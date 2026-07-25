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కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ సంచలన రాజీనామా..'నేను బాధ్యత నుంచి తప్పించుకోలేదు' అంటూ ట్వీట్‌!

నీట్‌ లీకేజీపై సీజేపీ ఆందోళనల నడుమ కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేశారు. గత కొన్ని రోజులుగా పెద్ద ఎత్తున ఢిల్లీ వేధికగా విద్యార్థులు, సీజేపీ ఆందోళన ఎదుర్కోవాల్సి రావడంతో ఆయన ఈరోజు ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ధర్మేంద్ర రాజీనామా విషయమై సీజేపీ మధ్యాహ్నం వరకు గడువు విధించిన సంగతి తెలిసిందే. అంతకు ముందే ఆయన రాజీనామా చేసి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 25, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:19 PM IST
కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ సంచలన రాజీనామా..'నేను బాధ్యత నుంచి తప్పించుకోలేదు' అంటూ ట్వీట్‌!
Image Credit: Dharmendra Pradhan Resigns: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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