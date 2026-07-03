తెలంగాణలో ఎల్ నినో (El Niño) ప్రభావం వల్ల తక్కువ వర్షపాతం నమోదు అవుతుంది. అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కావడం వంటి వాతావరణ మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి. ఇది పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం వల్ల ఏర్పడే ఒక సహజమైన ప్రక్రియ. ఫలితంగా రాష్ట్రంలో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం లేదా వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంటుంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో దీర్ఘకాలిక వర్షాలు లేకపోవడం (పొడి వాతావరణం) కూడా కనిపిస్తుంది.
అధిక ఉష్ణోగ్రతలు: వర్షాలు పడకపోవడం, ఎండ తీవ్రత పెరగడం వల్ల వాతావరణంలో వేడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొన్ని సమయాల్లో తీవ్రమైన వడగాల్పులు కూడా వీచే అవకాశం ఉంది.వర్షాలపై ఆధారపడి సాగుచేసే ఖరీఫ్ సీజన్పై ఎల్ నినో తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. నీటి లభ్యత తగ్గడం వల్ల వరి వంటి నీరు ఎక్కువగా అవసరమయ్యే పంటలకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది.పంట మార్పులు (Crop Shift): ప్రభుత్వం ఎల్ నినో ముందస్తు హెచ్చరికలతో అప్రమత్తమై, రైతులకు ప్రత్యామ్నాయ పంటలైన కందులు, సోయాబీన్, వేరుశనగ, పత్తి వంటి పంటలను సాగుచేయాలని సూచిస్తుంది. రాష్ట్రంలోని ప్రాజెక్టులు, చెరువులు మరియు భూగర్భ జలాలు (Ground Water) తగినంతగా నిండకపోవడం వల్ల తాగునీటికి, సాగునీటికి కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది.
భారతీయ రుతుపవనాలపై తరచుగా ప్రభావం చూపే ఎల్ నినో కారణంగా, ఈ ఏడాది పలు ప్రాంతాల్లో తక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది. అయితే, రాబోయే రోజుల్లో వాతావరణ పరిస్థితులు మారనున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో రాబోయే ఏడు రోజుల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎల్ నినో ప్రభావం..
ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో గంటకు 40-60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం కూడా ఉంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడనున్న అల్పపీడన ప్రభావం నుండి తెలంగాణ అంతటా కనిపించే అవకాశం ఉంది.
జూలై 3న బంగాళాఖాతంలో మరో కొత్త అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. దీని ఫలితంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు. వరదలు, నీరు నిలిచిపోయే సమస్యలను నివారించడానికి, లోతట్టు ప్రాంతాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని వాతావరణ శాఖ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సూచించింది.
రాష్ట్రంలో వర్షాకాలం ప్రారంభమైనప్పటికీ.. ఎల్ నినో ప్రభావం వల్ల చాలా ప్రాంతాల్లో చినుకుజాడ కరువైంది. వానకాలం సాగుపై రైతుల్లో ఆందోళన పెరుగుతున్నది. దేశంలో నైరుతి రుతుపవనాలు జూన్ 4న కేరళ తీరాన్ని తాకినప్పటికీ, దేశంలోని చాలా ప్రాంతాలు ఇంకా వర్షాల కోసం వేచి చూస్తున్నాయి. గత 146 ఏండ్ల వాతావరణ చరిత్రలో ఈ జూన్ నెల అత్యంత పొడిగా నమోదైన నెలల్లో ఒకటిగా నిలిచిందని వాతావరణ నిపుణులు పేర్కొన్నారు. జూన్ 15 నాటికి దేశంలోని దక్షిణ, తూర్పు, ఈశాన్య ప్రాంతాలకు విస్తరించిన రుతుపవనాలు, తర్వాత స్తంభించిపోయాయి. దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో 40 శాతం తకువ వర్షపాతం నమోదయ్యింది. జూన్ నెల లోటును భర్తీ చేయడానికి కొంతసమయం పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నాయి.
వాతావరణంలో తేమ శాతం..
వాతావరణంలో తేమ శాతం పెరుగడం వల్ల, సుదీర్ఘ పొడికాలం తర్వాత అకస్మాత్తుగా కురిసే భారీవర్షాలు, వరదలు వంటి తీవ్ర వాతావరణ పరిస్థితులు భవిష్యత్తులో పెరిగే అవకాశం ఉన్నదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. తెలంగాణకు హైదరాబాద్ వాతావరణశాఖ రెయిన్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
దేశంలో నైరుతి రుతుపవనాలు మళ్లీ ముఖం చాటేశాయి. జూన్ 4 నుంచి 28 మధ్య సాధారణంగా 141.4 ఎంఎం వర్షం కురువాల్సి ఉండగా, ఈసారి 77.1 ఎంఎం వర్షపాతమే నమోదైంది. కదిలే మేఘాలు ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దు ప్రాంతాలు, దక్షిణ-మధ్య అరేబియా సముద్రానికే పరిమితమయ్యాయి. భారత వాతావరణ శాఖ విడుదల చేసిన వర్షపాతం పటం రుతుపవనాల అస్థిర ప్రభావాన్ని తెలియజేస్తున్నది. గుజరాత్ 86 శాతం వర్షపాతలోటుతో ఉండగా, మహారాష్ట్రలో 60 శాతం లోటు నమోదైంది. మధ్యప్రదేశ్ లో 42 శాతం, ఉత్తర ప్రదేశ్లో 59 శాతం.. బీహార్లో 52 శాతం, ఒడిశాలో 53 శాతం, తెలంగాణలో 32 శాతం, కర్ణాటకలో 47 శాతం వర్షపాత లోటు రికార్డు అయింది.
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