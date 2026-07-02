Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Mumbai Mahole Tragedy: భారీ వర్షాల వేళ ముంబైలో పెనువిషాదం.. మ్యాన్ హోల్‌లో పడి వ్యక్తి దుర్మరణం.. ఏంజరిగిందంటే..?

Mumbai Mahole Tragedy: భారీ వర్షాల వేళ ముంబైలో పెనువిషాదం.. మ్యాన్ హోల్‌లో పడి వ్యక్తి దుర్మరణం.. ఏంజరిగిందంటే..?

Mumbai rains: మ్యాన్‌హోల్‌లో పక్కన ఒక వ్యక్తి చెప్పులు, గొడుగు, సెల్ ఫోన్ లభ్యం కావడంతో అతను మ్యాన్ హోల్ లో పడిపోయినట్లు చుట్టుపక్కల వారు గుర్తించారు. సాకినాకాలోని ఖైరానీ రోడ్డులో జరిగిన ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 02, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:39 PM IST
Mumbai Mahole Tragedy: భారీ వర్షాల వేళ ముంబైలో పెనువిషాదం.. మ్యాన్ హోల్‌లో పడి వ్యక్తి దుర్మరణం.. ఏంజరిగిందంటే..?
Image Credit: mumbainews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
AP Capital Issue: 12 ఏళ్లు గడుస్తున్నా ఏపీ రాజధానిపై నో క్లారిటీ! రాజధాని లేకపోవడానికి కారణం వాళ్లేనా?
YS Jagan Mohan Reddy27 min ago
2
Vanajeevi Ramaiah39 min ago
3
Oppo Reno 1642 min ago
4
Cobra Video45 min ago
5
YS Jagan Mohan Reddy57 min ago