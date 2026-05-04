Election Results 2026: ఎన్నికల కౌంటింగ్ పూర్తి.. ఏ రాష్ట్రంలో ఏ పార్టీకి ఎన్ని స్థానాలు అంటే?

TN And WB Election Results: భారతదేశ రాజకీయాలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసే ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు ముగిశాయి. దాదాపుగా ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తయ్యింది. తమిళనాడు, కేరళం, పశ్చిమబెంగాల్, పుదుచ్చేరి, అస్సాంలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలపై పూర్తి స్పష్టత వచ్చింది. పశ్చిమబెంగాల్, అస్సాం, పుదుచ్చేరిలో బీజేపీ నేతృత్వంలోని కూటమి అధికారాన్ని కైవసం చేసుకోగా.. తమిళనాడులో నటుడు విజయ్ స్థాపించిన టీవీకే పార్టీ చారిత్రాత్మక విజయం సాధించింది. ఇక కేరళంలో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ కూటమి అధికారాన్ని సొంతం చేసుకుంది.
పశ్చిమబెంగాల్
మొత్తం స్థానాలు: 293, మ్యాజిక్ ఫిగర్: 148
తృణమూల్ కాంగ్రెస్: 77
బీజేపీ: 211
కాంగ్రెస్: 2
ఇతరులు: 3
తమిళనాడు
మొత్తం సీట్లు : 234, మ్యాజిక్ ఫిగర్ : 118
టీవీకే పార్టీ: 106
డీఎంకే కూటమి: 74
ఏఐడీఎంకే పార్టీ కూటమి: 51
కేరళం
మొత్తం సీట్లు : 140, మ్యాజిక్ ఫిగర్ : 71
యూడీఎఫ్: 102
ఎల్డీఎఫ్: 35
బీజేపీ: 3
అస్సాం
మొత్తం సీట్లు : 126, మ్యాజిక్ ఫిగర్ : 64
బీజేపీ కూటమి: 102
కాంగ్రెస్ కూటమి: 21
ఇతరులు : 3
పుదుచ్చేరి
మొత్తం సీట్లు : 30 మ్యాజిక్ ఫిగర్ : 16
ఎన్నార్ కాంగ్రెస్, బీజేపీ కూటమి: 18
కాంగ్రెస్ కూటమి: 6
టీవీకే కూటమి: 3
ఇతరులు: 3
తమిళనాడులో ఎవరికి ఎన్ని ఓట్లు?
విజయ్ టీవీకే పార్టీ: 1.28 కోట్లు
డీఎంకే కూటమి: 1.17 కోట్లు
డీఎంకే పార్టీ ఒంటరిగా సాధించిన ఓట్లు: 83 లక్షలు
ఏఐఏడీఎంకే కూటమి: ఓట్లు 1.08 కోట్లు
ఒంటరిగా ఏఐఏడీఎం సాధించిన ఓట్లు: 77 లక్షలు
