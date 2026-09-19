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Madhya Pradesh: మధ్యప్రదేశ్ లో ఘోరం.. జలపాతంలోకి దూసుకెళ్లిన కారు.. ఎనిమిది మంది దుర్మరణం..

Eight killed in agar malwa accident: మధ్యప్రదేశ్‌లోని అగర్ మాల్వా జిల్లాలో శనివారం తెల్లవారుజామున కారు  మురుగు కాలువలోకి అదుపు తప్పి పడిపోయింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు చిన్నారులతో సహా ఎనిమిది మంది మృతి చెందారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 19, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 03:48 PM IST
Madhya Pradesh: మధ్యప్రదేశ్ లో ఘోరం.. జలపాతంలోకి దూసుకెళ్లిన కారు.. ఎనిమిది మంది దుర్మరణం..
Image Credit: mpcaraccidenteightdead

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Madhya Pradesh: మధ్యప్రదేశ్ లో ఘోరం.. జలపాతంలోకి దూసుకెళ్లిన కారు.. ఎనిమిది మంది దుర్మరణం..
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