E20 Petrol Mileage Nitin Gadkari: భారతదేశంలో పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు విదేశీ ఇంధన దిగుమతుల భారాన్ని గణనీయంగా తగ్గించే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎథనాల్ మిశ్రమ పెట్రోల్ను వేగంగా ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే 20 శాతం ఎథనాల్ కలిపిన 'E20 పెట్రోల్' వాడకంపై వాహనదారుల్లో అనేక సందేహాలు, అపోహలు నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా పాత వాహనాల ఇంజన్లు దెబ్బతింటాయనే వార్తలపై కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ రాజ్యసభలో స్పష్టమైన ప్రకటన చేశారు. 2016 కంటే ముందు తయారైన పాత BS-III వాహనాల్లో కొన్ని విడిభాగాలకు మాత్రమే స్వల్ప మార్పులు అవసరమవుతాయని ఆయన వెల్లడించారు.
అధికారిక సర్వే నివేదికలో వెల్లడైన నిజాలు
E20 ఇంధనం వల్ల వాహనాల పనితీరు, మైలేజ్, ఇంజన్ మన్నికపై పడే ప్రభావం గురించి ప్రముఖ సంస్థలైన ఇండియన్ ఆయిల్ (IOCL), ఐఐపీ దేహ్రాదూన్, సియామ్ (SIAM), ఏఆర్ఏఐ (ARAI) సంయుక్తంగా క్షేత్రస్థాయిలో విస్తృత అధ్యయనం నిర్వహించాయి. ద్విచక్ర, చతుశ్చక్ర వాహనాలపై జరిపిన ఈ పరిశోధనల్లో పలు ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.
E20 పెట్రోల్ వాడటం వల్ల వాహనాల స్టార్టింగ్, డ్రైవింగ్ అనుభూతిలో ఎలాంటి తేడా ఉండదని తేలింది. ఇంజన్లోని అంతర్గత భాగాలు, ప్లాస్టిక్ విడిభాగాలకు ఎలాంటి ముప్పు లేదని ఈ నివేదిక స్పష్టం చేసింది.
ఏ వాహనాలకు మార్పులు అవసరం?
2016కి ముందు నాటి వాహనాలు కోసం అనగా.. 2005 ఏప్రిల్ 1 నుండి 2016 మధ్య కాలంలో తయారైన పాత BS-III మోడల్ వాహనాలపై ఈ పెట్రోల్ ప్రభావం కొంతవరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ రకం వాహనాల్లో ఉపయోగించిన కొన్ని రబ్బరు విడిభాగాలు, గాస్కెట్లు E20 పెట్రోల్ ప్రభావానికి గురై త్వరగా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది.
అయితే దీనికి ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, సాధారణంగా వాహన సర్వీసింగ్ చేయించే సమయంలోనే ఈ చిన్నపాటి రబ్బరు పార్ట్స్ను ఎంతో సులభంగా మార్చుకోవచ్చని మంత్రి గడ్కరీ వివరించారు.
మైలేజ్ తగ్గడానికి అసలు కారణాలు ఇవే!
E20 పెట్రోల్ వాడకం వల్ల తమ వాహనాల మైలేజ్ పడిపోతోందని, ఇంజన్ల నుంచి వింత శబ్దాలు వస్తున్నాయని కొందరు వాహనదారులు భావిస్తుంటారు. అయితే, కేవలం ఇంధనం ఒక్కటే మైలేజ్ను ప్రభావితం చేయదని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
వాహన మైలేజ్ తగ్గడానికి క్రింది అంశాలు ప్రధాన కారణమవుతాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. వాహనం నడిపే విధానం (రైడింగ్/డ్రైవింగ్ స్టైల్), సరైన సమయంలో ఇంజన్ ఆయిల్, ఎయిర్ ఫిల్టర్లు మార్చకపోవడంతో పాటు టైర్లలో తగినంత గాలి ఒత్తిడి లేకపోవడం సహా విపరీతంగా ఏసీని ఉపయోగించడం వల్ల మైలేజీ కలిసి రాదని అంటున్నారు.
కాబట్టి, వాహనాన్ని క్రమం తప్పకుండా సర్వీసింగ్ చేయించుకుంటూ ఉంటే E20 పెట్రోల్తో పాత వాహనాలకు కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదని, మైలేజ్ సమస్య తలెత్తదని స్పష్టమవుతోంది.
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