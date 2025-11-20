English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Duty Free Gold: బంగారం ప్రియులకు శుభవార్త! ఎలాంటి ట్యాక్స్ లేకుండా కిలో బంగారం కొనొచ్చు..ఎలా?

Duty Free Gold: బంగారం ప్రియులకు శుభవార్త! ఎలాంటి ట్యాక్స్ లేకుండా కిలో బంగారం కొనొచ్చు..ఎలా?

Duty Free Gold From Dubai: భారతదేశంతో పోలిస్తే దుబాయ్‌లో బంగారం ధరలు, వాటి తయారీ ఛార్జీలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. దీని విధంగా మనం దాదాపుగా 20 శాతం వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. అయితే దుబాయిలో బంగారం కొనే పరిమితులు దాటితే.. 2025 నాటి CBIC నిబంధనల ప్రకారం కస్టమ్స్ సుంకాలను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 20, 2025, 02:26 PM IST

Duty Free Gold: బంగారం ప్రియులకు శుభవార్త! ఎలాంటి ట్యాక్స్ లేకుండా కిలో బంగారం కొనొచ్చు..ఎలా?

Duty Free Gold From Dubai: భారతదేశంతో పోలిస్తే దుబాయ్‌లో బంగారం ధరలు, వాటి తయారీ ఛార్జీలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. దీని విధంగా మనం దాదాపుగా 20 శాతం వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. అయితే దుబాయిలో బంగారం కొనే పరిమితులు దాటితే.. 2025 నాటి CBIC నిబంధనల ప్రకారం కస్టమ్స్ సుంకాలను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

భారతీయులు దుబాయి నుంచి వచ్చేప్పుడు బంగారాన్ని ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తుంటారు. భారత్ కంటే దుబాయిలో బంగారం తక్కువ ధరకే లభించడం అందుకు కారణంగా తెలుస్తోంది. మన దేశంలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు దాదాపు రూ. 12,569గా ఉంది. కానీ ఇదే 24 క్యారెట్ల గ్రాము బంగారం ధర రూ. 11,800 మాత్రమే. భారత్‌తో పోలిస్తే దుబాయిలో బంగారం 10 శాతం తక్కువ ధరకు లభిస్తుంది. అంతర్జాతీయ గోల్డ్ మార్కెట్‌ను దుబాయి అనుసరిస్తుంది కాబట్టి ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే దుబాయిలో బంగారం రేటు తక్కువగా ఉంటుంది. 

ALso Read: Bihar Cabinet 2025: 10వ సారి ముఖ్యమంత్రిగా నితీష్ కుమార్ ప్రమాణస్వీకారం..క్యాబినేట్‌లో మంత్రులు ఎవరంటే?

అంతేకాకుండా దుబాయిలో బంగారు ఆభరణాలపై మేకింగ్ ఛార్జెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అయితే భారతదేశంలో మాత్రం మేకింగ్ ఛార్జెస్ 8 శాతం నుంచి 25 శాతం వరకు ఉంటుంది. అయితే దుబాయిలో బంగారం ఆభరణాల మేకింగ్ పై 2 నుంచి 8 శాతం మాత్రంగా ఉంటుంది. దీంతో  భారత్‌తో పోలిస్తే దుబాయిలో 20 శాతం వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. అలాగే దుబాయ్‌లోని బంగారం 99.9% స్వచ్ఛతతో ఆభరణాలను అమ్ముతారు. దీంతో పాటు అదనపు ప్రయోజనం ఏమిటంటే మీరు బిల్లు, సర్టిఫికేట్, హాల్‌మార్క్ వంటి ప్రతిదాన్ని పొందుతారు. అయితే దుబాయి నుండి భారతదేశానికి బంగారం తీసుకురావడానికి అనేక నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

2025 CBIC నిబంధనల ప్రకారం.. మగవారు 20 గ్రాముల వరకు (గరిష్టంగా రూ. 50,000 వరకు) బంగారాన్ని సుంకం లేకుండా దుబాయి నుంచి తీసుకురావచ్చు. అలాగే 15 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న మహిళలు, ఆడపిల్లలు 40 గ్రాముల వరకు (రూ. 1 లక్ష వరకు) బంగారాన్ని ఎలాంటి సుంకం లేకుండా తీసుకురావచ్చు. ఇంత మోతాదు కంటే మించితే కస్టమ్స్ సుంకం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అనుమతికి మించిన బంగారాన్ని తీసుకువచ్చే ప్రయాణికులు కొంతమేరు పన్ను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

పురుషులకు 20-50 గ్రాముల బంగారంపై ​​3% శాతం పన్ను, 50-100 గ్రాముల బంగారంపై ​​6%, 100 గ్రాముల కంటే ఎక్కువ బరువున్న బంగారంపై 10 శాతం సుంకం విధిస్తారు. అదేవిధంగా, మహిళలు, చిన్న పిల్లలకు ప్రత్యేక స్లాబ్ రేట్లు ఉన్నాయి. అలాగే ఒక వ్యక్తి కనీసం 6 నెలలు దుబాయిలో నివసిస్తే, అతను గరిష్టంగా 1 కిలోల బంగారాన్ని భారతదేశానికి తీసుకురావడానికి అనుమతి ఉంది. కానీ దీనికి అతను కచ్చితంగా సుంకం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 2025 CEPA ఒప్పందం ప్రకారం.. భారతదేశం, UAE మధ్య బంగారం దిగుమతికి సంబంధించిన నియమాలను మరింత కఠినతరం చేశారు.

Also Read: itel A90 Limited Edition: 128 GB మెమోరీ, 5000 mAh బ్యాటరీతో రూ. 7,500 కంటే తక్కువ ధరకే లిమిటెడ్ వర్షెన్ స్మార్ట్ ఫోన్!

 

