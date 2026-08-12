/ప్రకాష్ రాజ్ ఓటు తొలిగించలేదు.. ఈసీ క్లారిటీ..

Prakash Raj: ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా సమగ్ర ఓటరు సవరణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఇప్పటికే దక్షిణాదిలో కర్ణాటక, ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణలో సర్ ప్రక్రియ పూర్తయింది. దీని ఉద్దేశ్యం ఒక వ్యక్తికి ఒకే ఓటు అన్న నినాదంతో ఇప్పటికే సొంత ఊరితో పాటు పని చేసే ప్రదేశంలో ఓటు హక్కు ఉన్న వారు ఇప్పటి వరకు స్థానికంగా ఉంటున్న చోట ఓటు వేస్తున్నారు. మరోవైపు తమ సొంతూరులో కూడా ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటూ రాజ్యాంగాన్ని అపహాస్యం చేసారు. దీనికి అడ్డు కట్ట వేసేందుకే కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం సర్ ప్రక్రియను ప్రారంభించింది.
2002 తర్వాత మన దేశంలో జరగుతున్న సమగ్ర ఓటర్ల ప్రక్షాళన. తాజాగా కర్ణాటకలో ఈ సర్ ప్రక్రియ ముగిసింది. ఈ నేపథ్యంలో తన ఓటును తొలిగించారంటే ప్రకాష్ రాజ్ రచ్చ కెక్కాడు. దీనిపై ఈసీ క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఆయన ఓటును శాశ్వతంగా మారిన చిరునామా జాబితా చేర్చినట్టు తెలిపింది. అంతేకాదు ఆయన ఓటును తెలిగించలేదని బెంగళూరు సిటీ కార్పోరేషన్ పేర్కొంది.
శాంతి నగర్ అపార్ట్మెంట్లో ఉండని ప్రకాష్ రాజ్..
ప్రకాష్ రాజ్.. ఓటరు ఐడీలో తెలిపిన అడ్రస్లో నివాసం ఉండటం లేదని తెలిపింది. ఆయన ఉంటున్న శాంతి నగర్ అపార్ట్మెంట్లో ప్రకాష్ రాజ్ గత నాలుగేళ్లుగా ఉండటం లేదని అక్కడ ఉంటున్న వారు తెలిపారు. దీంతో ఆయన ఓటును షిఫ్టెట్ జాబితాలో చేర్చినట్టు ఈసీ బెంగళూరు సెంట్రల్ సిటీ కార్పోరేషన్ తెలిపింది.
ప్రకాష్ రాజ్ ఓటు తొలిగింపు అంశంపై అడిషనల్ జిల్లా ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ మాట్లాడుతూ.. ఈ విషయమై ప్రకాష్ రాజ్తో ఫోన్లో మా వాళ్లు సంప్రదించారు. ఆయన కూడా ఆ అపార్ట్మెంట్లో ఉండటం లేదని అదే ఏరియాలో వేరే అపార్ట్మెంట్లో నివసిస్తున్నట్టు ప్రకాష్ రాజే స్వయంగా తెలిపారని సదరు ఎన్నికల అధికారి తెలిపారు. ప్రకాష్ రాజ్ ప్రస్తుతం ఇంటి అడ్రసుతో ఫారం 6తో ఓటరు జాబితాలో తన పేరును మళ్లీ నమోదు చేసుకోవచ్చని తెలిపింది. ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటరు సవరణ పై ప్రకాష్ రాజ్ లాంటి వ్యక్తులు అసందర్భంగా మాట్లాడం తగదన్నారు. ఏది ఏమైనా బాధ్యత గల స్థానంలో ఉన్న ఓ వ్యక్తి ప్రభుత్వంపై ఇష్టమొచ్చినట్టు మాట్లాడితే కుదరదన్నారు. మళ్లీ ఈ అంశంపై ఆయన మాట్లాడితే.. ఆయన పై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవడానికి కూడా వెనకాడమని చెప్పుకొచ్చారు.
Also Read: శ్రీవారి లడ్డూ విశిష్టతతో బంగారు నాణెం విడుదలకు టీటీడీ సన్నాహాలు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.