Election Commission: మమతా బెనర్జీకి ఝలక్ ఇచ్చిన ఈసీ.. కొత్త అసెంబ్లీ ఏర్పాటుకు నోటిఫికేషన్..!

Election commission issues notification for west Bengal new assembly: వెస్ట్ బెంగాల్ రాజకీయాలు దేశంలో తీవ్రచర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఇటివల విడుదలైన అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో బీజేపీకి ప్రజలు స్పష్టమైన మెజారిటీ ఇచ్చారు. పదిహేనేళ్ల మమతా బెనర్జీ పాలనకు ఊహించని విధంగా చావుదెబ్బ కొట్టారు. ఈ క్రమంలో మమత మొత్తంగా వెస్ట్ బెంగాల్ లో 294 స్థానాలకు జరిగిన ఎన్నికల్లో బీజేపీ 207 స్థానాలు ఇచ్చింది. మరోవైపు టీఎంసీ 80 స్థానాలకు పరిమితం చేసింది. ఈ ఫలితాలను మమతా బెనర్జీ వెస్ట్ బెంగాల్ రాజకీయా చరిత్రలో చీకటి రోజుగా అభివర్ణించారు.
అంతే కాకుండా ఈసీ పూర్తిగా కేంద్రం బీజేపీ చేతిలో కీలు బొమ్మగా మారిందన్నారు. 100 స్థానాల్ని బీజేపీ చోరీ చేసిందని విమర్శలు ఎక్కుపెట్టారు. నైతికంగా తానే గెలిచానని అన్నారు. సీఎం పదవికి రాజీనామా చేసేది లేదని తెల్చి చెప్పారు. లోక్ సభకు వెళ్లనన్నారు. ఎన్నికల్లో అక్రమాలపై నిగ్గు తెల్చడానికి కమిటీని సైతం వేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో మమతా బెనర్జీ రాజీనామా పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది.ఈ క్రమంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
మమతా బెనర్జీకి బిగ్ సాక్ ఇస్తు వెస్ట్ బెంగాల్ లో కొత్త శాసన సభను ఏర్పాటు చేసేందుకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ ను విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ను అధికారులు గవర్నర్కు సమర్పించడంతో రాష్ట్రంలో ఎన్నికల ప్రక్రియ అధికారికంగా ముగిసినట్లయింది. ఈ నేపథ్యంలో కొత్తగా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేల జాబితా గవర్నర్ వద్దకు చేరుతుంది.
అటోమెటిక్ మెజారిటీ సాధించిన పార్టీని ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు గవర్నర్ ఆహ్వానించనున్నారు.
ఈ క్రమంలో మమతా బెనర్జీకి ఈసీ తాజాగా విడుదల చేసిన 'కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ న్యూ అసెంబ్లీ' నోటిఫికేషన్ ఆమెకు ఊహించని షాక్ ఇచ్చిందని చెప్పుకొవచ్చు. ఇప్పటికే మే 9వ తేదీన బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు సిద్దమైంది.
ఈ క్రమంలో ఈసీ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడం కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు మార్గం మరింత సుగమంతో పాటు, వేగవంతం చేసిందని చెప్పుకొవచ్చు. మరోవైపు వెస్ట్ బెంగాల్ లో శాంతి భద్రతల సమస్యలు తలెత్తకుండా కేంద్ర బలగాలు రంగంలోకి దిగాయి. స్థానిక పోలీసులు సైతం కట్టుదిట్టమైన భద్రత చర్యలు చేపట్టారు.
