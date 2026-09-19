/Madhya Pradesh: మధ్యప్రదేశ్ లో ఘోరం.. జలపాతంలోకి దూసుకెళ్లిన కారు.. ఎనిమిది మంది దుర్మరణం..

Eight devotees killed after car falls into swollen drain in mp: మధ్య ప్రదేశ్ లోని అగర్ మాల్వా జిల్లాలో పెను విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఒడిషాకు చెందిన ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 8 మంది ఉజ్జయినిలోని భగలాముఖి దర్శనానికి వచ్చారు. అయితే.. వారు ప్రయాణిస్తున్న కారు ఒక్కసారిగా అదుపు తప్పి కాలువలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనలో కారుమునిగిపోయి స్పాట్ లోని ఎనిమిది మంది విగతజీవుల్లా మారిపోయారు. స్థానికుల సమాచారంలో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. ఉజ్జయినీలోని తీర్థయాత్ర ముగించుకుని బాధితులు తిరిగి వస్తుండగా, నల్ఖేడా పట్టణంలోని బగ్లాముఖి ఆలయం సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని పోలీసులు చెబుతున్నారు.
పొంగిపొర్లుతున్న కల్వర్టుపై వారి వాహనం అదుపుతప్పి మురుగు కాలువలోకి దూసుకెళ్లడంతో వారు అందులో చిక్కుకుపోయారని పోలీసులు తెలిపారు. మృతులలో ఏడుగురు ఒడిశాకు చెందిన భక్తులు కాగా, డ్రైవర్ స్థానిక ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ఉద్యోగి గా గుర్తించారు. గత 24 గంటల్లో ఆ ప్రాంతంలో భారీగా వర్షం కురవడంతో.. బగ్లాముఖి ఆలయం సమీపంలోని మురుగు కాలువ పొంగిపొర్లుతోందని, కల్వర్టును దాటితేనే ఆలయంలోకి ప్రవేశం సాధ్యమవుతోందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో కారు ప్రమాదం జరిగినట్లు చెబుతున్నారు.
నల్ఖేడా పోలీసులు సహాయక చర్యలు చేపట్టి.. మృతదేహాలను వెలికితీసి పోస్ట్మార్టం కోసం తరలించారు. ఈ ఘటనలో అందరు చనిపోయినట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. మృతదేహాలను వెలికితీసిన అనంతరం, కారును తాడుతో బయటకు తీసే పనులు చేపట్టారు. అసలు కారులో ఎంతమంది ఉన్నారనే విషయం ప్రస్తుతం స్పష్టంగా తెలియరాలేదని పోలీసులు చెబుతున్నారు. అసలు.. కారు వంతెన నుంచి పడిపోయిందా లేక మరెక్కడి నుంచి పడిపోయిందా అనే విషయంపై కూడా విచారణ చేపట్టినట్లు తెలిపారు. ఈ ఘటనలో ఎనిమిది మంది మృతులను గుర్తించినట్లు తెలిపారు.
మృతులలో ఏడుగురు ఒడిశా వాసులు అని, వారి స్వస్థలాలను గుర్తించి, వీలైనంత త్వరగా వారి కుటుంబాలకు సమాచారం అందించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని స్థానిక అధికారులు తెలిపారు. అదే విధంగా.. ప్రమాదంలో మరణించిన డ్రైవర్ స్వస్థలం గుజరాత్లోని బరోడా అని, కానీ అతను చాలా కాలంగా మధ్యప్రదేశ్లోని ఉజ్జయిన్లో ఒక ట్రావెల్ ఏజెన్సీలో పనిచేస్తున్నట్లు విచారణలో తెలిసిందని పోలీసులు వెల్లడించారు.
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