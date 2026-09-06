Egg Prices In India Telugu News: సామాన్యుడి వస్తువుల ధరలు రోజురోజుకు భారంగా మారుతూ వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే పంచదారతో పాటు ఉల్లిపాయ ధరలు పెరిగి బడ్జెట్ తలకిందులు అవుతుండగా.. తాజాగా గుడ్ల ధరలు కూడా ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. గత ఏడాది కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా గుడ్ల ధరలు దాదాపు 40 శాతం మేర పెరిగినట్లు సమాచారం. అయితే, గత మూడు నెలల నుంచి ఈ గుడ్ల ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. అసలు ఇంత ధరలు పెరగడానికి గల కారణాలు ఏంటి? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ప్రస్తుతం స్థానిక రిటైల్ మార్కెట్లో ఒక్కొక్క గుడ్డు ధర కొన్నిచోట్ల రూ.9 నుంచి దాదాపు రూ.10 వరకు పలుకుతోందంటే మామూలు విషయం కాదు.. సాధారణంగా నేషనల్ ఎగ్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ప్రకారం హోల్సేల్ ధర రూ.5 నుంచి రూ.6 మధ్య ఉన్నప్పటికీ.. చిల్లర వస్తువులు రవాణా ఖర్చులతో పాటు ఇతర ఖర్చుల పేరుతో కొన్ని షాపులు అధిక ధరలకు విక్రయిస్తూ వస్తున్నాయి.
గుడ్ల ధరలు విపరీతంగా పెరగడానికి కారణాలేంటి?
ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం కోళ్ల దాణా.. దీనికి సంబంధించిన ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉండడమే కాకుండా కొన్నిచోట్ల వీటికి సంబంధించిన కోరత ఏర్పడిందని పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతూ వస్తున్నాయి. పౌల్ట్రీ పరిశ్రమలు ఉత్పత్తి వ్యాయాయంలో 65 నుంచి 70 శాతం వరకు దాణా కోసమే ఖర్చవుతుందట.
ముఖ్యంగా మొక్కజొన్నల పెరుగుదల..
కోళ్ల దానాలో ప్రధానమైన మొక్కజొన్న ధర కిలోకు దాదాపు 22 రూపాయల నుంచి 30 వరకు చేరింది. మూడేళ్ల క్రితం టన్ను దాదాపు కేవలం 14000 మాత్రమే ఉండేది.. కానీ ఇప్పుడు ఈ మొక్కజొన్న టన్ను ధర దాదాపు 26,000 వరకు చేరింది.. నాణ్యమైన దాణా ముడి సరుకుల ధరలు పెరగడంతో గుడ్డు ఉత్పత్తి వ్యాయామం గణనీయంగా పెరిగింది..
డిసెంబర్ నాటికి గుడ్ల రేట్లు విపరీతంగా పెరిగే ఛాన్స్..
రాబోయే రోజుల్లో గుడ్ల ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. డిసెంబర్ నాటికి ఉత్పత్తి వ్యాయాయంలో మరో 15 నుంచి 20% వరకు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని వారంటున్నారు. దానలో నాణ్యత తగ్గకుండా ఆరోగ్యకరమైన గుడ్లను సరఫరా చేయాలంటే ధరల పెంచడం అని భార్యమని పౌల్ట్రీ వ్యాపారస్తులు చెబుతూ వస్తున్నారు..
ఉల్లి, చక్కెరలతో రెట్టింపు భారం..
ఒక గుడ్లే కాకుండా.. నిత్యవసరాలు అయినా చక్కెరతోపాటు ఉల్లిపాయ ధరలు కూడా వినియోగదారుల జేబులకు చిల్లులు పెడుతున్నాయి. గత రెండు నెలల్లో చక్కెర ధర 25 శాతం పెరిగి ప్రస్తుతం కిలో 60 రూపాయలకు పైగా దాటింది. ఇక ఉల్లిపాయల విషయానికొస్తే.. గత నెల రోజుల్లోనే ఉల్లిపాయ ధరలు 42 శాతం పెరిగి మార్కెట్లో కిలో ఉల్లిపాయ ధర 50 నుంచి 65 రూపాయల వరకు విక్రయిస్తూ వస్తున్నారు. అంతేకాకుండా కొన్ని ప్రాంతాల్లోనైతే దాదాపు వీటి ధర 80 రూపాయలకు కూడా పలుకుతుంది.
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