/Rajya Sabha election Schedule: 24 రాజ్యసభ స్థానాలకు ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటన.. పూర్తి డిటెయిల్స్..

Election commission of india Announces Rajya Sabha Election Schedule 2026: దేశంలో మరోసారి ఎన్నికల నగారా మోగింది. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం పెద్దల సభకు పోలింగ్ షెడ్యూల్ ను ప్రకటించింది. జూన్, జులైలో 24 రాజ్య సభ స్థానాలకు గడువు ముగియనుంది. ఈ క్రమంలో ఈసీ 10 రాష్ట్రాల్లో 24 రాజ్య సభ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఏపీలో 4 రాజ్య సభ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి.
దీనికి గాను జూన్ 1న నోటిఫికేషన్ ను ఈసీ విడుదల చేస్తుంది. జూన్ 8న నామినేషన్ కు చివరది తేదీ, 9న నామినేషన్లను పరిశీలన ఉంటుంది. ఆ తర్వాత నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు 11 వరకు ఈసీ గడువు ప్రకటించింది. అదే విధంగా జూన్ 18న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అదే రోజున కౌంటింగ్ ఫలితాలు కూడా ఈసీ వెంటనే ప్రకటించనుంది. దీంతో మరోసారి దేశంలో ఎన్నికల హీట్ మొదలైందని చెప్పుకొవచ్చు.
ఈసీ ప్రకటన ప్రకారం.. మధ్యప్రదేశ్లో 3, గుజరాత్లో 4, కర్ణాటకలో 4, జార్ఖండ్లో 2 స్థానాలు, రాజస్థాన్లో 3లతో పాటు మణిపూర్, మేఘాలయ, అరుణాచల్ప్రదేశ్, మిజోరంలో ఒక్కో రాజ్యసభ స్థానానికి ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. వీటితో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలు ఖాళీ అవుతున్నాయి.
ఏపీ నుంచి 4 స్థానాలకు..
ఏపీ నుంచి రాజ్యసభకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్, ఆళ్ల అయోధ్య రామిరెడ్డి, పరిమళ్ నత్వానీ, సానా సతీష్ ల పదవీ కాలం జూన్ 26 నుంచి ముగియనుంది. ఈ క్రమంలో ఈ నాలుగు స్థానాలకు జూన్ 18న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
