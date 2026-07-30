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E20 Petrol Mileage: E20 పెట్రోల్‌తో మైలేజ్ తగ్గుతుందా? రాజ్యసభలో కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీ కీలక వ్యాఖ్యలు!

E20 Petrol Mileage Nitin Gadkari: భారతదేశంలో ఈ20 పెట్రోల్ వినియోగం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో వాహనదారుల్లో అనేక అనుమానాలు నెలకొన్నాయి. E20 పెట్రోల్ వినియోగం వల్ల వాహనాల మైలేజీ తగ్గడంతో పాటు మన్నిక తగ్గిపోతుందని వస్తున్న వార్తలపై పార్లమెంట్‌లో కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ స్పందించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 30, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:56 PM IST
E20 Petrol Mileage: E20 పెట్రోల్‌తో మైలేజ్ తగ్గుతుందా? రాజ్యసభలో కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీ కీలక వ్యాఖ్యలు!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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