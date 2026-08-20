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E10 Petrol: వాహనదారులకు బిగ్ రిలీఫ్..పెట్రోల్ బంకుల్లో పాత వాహనాల కోసం మళ్లీ E10 పెట్రోల్ అందుబాటులో!

E10 Petrol Brings Back: అంతర్జాతీయంగా ఏర్పడుతున్న సంక్షోభం దృష్ట్యా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇథనాల్ పెట్రోల్‌ వాడకాన్ని పెంచేందుకు కసరత్తులు చేసుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకురాగా.. దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్న నేపథ్యంలో తిరిగి E10 పెట్రోల్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు కేంద్రం ప్రయత్నాలు చేస్తోందట.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 20, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:37 AM IST
E10 Petrol: వాహనదారులకు బిగ్ రిలీఫ్..పెట్రోల్ బంకుల్లో పాత వాహనాల కోసం మళ్లీ E10 పెట్రోల్ అందుబాటులో!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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E10 Petrol: వాహనదారులకు బిగ్ రిలీఫ్..పెట్రోల్ బంకుల్లో పాత వాహనాల కోసం మళ్లీ E10 పెట్రోల్ అందుబాటులో!
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