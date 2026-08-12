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ప్రకాష్ రాజ్ ఓటు తొలిగించలేదు.. ఈసీ క్లారిటీ..

EC Clarity About Prakash raj Vote: జస్ట్ ఆస్కింగ్ అంటూ ప్రభుత్వాన్ని, ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని  ప్రశ్నించే  ప్రకాష్ రాజ్.. తాజాగా  బెంగళూరులో  తన ఓటు హక్కును తెలిగించిన విషయాన్ని ప్రస్తావించి నానా యాగీ చేశారు. ప్రకాష్ రాజ్ వ్యాఖ్యలపై  ఎలక్షన్ కమిషన్ స్పందించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 12, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:40 AM IST
ప్రకాష్ రాజ్ ఓటు తొలిగించలేదు.. ఈసీ క్లారిటీ..
Image Credit: Prakash Raj (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఫ్రకాష్ రాజ్ ఓటు తొలిగించలేదు.. ఈసీ క్లారిటీ..
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