు. మన దేశంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో దసరా ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతాయి. ప్రధానంగా రావణ దహనంలో ఉత్తరప్రదేశ్ పెట్టింది పేరు. రాముడు రావణుడిని వధించే విధంగా ఏర్పాటు చేసి కనులపండువగా జరుపుతారు.

 దసరా అంటే మైసూర్ ప్యాలెస్ కూడా పెట్టింది పేరు. ఆ సమయంలో దేదీప్యమానంగా ప్యాలస్‌ను అలంకరిస్తారు. రాయల్ ఫ్యామిలీ ప్రత్యేకంగా ఈరోజు దర్బారు ఏర్పాటు చేస్తారు. దీంతోపాటు హిమాచల్ ప్రదేశ్, రాజస్థాన్, గుజరాత్, కర్ణాటక, ఢిల్లీ రాంలీలా కూడా పెట్టింది పేరు. రాముడు రావణుడిపై ఎలా విజయం సాధిస్తాడు అనే పూర్తిగా ఒక ప్రదర్శన రూపంలో కూడా ఇక్కడ వేడుకలు జరుపుతారు.

 శమీ పూజ.. పాలపిట్ట..
 ఇక తెలంగాణలో అయితే దసరా రోజున శమీ పూజ నిర్వహించడం ఆనవాయితీ. శమీ చెట్టుపైనే పాండవులు ఆయుధాలు పెట్టినట్లుగా నమ్ముతారు. అదేవిధంగా శమీ చెట్టును ఈరోజు పూజిస్తారు. శమీ చెట్టును జమ్మి చెట్టు అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ దసరా రోజు పాలపిట్టను కూడా చూడటం శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.) 

