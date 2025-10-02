English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Men Special Garba Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.!. చీరలు ధరించి గర్బా డ్యాన్స్ అదరగొడుతున్న పురుషులు.. వీడియో వైరల్..

Gujarat men special garba dance: మగాళ్లంతా ప్రత్యేకంగా చీరలు ధరించి మరీ గర్భా డ్యాన్స్ తో అదరగొట్టారు. అందరు కూడా అచ్చం అమ్మాయిల్లా సింగారించుకుని మరీ డ్యాన్స్ లు చేశారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 2, 2025, 02:15 PM IST
  • చీరలు ధరించి మగాళ్ల గార్బా డ్యాన్స్..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
5
Dussehra holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం..గ్రాము బంగారం ధర కేవలం.. 6,350 మాత్రమే.. ఇప్పుడే కొనేయండి!
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం..గ్రాము బంగారం ధర కేవలం.. 6,350 మాత్రమే.. ఇప్పుడే కొనేయండి!
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
6
retirement benefits
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
Happy Dussehra Wishes: మీ కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల కోసం దసరా శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు..
5
Happy Dussehra 2025
Happy Dussehra Wishes: మీ కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల కోసం దసరా శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు..
Men Special Garba Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.!. చీరలు ధరించి గర్బా డ్యాన్స్ అదరగొడుతున్న పురుషులు.. వీడియో వైరల్..

Dussehra 2025 men wear saree and perform garba dance in Ahmedabad video: దేశంలో ప్రస్తుతం శారదీయ నవరాత్రుల ఉత్సవాలు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. తొమ్మిది రోజుల్లో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన దసరా పండగ జోష్ లో ఉన్నారు. అయితే.. ముఖ్యంగా నార్త్ స్టేట్స్ లలో ఎక్కువగా గార్బా డ్యాన్స్ లు చేస్తు యువతీ, యువకులు హల్ చల్ చేశారు . ట్రెడిషన్ దుస్తులు ధరించి మరీ అమ్మవారి ప్రాంగణం ముందు డ్యాన్స్ లు చేస్తు హల్ చల్ చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

గర్బా నేపథ్యంలో అనేక ఈవెంట్ ఆర్గనైజేషన్ లు కూడా ఈ వేడుకను భారీగా క్యాష్ చేసుకున్నాయి. ఎక్కడ చూసిన గార్బా డ్యాన్స్ లతో యువతీ, యువకులు రచ్చ చేశారు. అయితే.. ప్రస్తుతం గుజరాత్ లోని  అహ్మదాబాద్ లో అనాదీగా మగాళ్లు చీరలు, లేడీస్ దుస్తులు ధరించి గార్బా డ్యాన్స్ లు చేశారు. ఇక్కడ దాదాపు 200 ఏళ్ల నుంచి ఇదే సంప్రదాయంను పాటిస్తున్నారు.

 

గుజరాత్ లోని అహ్మదాబాద్ లో 200 ఏళ్లుగా మగాళ్లంతా చీరలు ధరించి గర్బా ఆడే ఆచారంను పాటిస్తున్నారు. చీరలలో పురుషులు సదుమానా గర్బా అని పిలువబడే సంప్రదాయంలో గర్బాను ప్రదర్శిస్తారు. ఇది వారి భక్తి, తపస్సు, శాపం యొక్క పురాతన కథను గౌరవిస్తుంది.

ఇక్కడి ప్రజల నమ్మకాల ప్రకారం, ఈ ఆచారం కేవలం నృత్యం కాదని,  200 సంవత్సరాల క్రితం, ఒక మొఘల్ కులీనుడు తనను ఉంపుడు గత్తెగా కోరుకున్నప్పుడు, సాదుబెన్ అనే మహిళ బారోట్ కమ్యూనిటీకి చెందిన పురుషులను తనను రక్షించమని కోరింది. కానీ ఆసమయంలో మగాళ్లు ఎవరు ఆమెకు సాయం చేయలేదు. దీంతో ఆమె తన బిడ్డను కోల్పోయింది.

Read more: Snake Video: నీ గొప్ప మనసుకు హ్యాట్సాఫ్ భయ్యా.. బుసలు కొడుతున్న నల్లత్రాచు దాహం తీర్చిన యువకుడు.. అరుదైన వీడియో..

సాదుబెన్ అప్పుడు.. పురుషుల్ని శపించింది. ఇక నుంచి భవిష్యత్ పురుషులంతా పిరికి వాళ్లు అవుతారని శాపం ఇచ్చి, సతీకి పాల్పడింది. దీంతో అప్పటి నుంచి నవరాత్రుల్లో చివరన నవమి రోజున ఈ విధంగా పురుషులంతా చీరలు ధరించి సాదుబెన్ ఆశీస్సుల కోసం ఇలా గార్బా ఆడతారంట. ఇలా చేస్తే మంచిజరుగుతుందని అక్కడి వాళ్ల నమ్మకంఅని చెబుతుంటారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

GujaratVideo ViralMen in Saree Garba danceGujarat special garbamen in sarees rock

Trending News