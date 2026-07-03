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భారత్‌లో ఎల్‌నినో ఎఫెక్ట్‌తో వర్షాభావ పరిస్థితులు.. అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలతో ఋతుపవనాలు బలహీనం..

Elnino Effect on India: వాతావరణంలో మార్పులతో తెలంగాణలో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కావడంతో నైరుతి రుతుపవనాలు బలహీనపడ్డాయి. కేవలం తెలంగాణలోనే కాదు. .దేశ వ్యాప్తంగా ఋతుపవనాలు బలహీన పడటంతో  దేశ వ్యాప్తంగా అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. దీని ప్రభావంతో ఋతుపవనాలు రాక ఆలస్యం అవుతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 03, 2026, 05:55 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:55 AM IST
భారత్‌లో ఎల్‌నినో ఎఫెక్ట్‌తో వర్షాభావ పరిస్థితులు.. అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలతో ఋతుపవనాలు బలహీనం..
Image Credit: Europe Temparatures (X/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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భారత్‌లో ఎల్‌నినో ఎఫెక్ట్‌తో వర్షాభావ పరిస్థితులు.. అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలతో ఋతుపవనాలు బలహీనం..
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