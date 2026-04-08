Assam: బీఫ్ ఇంట్లోనే తినండి.. బయట వద్దు.. అస్సాం సీఎం సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Himanta Biswa Sarma: ఎన్నికల వేల అస్సాం సీఎం హిమంత్ బిశ్వ శర్మ గోమాంసం పై కొన్ని కీలకమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.. ఓ చానల్‌తో మాట్లాడుతూ.. బీఫ్‌ని కేవలం ఇంట్లో మాత్రమే తినండి అని అన్నారు. ఇప్పుడు ఈ వ్యాఖ్యలు అస్సాం రాష్ట్రం వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 8, 2026, 05:15 PM IST

Himanta Biswa Sarma Latest News: అస్సాం అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేడి పెరుగుతున్న సమయంలో గోమాంసం వినియోగంపై ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి హీమంత బిశ్వ శర్మ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్రంలో బీఫ్ వాడకాన్ని తాను పూర్తిగా నిషేధించడం లేదని.. అయితే పబ్లిక్ ప్లేసుల్లో దీని వినియోగంపై కొన్ని పరిమితులు ఉండాలని ఆయన స్పష్టం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఒక ప్రముఖ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ అంశంపై పూర్తి క్లారిటీని అందించినట్లు సమాచారం..

బీఫ్ తినాలనుకునే వారు తమ సొంత ఇళ్లలో కూర్చొని తినవచ్చని.. దానికి ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదని సీఎం పేర్కొన్నారు. నేను ఎవరిని తినొద్దని చెప్పలేదు.. కానీ బహిరంగ ప్రదేశాల్లో.. ముఖ్యంగా హోటల్స్‌లో లేదా ఇతర మనోభావాలు దెబ్బ తినే చోట తినోద్దని కోరుకుంటున్నాను.. ప్రజలు తమ ప్రైవేట్ నివాసాల్లో దీనిని స్వేచ్ఛగా తినొచ్చు.. అని ఆయన వివరించారు. సామాజిక సామరస్యాన్ని కాపాడటమే తమ ప్రభుత్వం ఉద్దేశం అని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు..

అస్సాం ప్రభుత్వం గతంలోనే అస్సాం పశువుల సంరక్షణ చట్టం తీసుకువచ్చిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి గుర్తు చేశారు.. ఈ చట్టం ప్రకారం కొన్ని కఠిన నిబంధనలు అమలులో ఉన్నాయని ఆయన మరోసారి తెలిపారు.. హిందువుల దేవాలయాలతో పాటు వైష్ణవ సత్రాలు ఉన్న ప్రాంతాలకు ఐదు కిలోమీటర్ల పరిధిలో బీఫ్ విక్రయించడం పూర్తిగా నిషేధం.. హిందువులతో పాటు సిగ్గులు జైనులు ఎక్కువగా నివసించే ప్రాంతాల్లో కూడా బీఫ్ అమ్మకాలపై ఆంక్షలు ఉంటాయి. 

ఎన్నికల సమయంలో సీఎం చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు అస్సాం రాజకీయాల్లో చర్చనీ అంశంగా మారాయి.. రాష్ట్రంలోని విభిన్న సాంస్కృతులతో పాటు మతాల మధ్య సమతుల్యతను కాపాడటానికే ఈ నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు ఆయన సమర్థించుకున్నారు. చట్టాన్ని గౌరవిస్తూనే.. వ్యక్తిగత ఆహార పలవాట్లలో తాము జోక్యం చేసుకోవడం లేదని సంకేతాన్ని పంపే ప్రయత్నం చేశారు.. వివక్షాలు దీనిని రాజకీయ వ్యూహంగా విమర్శించినప్పటికీ..క్షేత్రస్థాయిలో తమ విధానం స్పష్టంగా ఉందని హిమంత విశ్వ శర్మ తేల్చి చెప్పారు..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

