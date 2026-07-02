Man falls into manhole in Mumbai: భారీ వర్షాలు ముంబై నగరాన్ని వణికిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే లోతట్టుప్రాంతాలన్ని జలమయం అయ్యాయి. జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. ఎక్కడ చూసిన కూడా జనాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రైళ్ల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. లోతట్టు ప్రాంతాలన్ని వరద నీళ్లతో నిండిపోయాయి. ఈ క్రమంలో
ముంబైలోని అంధేరి ఈస్ట్, సాకినాకాలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. స్థానికంగా ఖైరానీ రోడ్డులో మరమ్మతు పనులు చేస్తున్నారు. అక్కడ ఓపెన్ నాలా ఉంది.
Another civic mishap in Mumbai!
Man swept into open manhole in Mumbai's Chandivali amid heavy rain. Search operations underway
The waterlogged road had reportedly concealed the uncovered manhole, located on Khairani Road, opposite SJ Studio in Mumbai's Chandivali… pic.twitter.com/2p25JU6VqD
— Nabila Jamal (@nabilajamal_) July 2, 2026
ఒక వృద్ధ పాదచారి ఆమార్గంలో వెళ్తు దాన్నిగమనించకుండా ఒక్కసారిగా దానిలో పడిపోయాడు. అతని చేతిలోని గొడుగు, సెల్ ఫోన్ రోడ్డుపక్కల పడ్డాయి. దీంతో వెంటనే స్థానికులు అప్రమత్తమై అగ్నిమాపక దళంతో సహా అత్యవసర సహాయక బృందాలు గాలింపు, రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టాయి.
మూడు గంటల పాటు తీవ్రంగా శ్రమించి చివరకు మృతుడి మృతదేహాన్ని వెలికితీశాయి. మృతుడిని సాకినాకాలోని యాదవ్ నగర్ నివాసి అయిన అస్లాం ఇసాక్ షేక్గా గుర్తించారు. మ్యాన్హోల్ను తెరిచి ఉంచడం వల్ల ఈ విషాదం చోటుచేసుకుందని అధికారులు తెల్చారు. ఈ ఘటనలో దుర్మరణం చెందిన వ్యక్తిని నందుకు కాంట్రాక్టర్ పై బృహన్ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పోలీసు కేసు పెట్టడంతో పాటు భారీగా జరిమాన కూడా విధించింది.
ఇప్పటికే భారీ వర్షాలతో ముంబైలోని చెంబూర్ ప్రాంతంలో విద్యార్థులతో వెళ్తున్న పాఠశాల బస్సుపై చెట్టు కూలిపోవడంతో 11 ఏళ్ల బాలుడు మృతి చెందగా , మరో నలుగురు గాయపడిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటన జరిగిన రెండు రోజుల తర్వాత ఈ మ్యాన్ హోల్ ఘటన జరగటం తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది. ఇక భారీ వర్షాలతో ముంబై నగరంలో ఇప్పటికే స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవుల్ని ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ప్రజల్ని సైతం అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
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