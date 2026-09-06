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Egg Prices: ఉల్లి, చక్కెర తర్వాత గుడ్ల వంతు.. డిసెంబర్‌లో రూ.10కి చేరే ఛాన్స్‌!

Egg Prices In India: ఉల్లిపాయ, చక్కెర ధరలు పెరగడమే కాకుండా గుడ్ల ధరలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. కొన్ని చోట్ల అయితే దాదాపు ఒక్కొక్క గుడ్డు రూ.9 వరకు విక్రయిస్తున్నారు. ఇక వచ్చే డిసెంబర్ నాటికి ఈ గుడ్ల ధరలు మరింత విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ఇంతలా పెరగడానికి గల కారణాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 06, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 12:14 PM IST
Egg Prices: ఉల్లి, చక్కెర తర్వాత గుడ్ల వంతు.. డిసెంబర్‌లో రూ.10కి చేరే ఛాన్స్‌!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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