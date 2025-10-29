Old 5 Rs Notes: రూ.5 నోట్లతో రూ.32 లక్షలు సంపాదించవచ్చు.. ఏంటి నమ్మట్లేదా?

Old 5 Rs Notes For Sale In OLX: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో భారత పాత నోట్లకి మామూలు డిమాండ్ లేదు. కొంతమంది పాత నాణేలను విక్రయించి కూడా లక్షల రూపాయల సంపాదిస్తున్నారంటే నమ్ముతారా? నమ్మాల్సిందే.. కొన్ని అరుదైన పాత నోట్లతో పాటు నాణేలకు అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. వీటిని అమ్మేసి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో లక్షల రూపాయలు పొందుతున్నారు. అయితే మీ దగ్గర కూడా అరుదైన పాత నోట్లో ఉంటే ఎంతో సులభంగా విక్రయించవచ్చు. భారత్లో కొన్ని ప్రత్యేకమైన వెబ్సైట్లో పాత నోట్లని ఎంతో సులభంగా అమ్మేయవచ్చు. ముఖ్యంగా అరుదైన 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన పాత నోట్లనైతే లక్షల రూపాయలకు కొనుగోలు చేసే వారు కూడా ఉన్నారు.
ఇప్పుడు మార్కెట్లో పాత ఐదు రూపాయల నోటులకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఈ నోట్లు మీ దగ్గర ఉంటే ఏకంగా కొన్ని లక్షల రూపాయలు పొందవచ్చు. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పాత ఐదు రూపాయల నోటికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఏకంగా మూడు లక్షల రూపాయలు నడుస్తోంది. ఇలాంటి అరుదైన పాత నోట్లు మీ దగ్గర 12 ఉంటే ఏకంగా రూ.33 లక్షల రూపాయల వరకు సంపాదించవచ్చు. అయితే, భారత్లో ఉన్న కొన్ని వెబ్సైట్లో ద్వారా ఈ పాత నోట్లను విక్రయించడం మరెంతో సులభతరమైంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రస్తుతం చాలామంది ఎన్నో రకాల అరుదైన పాత నోట్లను విక్రయిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా ఐదు రూపాయల పాత నోట్లను విక్రయించాలి అనుకునేవారు.. తప్పకుండా ఆ నోట్లు కొన్ని ప్రత్యేకమైన లక్షణాలను కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. వాటిపై తప్పకుండా అశోక చిహ్నంతో పాటు హిందీతో పాటు ఇంగ్లీషులో ఐదు రూపాయల నోటని రాసి ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆ నోటు తప్పకుండా మంచి కండిషన్ కలిగి ఉండాలి. అలాగే ఇది లైట్ గ్రీన్ కలర్లో కనిపించాల్సి ఉంటుంది. ఇలా ఉంటేనే 12 నోట్లతో 33 లక్షల రూపాయల సంపాదించవచ్చు. ఇప్పుడు పాత 5 రూపాయల నాణేలకు కూడా మంచి డిమాండ్ ఉంది.. వీటిని కూడా ఒక్కొక్క దాన్ని మూడు లక్షలు రూపాయలకు అమ్మేయవచ్చు.
ఈ ఐదు రూపాయల నోట్లను ఓఎల్ఎక్స్(OLX)లో కూడా సులభంగా అమ్మేయొచ్చు.. వీటిని అమ్మేయడానికి తప్పకుండా కొన్ని స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో భాగంగానే మొదటి స్టెప్.. ఓఎల్ఎక్స్(OLX)లో ముందుగా మీ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత పాత ఐదు రూపాయల నోట్లకు సంబంధించిన ఫోటోలను రెండు వైపులా తీసి.. మీ ప్రొఫైల్లో అప్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత తప్పకుండా దానికింద మీ మొబైల్ నెంబర్స్ ఇవ్వాలి. ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత పోస్ట్ చేస్తే.. ఈ నోట్లోను కావాలనుకునే వారు మీకు నేరుగా కాల్ చేసి కాంటాక్ట్ అవుతారు. మీకు నచ్చితే వెంటనే మీరు అనుకున్న ధరకి అమ్మేయొచ్చు..
నోట్: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం సోషల్ మీడియా ఆధారంగా తీసుకొని రాసింది మాత్రమే.. దీనిని జీ న్యూస్ అసలు ధ్రువీకరించదు. అలాగే పాత నోట్లను అమ్మడంతో పాటు కొనడం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్లైన్స్ ప్రకారం నేరం. ఇలా చేసే వారిపై తప్పకుండా చర్యలు తీసుకునే ఛాన్స్ కూడా ఉంది..
