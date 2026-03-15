Assembly Elections Dates 2026: మోగిన ఎన్నికల నగరా.. ఐదు రాష్ట్రాలకు ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటించిన ఈసీ..

Election commission announced 5 states assembly polls schedule: కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు గాను షెడ్యూల్ ను ప్రకటించింది. దేశంలో తమిళనాడు, వెస్ట్ బెంగాల్, కేరళ, అస్సాం సహా పుదుచ్చేరిలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
అస్సాం, కేరళ, పుదుచ్చేరిలో ఏప్రిల్ 9న ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. తమిళనాడులో ఏప్రిల్ 23న పోలింగ్ జరుగనుంది. వెస్ట్ బెంగాల్ లో రెండు దశల్లో ఏప్రిల్ 23న, ఏప్రిల్ 29న పోలింగ్, మే 4న కౌంటింగ్ జరగనుందని ఈసీ వెల్లడించింది. అదే విధంగా నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలో 17.4 కోట్ల మంది ఓటర్ల ఉన్నాయని ఈసీ వెల్లడించింది.
షెడ్యూల్ ప్రకటనతో ఆయా రాష్ట్రాల్లో కోడ్ వెంటనే అమల్లోకి వచ్చిందని ఈసీ తెలిపింది. తమిళనాడులో 234 , వెస్ట్ బెంగాల్ లో 294, కేరళలో 140, అస్సాం 126 , పుదుచ్చేరి 30 అసెంబ్లీ స్థానాలకు గాను ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మరోవైపు, దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఖాళీగా ఉన్న 37 రాజ్యసభ స్థానాలకు కూడా మార్చి 16న పోలింగ్ నిర్వహిస్తామని ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే వెల్లడించింది.
ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల కావడంతో దేశంలో రాజకీయ వాతావరణం ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది. ఇప్పటికే తమిళనాడులో డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే, టీవీకే విజయ్ పార్టీల మధ్య త్రిముఖ పోటీ నెలకొంది. ఇక వెస్ట్ బెంగాల్ లో బీజేపీ వర్సెస్ దీదీ మధ్య రాజకీయాలు పీక్స్ కు చేరాయి. అదే విధంగా మిగత రాష్ట్రాల్లలో ఒక్కసారిగా రాజకీయాలు మరింత హీటెక్కాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.