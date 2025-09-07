English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Election Commission: ఓట్ చోరీ పై నేడు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కీలక భేటి..

Election Commission: కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల ఎన్నికల ప్రధానాధికారులు భేటీకి సిద్ధమవుతోంది. ముఖ్యంగా త్వరలో జరగనున్న బిహార్ ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎలక్షన్ కమిషన్ దొంగ ఓట్లను తెలిగించే ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ ప్రక్రియపై ప్రతిపక్షాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 7, 2025, 01:09 PM IST

Election Commission on bihar election Special Intencive revision: బిహార్ లో అనర్హులు, నకిలీ ఓటర్లతో పాటు విదేశీయులను ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించేందుకు జరుగుతున్న స్పెషల్ ఇంటెన్సీవ్ రివిజన్ ప్రక్రియపై రాజకీయ పక్షాల్లో తీవ్ర చర్చ జరుగుతున్న వేళ  ఈసీ (Election Commission) ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నెల 10న ఈ భేటీ జరగబోతోంది. ఇది రెగ్యులర్ మీటింగ్ అని ఈ సమావేశంలో ఎస్ఐఆర్ (Special Intensive Revision)తో పాటు గత సమావేశాల మాదిరిగానే అన్ని అంశాలపై చర్చించబోతున్నట్లు ఎలక్షన్ కమిషన్  వర్గాలు వెల్లడించాయి. 

ఓట్ చోరీ అంశంలో ప్రతిపక్షాలు ఈసీపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తున్నాయి. ఈసీ- బీజేపీ కుమ్మక్కై ఎన్నికల ప్రక్రియను చోరీ చేస్తోందని రాహుల్ గాంధీ నేరుగా ఎటాక్ చేస్తున్నారు. బిహార్ లో ఎస్ఐఆర్ కూడా ఇందులో భాగమేనని వాదిస్తున్నారు. అయితే ఈ ఆరోపణలను ఖండించిన ఈసీ.. బిహార్ లో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ చేపడుతోంది.

అయితే ఈ ప్రక్రియను దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ చేపట్టాలని గత జూలైలోనే ఈసీ నిర్ణయం తీసుకుంది. తాజా రాజకీయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఈ నెల 10వ తేదీన జరగబోయే సమావేశంలో ఈ విషయంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు చర్చ జరుగుతోంది. బిహార్ ఎన్నికల తర్వాత దేశంలో త్వరలో పశ్చిమ బెంగాల్, అస్సామ్, తమిళనాడు, కేరళ, పంజాబ్ రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దేశంలో అక్రమంగా ఉంటున్న విదేశీలు.. రొహింగ్యా ముస్లిమ్స్ ను ఏరివేసే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఈసీ తీసుకుంటున్న ఈ చర్యలను దేశ వ్యాప్తంగా ప్రజలు స్వాగతిస్తుంటే..రాహుల్ గాంధీ, మమత బెనర్జీ, స్టాలిన్, పినరయ్ వంటి  ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు మాత్రం అక్రమ విదేశీ వలస దారులకు ఆధార్, ఓటర్ కార్డు వంటివి ఇప్పించి ఓటు బ్యాంక్ గా మలుచుకున్నారని బీజేపీ నేతలు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా దేశంలో చాలా మంది నగరాల్లో ఉంటున్నారు. అక్కడ ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటున్నారు. దీంతో పాటు తమ స్వస్థలంలో కూడా ఓటు హక్కు ఉంది. ఇలాంటి వారి వల్ల దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం అపహాస్యం పాలు అవుతుంది. దేశంలో ప్రజలు ఓ చోట ఆరు నెలలు నివసిస్తే అక్కడే ఓటు వేయాలనేది ఎలక్షన్ కమిషన్ చెబుతుంది. 

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి భార్య ఎవరు..! ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Election CommissionEC bihar sirSir ProcssSpecial Intensive Revisionelection commission on sir

