/ Pinarayi Vijayan ED Raids: మాజీ సీఎం పినరయి విజయన్ ఇంటిపై ఈడీ దాడులు.. కేరళంలో హైటెన్షన్.. అధికారుల వాహనాలు ధ్వంసం..

ED raids on kerala former cm Pinarayi Vijayan residence on cmrl money laundering case: కేరళంలో ఒక్కసారిగా హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. మాజీ సీఎం పినరయి విజయన్ నివాసంలో ఈడీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించడం సంచలనంగా మారింది. ఇటీవల కేరళంలో సీఎంగా వీ.డీ. సతీషన్ బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో కొచ్చిన్ మినరల్స్ అండ్ రుటైల్ లిమిటెడ్ కేసులో మనీ లాండరింగ్ ఆరోపణలతో ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ రంగంలోకి దిగి మొత్తంగా పది ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహిస్తుంది. పినరయి విజయన్ నివాసం ఉండే తిరువనంతపురంలోని అద్దెనివాసంతో పాటు, కన్నూర్లోని సొంత ఇల్లులో ఈడీ సోదాలు నిర్వహిస్తుంది. ఈ దాడుల వెనుక కాంగ్రెస్, బీజేపీ హస్తముందని సీపీఎం కార్యకర్తలు తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నారు.
విజయన్ కుమార్తెపై ఆరోపణలు..
ముఖ్యంగా ఈడీ సోదాలు మాజీ సీఎం పినరయి విజయ్ కూతురు వీణా విజయన్ నడిపిన ఎక్సలాజిక్ సొల్యూషన్స్ సంస్థకు, CMRL సంస్థకు మధ్య జరిగిన ఆర్థిక లావాదేవీలు కారణం అని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఎలాంటి సేవలు అందించకున్న వీణా సంస్థకు CMRL సుమారు రూ. 1.72 కోట్లు చెల్లించిందని ఐటీ శాఖ సీరియస్ ఫ్రాడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీస్ 2024లోనే గతంలోనే నివేదించాయి. దీనిపై ఈడీ మనీలీండరీంగ్ కేసును నమోదు చేసింది. పెద్ద మొత్తంగా డబ్బుల అవకతవకలు జరిగినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. తాజాగా.. హైకోర్టు ఆదేశాలతో ఈ క్రమంలో ఈడీ అధికారులు రంగంలొకి దిగి సోదాలు చేపట్టాయి.
తిరువనంతపురంలో ఉద్రిక్తత..
మాజీ సీఎం పినరయి విజయన్ నివాసంలో ఈడీ సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారని తెలుసుకని సీపీఎం కార్యకర్తలు, నేతలు భారీగా తరలి వచ్చారు. ఈడీ అధికారుల వాహనాలపై దాడులు చేసి కార్ల అద్దాల్ని ధ్వంసం చేశారు. పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఇదంతా ప్రతీకర చర్యలుగా విమర్శించారు.
వాహనాలపై రాళ్లు, కర్రలతో దాడులు చేశారు. దీంతో స్థానిక పోలీసులు రంగంలోకి దిగి కార్యకర్తల్ని అక్కడి నుంచి తరలించారు. మరోవైపు ఈడీ సోదాలతో కేరళం వ్యాప్తంగా సీపీఎం నిరసనలు చేపట్టింది. ఈడీ దాడుల వార్త తెలియగానే తిరువనంతపురంలోని విజయన్ నివాసం వద్దకు భారీగా సీపీఎం కార్యకర్తలు చేరుకున్నారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ నిరసన తెలిపారు. సోదాలు ముగించుకుని బయటకు వస్తున్న ఈడీ అధికారుల వాహనంపై కార్యకర్తలు దాడికి దిగారు. వాహనంపై రాళ్లు, హెల్మెట్లు విసరడంతో కారు అద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి. పరిస్థితి చేయి దాటకుండా ఉండేందుకు అక్కడ మోహరించిన సీఆర్పీఎఫ్ బలగాలు కార్యకర్తలను అదుపు చేసే ప్రయత్నం చేశాయి.
ఖండించిన ఆప్ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్..
మాజీ ముఖ్య మంత్రి నివాసంలో ఈడీ దాడుల్ని జాతీయ ఆప్ కన్వీనర్ ఢిల్లీ మాజీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ తీవ్రంగా స్పందించారు. బీజేపీ , కాంగ్రెస్ మధ్య రహస్య ఒప్పందం దీంతో బట్టబయలైందన్నారు. ఈడీ, ఐటీ దాడులతో అపోసిషన్ పార్టీల గొంతులు నొక్కుదామను కొవడం మానుకొవాలని ఢిల్లీ మాజీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కాంగ్రెస్, బీజేపీలకు చురకలు పెట్టారు.
