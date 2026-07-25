కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ సంచలన రాజీనామా..'నేను బాధ్యత నుంచి తప్పించుకోలేదు' అంటూ ట్వీట్‌!

Dharmendra Pradhan Resigns: కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. జరిగిన పరిణామాల వల్ల గత కొన్ని రోజులుగా విద్యార్థులు, సీజేపీ తీవ్రంగా స్పందించడంతో ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి సోషల్ మీడియా ద్వారా ఈ విషయాన్ని తెలియజేశారు. గత నాలుగు దశాబ్దాలుగా తాను విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యా సంస్కరణల కోసం అంకితభావంతో పనిచేశానని ఆయన పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో దేశ సేవ చేసే అవకాశం లభించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అయితే, 2026 మే 3న జరిగిన నీట్ పరీక్ష లీకేజీ విషయం వెలుగులోకి రాగానే ప్రభుత్వం తక్షణమే చర్యలు తీసుకుంది. ఈ కేసు దర్యాప్తును సీబీఐకి అప్పగించడంతో పాటు పరీక్షను రద్దు చేసి, తిరిగి నిర్వహించింది. పరీక్షలను వచ్చే ఏడాది నుంచి పూర్తిగా కంప్యూటర్ ఆధారిత విధానంలో నిర్వహిస్తామని కూడా ప్రకటించామని ఆయన అన్నారు.
కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన రాజీనామా లేఖలో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత ప్రజాస్వామ్య శక్తిపై తనకు ఎల్లప్పుడూ అచంచలమైన విశ్వాసం ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, దేశ యువత ఆశయాలు, కలలు, ఆకాంక్షల పట్ల తనకు అపారమైన గౌరవం ఉందని, యువత కేవలం దేశ భవిష్యత్తు మాత్రమే కాదు, దేశ నిర్మాణానికి ప్రధాన శిల్పులని కేంద్ర మంత్రి పేర్కొన్నారు. గత పది రోజులుగా చోటుచేసుకున్న పరిణామాలను చూసి తన మనసు తీవ్రంగా కలత చెందిందని, ఇది వ్యక్తిగత ప్రతిష్టకు సంబంధించిన విషయం కాదని, భారతీయ యువశక్తే దేశానికి అసలైన బలం అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా నెలకొన్న పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, వ్యతిరేక శక్తుల ప్రయోజనాలను వినియోగించుకోకుండా చూడాలని, దేశ ఐక్యత దెబ్బతినకూడదని ఆయన పేర్కొన్నారు. దేశంలోని ఏ ఒక్క విద్యార్థి భవిష్యత్తు కూడా న్యాయపరమైన చిక్కుల్లో పడకూడదని, వారు తమ భవిష్యత్తును చదువుకే కేటాయించి దేశ నిర్మాణంలో దృష్టి పెట్టాలని కోరుతూ, ఈ అంశాలన్నింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకుని రాజీనామా పత్రాన్ని గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి గారికి పంపించానని ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాసుకొచ్చారు. అలాగే, తనపై నమ్మకం ఉంచి, నిరంతరం సహకరించిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తనతో కలిసి పనిచేసిన సహచర మంత్రులకు, మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులకు, సిబ్బందికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, దేశసేవ తన జీవితంలో అత్యున్నత ప్రాధాన్యత అని, అందులో తాను ఎప్పటికీ అంకితభావంతో ఉంటానని పేర్కొన్నారు. శ్రీ జగన్నాథ స్వామి ఆశీస్సులతో భరతమాతకు, ఒడిశా ప్రజలకు, దేశ యువత ఆకాంక్షల సాధనకు భవిష్యత్తులో కూడా తన వంతు సేవలు అందిస్తూనే ఉంటానని ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన లేఖలో ఎమోషనల్ అయ్యారు.
'ఇది విద్యార్థుల విజయం'..
కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయడంతో, ఇది విద్యార్థుల విజయమని నెటిజన్లు పేర్కొంటున్నారు. వారు అనుకుంటే ఏదైనా సాధించవచ్చని పోస్టులు పెడుతూ, అనుకున్నది సాధించారని ప్రశంసిస్తున్నారు. విద్యార్థులు పట్టుబట్టి తలుచుకుంటే ఏ ప్రభుత్వమైనా దిగిరావాల్సిందేనని వారు మరోసారి నిరూపించారని అంటున్నారు.
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