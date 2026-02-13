English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Video Viral: రాంగ్ రూట్‌లో వచ్చిన వాహనదారుడు.. బామ్మ చేసిన పనికి నెటిజన్లు ఫిదా.. వీడియో వైరల్..

Elderly woman single handedly stopped scooter in kerala: కోజికోడ్ లో పుట్ పాత్ మీద స్కూటర్ ప్రయాణంపై బామ్మ సీరియస్ అయ్యింది. వెంటనే తన ఫోన్ తీసుకుని రికార్డు చేస్తానని వాహన దారుడికి చుక్కలు చూపించింది.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బామ్మ ధైర్యంకు ఫిదా అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 13, 2026, 10:39 AM IST
  • కేరళలో దైర్యం చూపించిన బామ్మ..
  • వీడియో వైరల్...

Elderly woman single handedly stopped scooter in kerala: చాలా మంది రోడ్ల మీద ట్రాఫిక్ నిబంధనలు అతిక్రమిస్తారు. పోలీసులు ఎంత చెప్పిన కొంత మంది మాత్రం అస్సలు మారరు. ట్రబుల్ రైడింగ్, రాంగ్ రూట్లో ప్రయాణిస్తుంటారు. అంతే కాకుండా బైక్ ల మీద హెల్మెట్ లు, కార్లలో సీటు బెల్టులు పెట్టుకుని ప్రయాణంచేయాలంటే అస్సలు వినరు. కొంత మంది పుట్ పాత్ లపై వాహనాలను నడిపిస్తారు. ట్రాఫిక్ పోలీసులు  ఎంత చెప్పిన వీరి తీరు మాత్రం మారడంలేదు. కొంత మంది ప్రజలు మాత్రం ట్రాఫిక్ నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే తీవ్రంగా స్పందిస్తుంటారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఎక్కడికక్కడ తమ ఫోన్ లలో ఈ ఘటనల్ని రికార్డు చేసి మరీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేసి వారిని ఏకీపారేస్తారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం మనకేందుకులే అని ట్రాఫిక్ రూల్స్ అతిక్రమించిన అస్సలు పట్టించుకోరు. ఈ నేపథ్యంలో  కేరళలోని కోజికోడ్ లో జరిగిన ఘటన నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

కేరళలోని కోజికోడ్ లో ఒక 80 ఏళ్ల బామ్మ తన మానన తాను పుట్ పాత్ మీద వెళ్తుంది. ఇంతో ఒక స్కూటర్ పైన ఒక వ్యక్తి రాంగ్ రూట్లో వచ్చాడు. అతడ్ని చూసి బామ్మ సీరియస్ అయ్యింది. రాంగ్ రూట్ లో రావడం ఏంటని మండిపడింది. వెనక్కు వెళ్లిపొవాలని అతనికి స్పష్టం చేసింది. ఆమెకు వినకపోయేసరికి, తన బ్యాగ్ లోని ఫోన్ బైటకు తీసి ఫోటోలు, వీడియో తీసుకుంది. అతను పలు మార్లు ఆమె నుంచి తప్పించుకుని వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన ఆమె చాన్స్ ఇవ్వలేదు.

చివరకు బామ్మ దెబ్బకు దిగొచ్చిన స్కూటరిస్టు వెనక్కు వెళ్లిపోయాడు. ఇక్కడ బామ్మ చూపిన తెగువ, ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించేలా చేసిన ఆమెను అక్కడి వారు ప్రశంసించారు. కొంత మంది సీక్రెట్ గా బామ్మ పనిని వైరల్ చేశారు.

Read more: Video Viral: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. మత్తు మందు ఇచ్చి మరీ యువతితో పెళ్లి.. అసలు మ్యాటర్ తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.. వీడియో..

దీంతొ అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బామ్మ నువ్వు తోపు.. సూపర్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది వాహనదారుడికి సుస్సు పోయించావ్ గా అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ నియమాల పట్ల బాధ్యతలను ప్రజలు బామ్మను చూసి నేర్చుకొవాలని నెటిజన్లు ఈ వీడియోను వైరల్ చేస్తున్నారు.

 

