Video Viral: అరెవావ్.. దట్టమైన అడవిలో ఏంచక్కా నిద్రపోతున్న ఏనుగుల ఫ్యామిలీ.. వీడియో వైరల్..

Elephant family deep sleep in tamil nadu: ఏనుగుల ఫ్యామిలీ అన్నమలై టైగర్ రిజర్వ్ లో పచ్చని గడ్డి మీద నిద్రపోతున్నాయి. దీంతో ఐఏఎస్ అధికారిణి సుప్రీయ సాహు దీన్ని ఫోటో, వీడియోలు తీసి ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేశారు. అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్ లు ఫిదా అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 21, 2026, 01:57 PM IST
Elephant family sleeps deep inside the Anamalai Tiger Reserve tamil nadu: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు బోలేడు వీడియోలు చక్కర్లు కొడుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో కొన్ని ఘటనలు చూస్తుంటే చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటే, మరికొన్ని ఘటనలు వింతగా ఉంటాయి. నెటిజన్లు ఎక్కువగా ఆసక్తికరంగా, ఫన్నీగా ఉండే ఘటనల్ని చూసేందుకు ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు.ఈ నేపథ్యంలో ఐఏఎస్ సుప్రీయసాహు తరచుగా వెరైటీగా ఉన్న ఘటనల్ని తన సోషల్ మీడియాలో హ్యాండిల్ లో పోస్ట్ చేస్తారు. అవి కాస్త వైరల్ గా మారుతాయి. ముఖ్యంగా జంతువులకు చెందిన అనేక వీడియోలను అధికారిణి సామాజిక మాధ్యమాలలో పోస్ట్ చేస్తారు.

ఈ క్రమంలో తాజాగా.. తమిళనాడులోని  అనమలై టైగర్ రిజర్వ్‌లోని ఏనుగులు గుంపు చక్కగా పచ్చిక గడ్డి మీద సేదతీరుతున్నాయి. దీన్ని అధికారిని తన ఫోన్ లో రికార్డు చేశారు. తమిళనాడులోని అనమలై టైగర్ రిజర్వ్‌లో ఒక అందమైన ఏనుగుల కుటుంబం గాఢ నిద్రలో ఉన్నాయి. అవి ఒకదాని పక్కన మరోకటి అచ్చం మనుషుల మాదిరిగా పడుకున్నాయి. ఏ మాత్రం కదలకుండా డీప్ స్లీప్ లో ఉన్నాయి.

ఈ ఘటనను చూస్తుంటే చాలా ఫన్నీగా ఉంది . ఏనుగులు కూడా మనలాగా పడుకుంటాయా..?.. అని నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఏనుగులు మాత్రం ఒకదానికి మరోకటి దగ్గరగా చాలా నీట్ గా కాళ్లు వేసుకుని మరీ నిద్రపోతున్నాయి.  మరోవైపు ఇటీవల ఏనుగులు అడవుల నుంచి జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి.

కొన్నిసార్లు పంట పొలాలను నాశనం కూడా చేస్తున్నాయి. దీంతో అడవులకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాల్లోని జనాలు కంటి మీద కునుకులేకుండా భయపడిపోతున్నారు.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఏనుగులు ఫ్యామిలీకి చెందిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు వావ్.. భలే పడుకున్నాయ్.. అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

